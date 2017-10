De eerste beelden van Life is Strange: Before the Storm episode 2 

In deze Nachtwacht onder andere de eerste beelden van de tweede episode van Life is Strange: Before the Storm, een remaster van Star Ocean: The Last Hope, een mogelijke nieuwe Rayman-game en meer.

Bekijk de eerste trailer van Life is Strange: Before the Storm episode 2

Welkom bij deze Nachtwacht op vrijdag de 13e! Kijk uit voor zwarte katten en ladders vandaag! Goed, over naar de orde van de dag. De tweede episode van Life is Strange: Before the Storm heet A Brave New World en verschijnt op 19 oktober voor pc, Xbox One en PlayStation 4. Hieronder is de eerste trailer te zien. Hierin zien we wat nieuwe personages en omgevingen en ook personages die uit het origineel terugkeren.

Life is Strange is een kritisch bejubelde adventure. Before the Storm bestaat in totaal uit drie episodes en speelt zich voor Life is Strange af. Een echt vervolg is overigens ook in de maak.









Lewis Hamilton zit in Gran Turismo Sport

Formule 1-ster Lewis Hamilton (hij won het wereldkampioenschap drie keer en is hard op weg ook zijn vierde binnen te halen) Lewis Hamilton heeft een rol in het aankomende Gran Turismo Sport. Hij geeft spelers in-game advies, zodat je hopelijk nog beter wordt in het racen. Daarbij heeft hij ook een vinger in de pap gehad tijdens de ontwikkeling en gaf hij Polyphony Digital advies.

Hamilton zan opvallend genoeg ook met een cameo in Call of Duty van vorig jaar, maar dit past toch wat beter bij hem!









Need for Speed Payback heeft drie hoofdpersonages

Mocht je het nog niet weten: in Need for Speed Payback schakel je tussen drie speelbare personages die alle drie wraak willen nemen op het cartel in Fortune Valley. Het gaat om Tyler Ramirez, Jessica Miller en Sean McAlister. Deze drie personages zijn speelbaar in de racegame, zoals je in onderstaande video kunt zien. De game komt op 10 november uit voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Laten we hopen dat de franchise hiermee weer een beetje van zijn glans terugkrijgt, want de Wacht heeft wel zin in een goede Need for Speed!









Phil Spencer ziet cross-play tussen PS4 en XOne niet snel gebeuren

Microsoft laat al geruime tijd weten sommige Xbox One-games cross-play met PlayStation 4 te laten gaan, maar Microsoft's Phil Spencer ziet het zo snel niet gebeuren. 'We onderhandelen constant met Sony. Ik heb enorme moeite met het uitspreken van hun argumenten en redenen... Ik denk niet dat iedereen dezelfde aanpak heeft wat betreft het systeem. Ik ga dus niet zeggen dat er helemaal geen mogelijkheden meer zijn, maar ik denk dat sommige fundamentele redenen en scenario's bijna onveranderlijk zijn. Ik denk dus niet dat er snel wat aan zou veranderen bij Sony.'

Helaas, het lijkt dus onwaarschijnlijk dat dit ooit gaat veranderen. Kom op Sony, laten we lekker met z'n allen genieten van games!









Star Ocean: The Last Hope krijgt remaster voor PS4 en pc

De rpg Star Ocean: The Last Hope krijgt een remaster! De game verscheen in 2009 al op PlayStation 3 en Xbox 360, maar komt nu naar PlayStation 4 en pc. Vooralsnog staat de release alleen voor Japan gepland, maar de originele versie kwam ook naar het westen, dus we hebben goede hoop.

Op PS4 kan de game in 1080p gespeeld worden, op pc zelfs in 4K. Bekijk hieronder de trailer!









Nieuwe beelden van Steep's aankomende uitbreiding

Steep krijgt op 5 december een uitbreiding op PS4, Xbox One en pc, genaamd Road to the Olympics. Dit werd op E3 al aangekondigd, maar nu zijn er ook wat nieuwe beelden beschikbaar.

De uitbreiding speelt zich logischerwijs tijdens de Olympische Winterspelen in Pyongchang af, heeft een nieuwe verhalende modus en natuurlijk diverse evenementen die ook tijdens de spelen aanwezig zijn, waaronder de Half Pipe en Big Air, maar ook een slalom en nog veel meer. De uitbreiding is los te kloop, al komt er ook een complete editie met alle content. Ondertussen wachten we ook nog steeds op de Switch-versie van de game.









We krijgen zin in Kerstmis van de nieuwe trailer van Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Vanaf 7 november kunnen we losgaan met de Horizon Zero Dawn-uitbreiding The Frozen Wilds. De nieuwe trailer die van de dlc is uitgebracht richt zich op de nieuwe omgeving, Cut. Dit sneeuachtig landschap ziet er gewoon heerlijk uit en is dan ook het perfecte materiaal voor dit najaar, of, als je even wacht zodat je het ultieme gevoel kunt ervaren, voor rond de feestdagen. Op 6 december komt overigens ook een Complete Edition van de game uit, mocht je hem nog niet in huis hebben!









Sea of Thieves is een ander soort online game

In deze nieuwe developer diary van Sea of Thieves (de 22e alweer!) heeft Rare het onder andere over het tegengaan van vooroordelen die mensen hebben van mmo's. Dat gaan ze onder andere tegen door de band tussen de verschillende spelers die deel uitmaken van een piratencrew erg belangrijk te maken. Heb je bijvoorbeeld een speler die niet leuk meedoet, dan kan men stemmen om hem eruit te kicken. Sea of Thieves komt begin volgend jaar uit voor Xbox One (X) en pc. Ahoy matey!









Hunt: Showdown komt naar Early Access op Steam

Crytek's nieuwe first person shooter Hunt: Showdown komt naar Steam Early Access, zo is bevestigd. 'Mensen zullen de game spelen en ons feedback geven. Ze kunnen ons vertellen over de ervaringen die ze hebben gehad en dat is het coolste aan Early Access', aldus level designer Chris Auty. Yep, dat is inderdaad wel zo'n beetje de bedoeling van Early Access.

De Steam-pagina is inmiddels live. Wanneer Early Access precies begint is nog niet duidelijk, maar het is wel de bedoeling dat het in totaal een volledig jaar duurt. Bekijk hieronder nieuwe gameplay.









Michel Ancel hint naar een nieuwe Rayman-game

We hebben het beste nieuws voor het laatst bewaard, want op zijn Instagram hint Michel Ancel, de geestelijk vader van Rayman en Beyond Good & Evil, naar een nieuwe Rayman-game! Hij zegt: 'Na Wild, na Beyond Good & Evil 2, moeten we hem (Rayman) weer terugbrengen... voor zijn vierde avontuur!'

Interessant detail is dat hij zegt vierde avontuur. Na Rayman, Rayman 2 en Rayman 3 verschenen de afgelopen jaren twee nieuwe Rayman-games in de vorm van Origins en Legends... bedoelt Ancel dat we een Rayman 4 krijgen die wellicht weer in 3D wordt? De tijd zal het leren!