De roast van Mario in Mario + Rabbids Kingdom Battle-trailer 

Live met een rouwband om het vertrek van een zekere Brad Pitt-fanaat te eren, meldt de Wacht zich! Met vannacht een gigantische hoeveelheid content voor Guild Wars 2 in nieuwe uitbreiding, een oplossing voor een Switch-glitch, gratis Dragon Quest bij Dragon Quest, Dormammu in Marvel vs. Capcom en meer. Goedemorgen!

ArenaNet meldt alles wat fans willen weten met uitbreidings-aankondiging Guild Wars 2: Path of Fire

Met een flinke livestream vol sappige informatie waar die-hard fans van de game smachtend op zaten te wachten, kondigt ArenaNet vannacht een nieuwe uitbreiding aan voor Guild Wars 2. Path of Fire luidt het vervolg van de altijd veranderende MMORPG in, door verder te gaan met het verhaal waar seizoen 3 van de game eindige - met het begin van seizoen 4. Een van de gebieden die de uitbreiding toevoegt is de Crystal Desert, een bijzonder stukje land dat we eerder hebben gezien in de eerste Guild Wars. De speler moet naar de woestijn toe in een quest om de grote bad guy Balthazar te verslaan. En dat is me er eentje, die god van vuur en oorlog, met zijn plannen om de Elder Dragons hun laatste vlammen te laten uitblazen.

Naast de Crystal Desert ligt het koninkrijk Elona, dat je ook kunt ontdekken in de nieuwe uitbreiding. Dat is een flinke map, en om het exploreren ervan iets makkelijker te maken heeft de ontwikkelaar eindelijk mounts toegevoegd. Verder bevat Path of Fire negen extra elite specializations om level 80-spelers nog meer hun eigen draai aan een personage te kunnen geven. Check de officiële website voor alle informatie over de uitbreiding, die gepland staat voor een release op 22 september. Van 11 tot 13 augustus vindt er een preview-weekend plaats, waar we nieuwe informatie vandaan mogen verwachten.

Nintendo komt met fix voor Nintendo Switch batterij-glitch

Met de meest recente firmware-update van de Switch probeert Nintendo onder andere actief de welbekende batterij-glitch te bestrijden. Bij wie last heeft van de glitch schieten de batterijpercentages van de Joy Con-controllers nog meer op en neer dan je handen bij een romantisch spelletje koeienmelken in 1-2 Switch. Als de Switch de batterijpercentages überhaupt aangeeft, natuurlijk. Om er zeker van te zijn dat de problemen helemaal zijn opgelost moeten gedupeerden onder andere de controllers helemaal leeg laten lopen terwijl de console zelf aan een oplader hangt, mogelijk enkele keren. De volledige instructies vind je hierrr.

De complete Titanfall 2-ervaring nu te krijgen in de vorm van een Ultimate Edition

Mocht je het ook zo’n gedoe vinden om telkens maar losse uitbreidingen te kopen van Titanfall 2, dan bieden EA en Respawn Entertainment een oplossing! Niet langer struggelen, maar gewoon direct de volledige game in één doos. Zo kun je 10 maanden na de release van de game toch nog genieten van de volledige game – uhh… O, er is zelfs meer! Naast de basisgame + DLC ontvang je met de Ultimate Edition namelijk het volgende:

Pilot classes;

Titans;

500 tokens;

Cosmetische items en gear;

Tien dubbele XP-tokens;

R-201 Carbine Warpaint

Schorch and Ion Prime Titans;

Deluxe Edition Warpaint (voor zes Titans)

Deluxe Edition Camo (voor alle Titans, piloten en wapens);

Deluxe Edition Nose Arts (zes Titans).

Besnorde Italiaan krijgt er verbaal van langs in nieuwe Mario + Rabbids-trailer

Alsof het nog niet gek genoeg was dat we er aan het einde van dit jaar achter komen dat Mario een front is voor een geschifte pet, besloot Nintendo de samenwerking aan te gaan met Ubisoft voor een Rabbids-crossover. Het leverde al wat leuke gameplaybeelden op, maar een trailer waarin niemand minder dan Mario himself gedisst wordt? Dat zag niemand aankomen. Toch is het er, inclusief opmerkingen over zijn beperkte vocabulaire, snor en zijn “the princess is in another castle”-trauma.

Gratis Dragon Quest bij het uitspelen van Dragon Quest

Bij het gros van de games blijft de Wacht na het uitspelen ervan over met een erg leeg gevoel, maar Square Enix wil dat voorkomen bij Dragon Quest 11. Door de game uit te spelen krijgt de speler namelijk toegang tot meer dan alleen de end credits; er zit een hele gratis game bij! Het gaat om een kopie van de originele Dragon Quest, die tevens beschikbaar wordt gesteld voor de Nintendo 3DS. Hoe Squeenix de release en het toegankelijk stellen van de originele DQ aan gaat pakken, is nog een raadsel. In ieder geval is er één foto opgedoken van de 3DS-versie van de game, waar een andere versie op te zien is dan een van de Famicom-, Game Boy of Super Famicom-versies. Goed bezig, Square.

Een gameplaycompilatie van Black Desert Onlines nieuwe klasse Mystic

In onderstaande video toont YouTuber rendermax een lading gameplay van de nieuwe Black Desert Online-klasse, de Mystic. De combat-demonstratie toont de eerste 45 levels van de Mystic, die recentelijk in de Koreaanse versie van de MMORPG is vrijgegeven. Ontwikkelaar Pearl Abyss heeft al bevestigd dat de Europese en Noord-Amerikaanse versie van de game in de tweede helft van dit jaar de Mystic zal krijgen. Duidelijkheid!

Ook Hitman krijgt een comic die zijn origineverhaal vertelt

Voor het geval je het nog niet doorhad, er zijn veel comics gebaseerd op games, en een iconische kale gameheld staat op het punt er ook een te krijgen. Agent 47 is de (code)naam, en natuurlijk kennen we zijn glimmende vleesmuts van de Hitman-serie. Uitgever Dynamite Entertainment gaat aan de haal met de huurmoordenaar om zijn mysterieuze verleden uit te pluizen. Het prequel-verhaal, getiteld Agent 47, zal vetellen over zijn eerste aanraking met de International Contracts Association en zijn kennismaking met handler Diana Burnwood. Tevens krijgt de lezer ook meer te weten over háár brute verleden. De comicserie wordt geschreven door Christopher Sebela (bekend van onder andere Injustice-, Alien vs Predator-, Captain Marvel- en Fantastic Four-comics) en de artwork komt van Jonathan Lau. Agent 47: Birth of the Hitman #1 verschijnt op 11 oktober in Amerika, wie weet kunnen we hem daarna snel in Nederland bemachtigen.

Kaiō-kermit!

Dormammu en Firebrand staan klaar voor hun terugkeer in Marvel vs. Capcom: Infinite

Het vechtersrooster van Marvel vs. Capcom: Infinite begint steeds meer vorm te krijgen. Vannacht wordt via de officiële Facebook-pagina van de fighter twee personages bekendgemaakt: Dormammu en Firebrand. De twee werden onthuld via een comic-cover, een variant op een Deadpool/Spider-Man cross-over. Dormammu kennen we allemaal natuurlijk, want we lezen allemaal al sinds de jaren ’60 Marvel-comics, en daar is de grote bad guy toch al zo lang in aanwezig. Zelfs als je niet bekend bent met de comics, dan heb je hem waarschijnlijk wel gezien in gevecht met Benedict Cumbe- uhh, Dr. Strange. De Sorcerer Supreme maakte daarin redelijk makkelijk gehakt van hem door de tijdloze realiteit van zijn Realm of Darkness kennis te laten maken met een klok, maar daar zal je waarschijnlijk niet genoeg aan hebben in de game.

Firebrand is zoals zijn naam al doet vermoeden een demon die net als Dormammu niet vies is van vuurkrachten. Dat had je kunnen weten als je Ultimate Marvel vs. Capcom 3 had gespeeld, waarin de beide personages werden geïntroduceerd. De twee zullen te spelen zijn tijdens Gamescom van dit jaar (22-26 augustus), en komen natuurlijk ook mee wanneer Marvel vs. Capcom: Infinite op 19 september van dit jaar versqchijnt voor PlayStation 4, Xbox One en PC.

Fijne woensdag verder! Lateeehr.