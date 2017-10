In deze Nachtwacht het nieuws dat backwards compatibility voor originele Xbox-games op Xbox One vanaf vandaag eindelijk mogelijk is, een nieuwe Nintendo Direct, trailers van Mario Odyssey en Assassin's Creed Origins en nog veel meer!

De eerste originele Xbox-games komen vandaag naar Xbox One

Als trouwe PU-lezer wist je wellicht al dat Microsoft heeft aangekondigd dat originele Xbox-games backwards compatible worden op de Xbox One. Nou, we hebben fijn nieuws, want later vandaag moeten de eerste games al beschikbaar zijn! Het gaat om dertien titels. Heb je die al op disk, dan kun je die straks gewoon in de Xbox One proppen (wanneer de update er klaar voor staat natuurlijk). Of je kunt ze kopen via Xbox Live, mocht je dat handiger vinden of de originele games niet in het bezit hebben. Je betaalt dan 10 dollar per game, al weten we de prijs in euros nog niet zeker.

De diverse games hebben een resolutie van 1080p meegekregen, een verbeterde framerate en snellere laadtijden. De meeste games worden wel in een beeldformaat van 4:3 weergegeven, omdat vroegah onze televisies nou eenmaal zo eruit zagen. Hieronder staan de eerste dertien games. Ga jij met een van deze titels los?

Star Wars: Knights of the Old Republic

Ninja Gaiden Black

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frenzy

Prince of Persia: The Sands of Time

Psychonauts

Dead to Rights

Black

Grabbed by the Ghoulies

Sid Meier’s Pirates!

Red Faction II

BloodRayne 2

The King of Fighters Neowave

In onderstaande video van IGN is te zien hoe een game op de Xbox One wordt opgeknapt voor deze moderne, veeleisende tijd.









Nintendo zendt woensdag een Direct uit over Animal Crossing

Altijd fijn, een Nintendo Direct! Woensdagochtend om 08:00 uur is wel een beetje vroeg, maar als je een fan van Animal Crossing bent moet je vooral kijken. Nintendo is namelijk van plan om voor het eerst de Animal Crossing voor smartphones te tonen. Games voor de 3DS en Switch komen dus niet voorbij, dus ga daar ook niet stiekem op hopen, tenzij je graag teleurgesteld wordt.

Animal Crossing op de smartphone lijkt de Wacht een perfecte manier om zijn uitstellende gedrag voor de rest van het leven voort te zetten, dus kom maar op! Bekijk de livestream op Twitch, of gewoon op PU.nl natuurlijk.









Alvast een beetje voorgenieten van Super Mario Odyssey

We blijven even bij Nintendo, want hieronder staan twee korte commercials van Super Mario Odyssey. Vrijdag komt de langverwachte Switch-game eindelijk uit en tot het zover is moeten we het doen met het eindeloos staren naar dit soort filmpjes. Daar spat het plezier toch van af?









Rockstar dacht dat uitbreidingen op de singleplayer van GTA 5 'niet mogelijk of nodig waren'

Nieuwe content voor GTA Online hebben we maar zat gezien, maar een uitbreiding voor de singleplayer van Grand Theft Auto 5 zat er helaas niet in. In een interview met Game Informer verdelt director of design Imran Sarwar hoe dat komt. Volgens hem waren uitbreidingen namelijk 'niet mogelijk of nodig'.

'Het was niet echt een bewuste beslissing, het liep nou eenmaal zo. We zouden in de toekomst graag meer singleplayer uitbreidingen doen. Als een bedrijf houden we enorm veel van singleplayercontent en geloven we er stellig in - zowel voor verhaalvertelling als het maken van een immersie wereld. De multiplayer kan daar niet aan tippen. Maar de singleplayer van GTA 5 was al gigantisch en erg compleet. Het waren eigenlijk drie games in één. Het kostte ook een jaar om de next-gen versie van de game te maken, en het online gedeelte had vel potentie, maar die potentie kostte ook veel resources. En dan zijn er ook nog de andere games waar we aan werken - vooral Red Dead Redemption 2. De combinatie van die factoren zorgde ervoor dat we een uitbreiding niet nodig of mogelijk achtten.'

Ja, dat is jammer.









De lanceringstrailer van Assassin's Creed Origins

Om een reden die ons niet bekend is plaatste Ubisoft gisteren de lanceringstrailer van Assassin's Creed Origins online en haalde het bedrijf hem daarna weer offline, maar gelukkig hebben genoeg YouTube-kanalen hem op tijd gedownload en zelf geplaatst. Vandaar dat je hieronder - zolang het nog werkt! - de lanceringstrailer kunt bekijken.

In de trailer, genaamd 'Legend of the Assassin', is het prachtige Egypte, hoofdpersonage Bayek en een heel stel muurtekeningen te zien... en dat allemaal in 4K! De game komt vrijdag uit voor pc, Xbox One en PlayStation 4.











Shin Megami Tensei V voor Switch onthuld

We wisten al dat er een Shin Megami Tensei-game naar de Switch zou komen. Het blijkt nu officieel het vijfde deel in de reeks te zijn en we krijgen eindelijk, voor het eerst sinds de Switch-onthulling begin dit jaar, een betere blik op de game. Ziet er in ieder geval puik uit, maar veel is er nog niet over het spel bekend. Oftewel: geduldig afwachten met het filmpje op repeat!









Sonic Forces-producer wil Samba de Amigo naar Switch brengen

Kennen we Samba de Amigo nog? Deze heerlijke ritmegame voor de arcades en Dreamcast kwam met een stel sambaballen. In 2008 verscheen de game ook nog voor de Wii, al gebruikte je daarbij de Wii-motes om lekker te schudden. Nu blijkt dat er ooit misschien wel een nieuwe Samba de Amigo-game naar Switch zou komen. Althans, wel als het aan Sonic Forces-producer Shun Nakamura ligt.

'Ik wil echt graag een Samba de Amigo voor de Switch maken', vertelt hij aan Eurogamer. 'Ik wil het echt, echt graag maken! Dit komt van iemand die de fysieke items die je moest kopen en in je console moest pluggen om Samba de Amigo thuis te kunnen spelen, heeft gemaakt. Toen de Wii uitkwam, was er maar één Wii-remote, en moest je een andere kopen. Je kon het nog steeds doen, al was het een beetje moeilijk. Toen ik de Switch voor het eerst zag, dacht ik 'oh mijn god, dit is het!' Je hoeft een ander apparaat meer te kopen, geen andere controller. Ik ben daar erg geïnteresseerd in.'

De Joy-Cons zouden inderdaad prima dienst kunnen doen als sambaballen, zeker omdat de HD Rumble in de controller allerlei objecten, zoals ijsblokjes - of hopelijk dus sambaballen - kan simuleren. Laat maar komen die nieuwe Samba de Amigo, Sega!









Maker PlayerUnknown's Battlegrounds wil fysieke Xbox One-versie

Als het aan Brendan 'Playerunknown' Green ligt, komt er een fysieke editie van de Xbox One-versie van Battlegrounds. De digitale versie komt later dit jaar nog uit op de console. In een interview met IGN, die je hieronder kunt bekijken, zei hij: 'Dit is wat ik wil. Met Xbox One krijg je een doosje in de winkels. Het zou cool zijn als ik de winkel in loop en daar mijn game zie liggen. Dat is niet iets wat ik vier jaar geleden verwachtte.'

Het is niet helemaal duidelijk of Green hiermee nu wilt zeggen dat dit absoluut gaat gebeuren, of dat het meer wishful thinking is, maar aangezien Microsoft de Xbox One-versie uitgeeft lijkt het zeker waarschijnlijk. Leuk voor alle verzamelaars!









Dat was de Nachtwacht van deze nacht. Een fijne dinsdag iedereen!