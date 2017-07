Cyberpunk 2077 krijgt classes uit oorspronkelijke boardgame 

Goedemiddag en welkom bij een nieuwe weekendwacht! Het is niet heel warm buiten, dus grote kans dat je druk aan het gamen bent, maar mocht je tussendoor tijd hebben om het laatste gamenieuws te checken, dan vind je hieronder heel wat trailers, nieuwe releasedata en interessante feitjes over Cyberpunk 2077.

WEEEEEKEND!!

Meer info over classes in Cyberpunk 2077

CD Projekt RED heeft nog maar weinig losgelaten over hun ambitieuze volgende game, maar wat we wel weten is dat Cyberpunk 2077 gebaseerd is op de pen & paper role playing game genaamd Cyberpunk 2020. Wat de Wacht dan weer niet wist, is dat de oorspronkelijke bedenker van die game, Mike Pondsmith, intensief betrokken is bij het ontwerp van de videogame! En deze fijne meneer Pondsmith weet in een interview met Gamereactor een tipje van de sluier op te lichten over de speelbare classes in de game.

Veel wil hij niet kwijt over de game, naar eigen zeggen uit angst voor lange Poolse mensen die hem zullen vermoorden als hij te veel los laat. Wel geeft hij aan dat zijn oorspronkelijke visie van de boardgame heel dicht wordt benaderd. In Cyberpunk 2020 kun je bijvoorbeeld de rol aannemen van onder andere politieagent, hacker, zakenman of zelfs rockstar en op de vraag of die classes zullen terugkomen in de game, antwoordt Pondsmith volmondig: yes!

"Yes. They’re all going to be there, I can tell you’re going to find some surprises about how we’ve done it and I think you’re really going to like it. There’s a lot of subtlety going on there. Adam and I spent literally a whole week messing with some of the ways of implementing that, so you get the most feel for your character."

Dat klinkt een potje interessant! Het bevestigt nogmaals dat we na The Witcher het idee van één charismatische hoofdpersoon moeten loslaten, want we hebben hier duidelijk te maken met diepgaande RPG character creation, met een breed scala aan speelbare classes. Een groot deel van het interview gaat dieper in op het maken van tabletop RPG’s, iets wat Pondsmith nog steeds doet. Als dat je ding is, moet je zeker even het hele interview kijken:

Wanneer Cyberpunk 2077 eindelijk af is weet niemand, maar we verwachten niet eerder dan 2019. CD Projekt RED gaf onlangs wel aan de gehele promotionele campagne klaar te hebben liggen om de game te onthullen, maar dat ze wachten op het juiste moment. Als het aan de Wacht ligt, dan is dat moment nu wel ongeveer gekomen!



Gameplay walkthrough XCOM 2: War of the Chosen

Zoals een beetje XCOM-liefhebber moeilijk gemist kan hebben, krijgt XCOM 2 volgende maand een flinke uitbreiding. En hoogstwaarschijnlijk is diezelfde XCOM-liefhebber heel erg benieuwd naar alle nieuwigheden van die uitbreiding! Een deel daarvan krijgen we in ieder geval te zien in deze gameplay demonstratie van een bepaald type missie, waarbij je te maken krijgt met elite units uit verschillende menselijke factions, zombies genaamd ‘the lost’ en de legendarische ‘chosen’, aliens die speciaal gemaakt zijn om XCOM op te ruimen. Succes!

XCOM 2: War of the Chosen verschijnt op 29 augustus voor PlayStation 4, Xbox One en PC.

Theseus verschijnt op 26 juli voor PSVR

Lang niet iedereen is even enthousiast over Sony’s wonderbril, maar niemand kan ontkennen dat er inmiddels wel een zeer schappelijke bibliotheek aan boeiende VR-games beschikbaar is! Elke maand komen er nog PlayStation VR games bij, waaronder deze maand de titel Theseus, waarvan ontwikkelaar Forge Reply gisteren de releasedatum van bekendgemaakt heeft. Je weet wel, Theseus, die knakker uit de Griekse mythologie die in een labyrinth tegen de minotaurus moest knokken. Dat is dan ook precies wat je gaat doen in deze game. Het lijkt erop dat we daarbij dicht over de schouder van Theseus meekijken, iets dat de Wacht nog niet eerder gezien heeft in VR? Hoe dan ook, we gaan het beleven op 26 juli. Zie hier alvast de launch trailer!

Sundered verschijnt op 28 juli

De Wacht is zooo blij dat het Metroidvania-genre nog steeds zo alive en kicking is, want anders hadden we het bijvoorbeeld zonder waanzinnige games als Sundered moeten doen! Ontwikkelaar Thunder Lotus, bekend van het vorig jaar verschenen Jotun, heeft nu eindelijk bekendgemaakt wanneer dit tekenfilmachtige side scrolling spectakel verschijnt op PlayStation 4 en PC: de 28ste van deze maand.

8 minuten aan Matterfall gameplay

Het moge inmiddels wel duidelijk zijn dat Housemarque de absolute koning is op het gebied van twin stick side scrolling of top down arcade shooters. De Finse studio poept de ene na de andere dikke game uit alsof het niets is en daar heeft de Wacht geen enkel probleem mee. Terwijl we nog maar amper zijn bijgekomen van Nex Machina, kunnen we onze reactiesnelheid over een maand opnieuw op de proef stellen in Matterfall. Nu kun je op gemak bekijken hoe een level in elkaar zit in deze 8 minuten durende gameplay video, onder genot van het fijne Finse accent van level designer Jari Hokkanen.

Matterfall verschijnt op 16 augustus, enkel en alleen voor PlayStation 4.

Mooi Dark Souls pixel art gifje





Zomaar. Door Zedotagger.



Splatoon 2 Salmon Run co-op gameplay

Jawel, Splatoon 2 krijgt een soort horde achtige co-op game mode genaamd Salmon Run en de lieve mensen van Nintendo Minute laten ons in 13 minuten zien hoe dat in zijn werk gaat met zijn vieren op de bank. Ziet dit er leuk uit? Mooi, want vanaf 21 juli kunnen we elkaar weer flink onderkliederen, wanneer Splatoon 2 verschijnt op de Switch!

Nidhogg 2 verschijnt op 15 augustus

En er is nog een nieuwe releasedatum onthuld! Het is de Wacht ter ore gekomen (hij bedoelt dat hij het gewoon ergens gelezen heeft) dat zwaardduelleergame Nidhogg 2 over precies een maand verschijnt op PlayStation 4 en PC. Afgezien van extra moves, wapens, character customization en dat soort dingen, lijkt deel 2 in gameplay redelijk gelijk aan het origineel uit 2014.

Wat natuurlijk wel radicaal anders is, is de art style. Van redelijk minimalistische pixels, naar een soort gele, bijna Simpsons-achtige mannetjes, dat is nogal een overgang! In dit artikel op het PlayStation Blog lees je alles over waarom hier voor gekozen is en hoe de animaties tot stand gekomen zijn.



Her Story krijgt een vervolg: Telling Lies

Na het succes van de bijzondere interactieve film Her Story, kon een vervolg natuurlijk niet uitblijven. In een interview met Variety vertelt ontwikkelaar Sam Barlow dat zijn volgende ‘game’ de titel Telling Lies draagt en vergelijkbaar is met Her Story, maar dan beter en groter van opzet.

Annapurna Interactive, bekend van What Remains of Edith Finch, is de publisher van Telling Lies en samen met Barlow zijn ze op zoek naar Hollywood acteertalent voor de game. Telling Lies wordt geen direct vervolg op Her Story, maar krijgt een compleet nieuw verhaal met nieuwe personages. De game gaat volgens Barlow meer richting een politieke thriller, met veel inspiratie uit Francis Ford Coppola’s film The Coversation. Interessant!

Van een releasedatum is nog lang geen sprake, het script is nog niet af en opnames beginnen op zijn vroegst eind 2017/begin 2018. Ruim tijd dus om Her Story te proberen, wat de Wacht zelf ook maar eens moet doen...



Ja joh, hang ´m daar maar op...



Waarom ook niet. Bron: V1nc3B



Goed weekend verder!!