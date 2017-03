De eerste trailer van de remake van It 

Het is griezelen geblazen in deze Nachtwacht, want de eerste teaser trailer van de aankomende remake van Stephen King's It is eindelijk uit. Verder onder andere de PlayStation Plus-games van april, de hoop dat Rocket League op Switch uitkomt en Fallout Shelter die nu op Steam verkrijgbaar is. Dat en meer in de nieuwe Nachtwacht!

Eerste teaser trailer van nieuwe It-film

Jongens, wat is de Wacht een groot Stephen King-fan. Natuurlijk, het is een verrekte commerciële schrijver, maar zijn boeken lezen zó lekker weg. It (of 'Het', zoals hij in Nederland heet) is absoluut één van zijn betere boeken en de Wacht heeft dan ook goede herinneringen aan de miniserie gebaseerd op het boek die begin jaren '90 verscheen. De Wacht was eigenlijk veel te jong om de film te bekijken (wat een jeugdtrauma tot gevolg had - nog steeds gaat de adrenaline bij de Wacht pompen bij het zien van een clown) en Tim Curry speelde de sterren van de hemel als het moordlustige schepsel 'It', dat vele gedaanten heeft, maar vooral vaak van zich laat zien als Pennywise the dancing clown.

Premium-leden Battlefield 1 kunnen extra maps met vrienden delen

Mensen met een Premium-account voor Battlefield 1 kunnen nu gebruikmaken van 'Premium Friends'. Met deze feature kunnen abonnementhouders de extra dlc-maps gratis delen met vrienden die geen toegang hebben tot deze content. Dat is natuurlijk een manier om er voor te zorgen dat spelers niet in twee kampen worden verdeeld, al is het natuurlijk nog gemakkelijker om alle dlc gratis te maken... maar goed, alle extra opties zijn mooi meegenomen. Toevalligerwijs is nu ook de nieuwe uitbreiding They Shall Not Pass uit, dus dat is een mooi moment om deze nieuwe feature eens uit te proberen.

De PlayStation Plus-games van april

Sony heeft de PlayStation Plus-games van april bekendgemaakt. Eerder was al bekend dat de nieuwe actiegame van Twisted Metal-bedenker David Jaffe, Drawn to Death, één van de gratis games is. Opvallend, want de game komt dus ook echt pas in april uit en is dus meteen gratis voor Plus-eigenaren. Aan de andere kant heeft dat Rocket League ook aan een flinke boost geholpen.

Rocket League-ontwikkelaar overweegt Switch-versie

Fallout Shelter nu via Steam verkrijgbaar

Beter laat dan nooit: Fallout Shelter is eindelijk verkrijgbaar op Steam. De game kan gratis gedownload worden. Natuurlijk krijg je in de game wel de optie om extra items te kopen, want Bethesda wil ook geld verdienen. Maar het loont zeker de moeite om het spel eens uit te proberen!

PS4- en Switch-versies Snake Pass vergeleken

The Secret World krijgt herlancering, gaat free-to-play

Wat te doen met een mmo zonder succes? Herlanceren als free-to-play game natuurlijk. Dat lot is ook Funcom's The Secret World beschoren, dat deze lente Secret World Legends gaat heten. Niet alleen het betaalmodel verandert, ook wordt de combat en het progressiesysteem aangepast. Daarbij moeten de graphics verbeterd worden en zal de flow van de missies beter in elkaar steken.

Eerste blik op Star Wars Battlefront 2 op 15 april

Het is altijd fijn om te weten wanneer we de eerste beelden van een nieuwe game kunnen verwachten. Zo is nu bekend dat we voor het eerst Star Wars Battlefront 2 mogen aanschouwen op 15 april. De game wordt namelijk getoond via een trailer tijdens de 'Galaxywide Premiere of Star Wars Battlefront 2'-panel op de Star Wars Celebration te Orlando, Florida.

De gamekamer van de Wacht

Zoals gewoonlijk deelt de Wacht weer een verzamelobject uit zijn gamekamer. Deze keer weer een heel apart object: een solide glazen blok met daarin het figuur van Metroid-personage Samus Aran. Waarschijnlijk zijn hier maar een paar van op de wereld, en dat is omdat het geen officieel product is.

Toen de Wacht zo'n elf jaar geleden nog een stagiair was bij een andere gamesite, maakte hij regelmatig een video-item genaamd de Storecheck, waarbij er langs verschillende gamewinkels gegaan werd om te kijken wat daar allemaal verkrijgbaar was. De Wacht weet niet meer welke gamewinkel dit Metroid-beeldje te koop had (en of de winkel in kwestie überhaubt nog bestaat), maar de werknemers van die winkel maakten deze glazen blokken dus zelf. Natuurlijk moest de Wacht er eentje kopen. Die bezoekjes aan gamewinkels waren sowieso erg slecht voor de Wacht z'n portemonnee.

Dat was 'm weer, de Nachtwacht zit er weer op. De Wacht heeft er van genoten, jullie hopelijk ook. We zijn al weer een dag dichterbij het weekend dan gisteren, dat betekent dat we ook dichterbij een lekkere goudgele rakker zijn. Nog even!