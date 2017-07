De prijzenpot van het DotA 2 eSports-evenement The International staat op knappen. De Wachtster bewaart haar geld liever voor de andere games in deze N8W8, zoals Middle-Earth: Shadow of War, Marvel vs. Capcom: Infinite en Call of Duty: WWII. Bij die laatste krijgt ze namelijk dé Doctor over de vloer.





Hitman krijgt laatste Elusive Target van Season One

De laatste Elusive Target voor Season One van Hitman is verschenen. De komende periode kun je deze Mr. Giggles, die een ondergronds circus runt, nog doden in Marrakesh. Daarna is je kans voorgoed verkeken...

Met de komst van dit laatste doelwit komt tevens een einde aan de samenwerking van IO Interactive met uitgever Square Enix. In mei liet deze laatste al weten zich terug te trekken, waarna IO Interactive in juni aakondigde door te gaan als onafhankelijke studio. Hierbij behouden zij alle rechten van de Hitman ip.

Wat de toekomstplannen van IO Interactive met Hitman zijn, is nog niet bekend. Wel blijft de ontwikkelaar hun Season One van deze episodische reeks nog steeds updaten met patches, tweaks en fixes.



David Tennant onderdeel cast Call of Duty: WWII zombies

De oplettende Twitteraar wist het natuurlijk al: Doctor Who himself, David Tennant, neemt de rol van Drostan Hynd op zich in de zombiemodus van Call of Duty: WWII. Heel veel weten we nog niet over dit ondode knalfestijn, zo moet je de Wachtster ook helemaal niet vragen wie die Drostan Hynd is... maar dankzij een gelekte trailer meent het internet dat deze modus de naam Army of the Undead meekrijgt.

Sorry als je nu helemaal blij naar beneden scrollde; het filmpje is helaas alweer offline gehaald. Zodoende moeten jullie het doen met deze Tweet van Sledgehammer Games, waarin de ontwikkelaar laat weten bijna klaar te zijn met hun 'Nazi Zombies Trailer'. En dat mag ook wel, aangezien er tijdens de San Diego Comic Con, op 20 juli, meer nieuws verwacht wordt over de zombies in deze Tweede Wereldoorlog CoD.

Call of Duty: WWII is vanaf 3 november te checken op PC, PS4 en Xbox One.



Trailerovervloed

Schenk nog effe een bakkie in, leg je benen op je bureau en neem een momentje voor onderstaande games. Deze trailerovervloed zet namelijk zoals vanouds drie van de wat onbekendere en onbemindere games in de schijnwerper. Kijk ditmaal mee naar Yonder: The Cloud Catcher Chronicles, The Trail: Frontier Challenge en Smashbox Arena.





Jedah uit Darkstalkers aangekondigd voor Marvel vs. Capcom: Infinite

The Evolution Championship Series (EVO voor het gemak) is het grootste en langstlopende fighting game-tournament ter wereld. Het is daarom niet verwonderlijk dat juist dit evenement veelal gebruikt wordt voor nieuwe aankondigingen in het genre.

Ook tijdens de livestream van het Ultimate Marvel vs. Capcom 3-tournament op EVO 2017 was het raak. Capcom maakte namelijk van de gelegenheid gebruik om een nieuw personage aan te kondigen voor hun Marvel vs. Capcom: Infinite. Het is niemand minder dan Jedah Dohma uit Darkstalkers die zijn opwachting maakt op het roster van de fighting game.

Ook liet Capcom meteen maar effe twee exhibition matches van Marvel vs. Capcom: Infinite zien, met daarin onder meer bovenstaande Jedah en Gamora uit Guardians of the Galaxy, die tijdens de E3 onthuld werd. Ook personages als Chun-Li en Iron Man zijn te zien.

Capcom: Infinite is vanaf 19 september te checken op PC, PS4 en Xbox One.



Comic-momentje





40 minuten livestream van Middle-Earth: Shadow of War

Mocht je enigszins moeite hebben om iets productiefs te gaan doen deze maandag doen dan heeft de Wachtster in ieder geval een goed excuus voor je. Ze presenteert je namelijk graag een dikke 40 minuten aan Middle-Earth: Shadow of War.

Hieronder zie je beelden van een livestream van Monolith Productions, waarin het team een nieuw besneeuwd gebied in Middle-Earth: Shadow of War toont en je kennis laat maken met vijf nog niet eerder vertoonde wraith skills.