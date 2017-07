Cuphead verschijnt niet op PlayStation 4 

Zet je zonnebril op, het wordt zonnig én deze N8W8 flitst van de vele nieuwtjes: Mario die niet meer Game Over gaat en Cuphead dat niet op PlayStation 4 verschijnt. Kan er dan helemaal niets meer? Jawel hoor: Square Enix heeft wél een nieuwe game aangekondigd en Total War krijgt wél een spin-off reeks.





Cuphead slaat PlayStation 4 over

Cuphead (Kophoofd!) is al vele jaren in ontwikkeling. Een game die visueel zo ingewikkeld in elkaar zit, daar moet je geduld voor hebben.Dit spel heeft namelijk het uiterlijk van de eerste Disney-tekenfilmpjes. Dit jaar komt hij eindelijk uit: 29 september verschijnt deze co-op shooter op PC en Xbox One. Op NeoGAF vroeg gamer Double Jump of de game echt een Microsoft exclusive bleef, met daaraan toegevoegd dat die vraag vast niet beantwoord zou worden. Hij of zij zal verrast zijn: Ontwikkelaar Teeth heeft wel antwoord gegeven, namelijk dat deze Cuphead-game exclusief is voor Xbox en PC, met waarschijnlijk later nog Mac- en Linux-versies. Geen PlayStation 4-release dus. Spijtig, maar de Wacht kan het niet helpen: hoezo spreekt hij over “deze Cuphead-game”? Komen er nog andere? Zijn die al in de maak?





Is Super Mario te super geworden?

Als je graag klaagt hoe alles vroeger beter was en vooral de moeilijkheidsgraad van games aanzienlijk hoger lag, dan kun je los vandaag! Op het Japanse Twitter-account van Super Mario Odyssey is namelijk bekendgemaakt dat je niet Game Over kunt gaan in Mario’s nieuwe avontuur. Tenminste, je ziet de woorden niet... Wat er gebeurt als je platzak bent, is nog onbekend. Zolang je geld hebt, ga je in ieder geval niet Game Over, zo is te zien in een filmpje op het Twitter-account, waarin we Mario tegen een stekelige slechterik zien aanlopen waarna hij slechts 10 muntjes verliest. Meer niet. Geen zwarte schermen met gele letters, geen je-bent-nu-dood-geluidje (al kan dat nog komen natuurlijk)… Je ziet weliswaar het bekende cirkeltje om de loodgieter en dan een zwart scherm, maar vervolgens wordt er alleen 10 coins van je bankrekening afgeschreven.

Het was mensen op E3 ook al opgevallen, maar nu is het dus bevestigd...





Game Over, we zullen je missen...





Populaire ninja maakt zich impopulair in ARMS

Aaw… Meer Nintendo Switch-gerelateerd nieuws, want de game ARMS, waarin je een bokser bent met extreem lange, uitrekbare armen, is niet helemaal zo goed in balans als men in eerste instantie dacht. De boosdoener is Ninjara, die zoals de naam al doet vermoeden een soort Ninja is. Je kunt met hem bijzonder irritant doen door hem zijn kettingen te laten gooien en vervolgens te laten springen en te teleport-blokkeren. Hij grijpt de vijand dan razendsnel vast om hem vervolgens weg te stompen. Het is kinderlijk eenvoudig om dit steeds weer en weer en weer en weer te doen. ARGH! Gamers over de hele wereld klagen erover. Een beter milieu begint bij jezelf, mensen. Speel eens met Twintelle bijvoorbeeld (favorietje van de Wacht).





More Total War

In een blog van Total War is een reeks Total War spin-offs aangekondigd die gezamenlijk onder de noemer Total War Saga gaan vallen. Het is de bedoeling dat deze spin-offs zich onderscheiden door niet over een specifieke periode of specifiek persoon te gaan (zoals Napoleon), maar juist grote momenten in de geschiedenis die niet decennia maar maanden of enkele jaren in beslag namen. Studio Creative Assembly zal zowel de echte uitkomst als mogelijke alternatieven toevoegen aan deze games, die verder de bekende Total War RTS-gameplay volgen. Er komen geen nieuwe periodes bij in deze Saga-reeks. De eerste Total War Saga speelt zich bijvoorbeeld af in de tijd van Total War: Rome II. Ondertussen is er ook nog een grote Total War-game in de maak bij de studio en daarin wordt wel een nieuwe periode gespeeld. Meer weten? Hier is het blog.





Zelda-fans in de clinch over tijdslijn

In Total War zijn de tijdslijnen te volgen, maar dat geldt niet voor The Legend of Zelda. Zolang als Zelda bestaat wordt er al door fans vurig gediscussieerd over waar we welke game nu moeten plaatsen. Hoe maken we dit verhaal dat al uit zoveel games bestaat chronologisch? Wat is er wanneer gebeurd en waarom kan A Link to the Past niet in hetzelfde rijtje thuishoren als Skyward Sword? Fans buigen zich er al decennia over en de nieuwe DLC van Breath of the Wild gooit olie op het vragenvuur. De nieuwe DLC komt met kostuums voor Link, zoals Midna’s Helm uit Twilight Princess. Volgens het spel is er een Princess of Twilight waarvan “haar verhalen worden doorverteld net als die van de Hero of Twilight”. Mocht je denken dat je het bij elkaar hebt gepuzzeld: vergeet het maar. Want door allerlei ingewikkelde tijdreisconstructies in Ocarina of Time, passen Breath of the Wild en Twilight Princess volgens een deel van de fans niet in dezelfde tijdslijn. Huh, hoe dan? Dat is de vraag. Meer weten, check de Reddit-discussie hier.

YouTuber Zeltik gaat ook wat dieper in op die complexe DLC-tijdslijn-kwestie:





Square Enix kondigt nieuwe, antieke game aan

Helemaal Switch-moe gaan we door met andere consoles. Denkt de Wacht tenminste, want van de volgende game is nog geen console bekend: Antique Carnevale. Deze nieuwe titel van Square Enix is net onthuld en heeft alleen nog een Japanse trailer. Daarin krijg je wel vast een goed beeld van de sfeer. Het personage dat in deze trailer centraal staat zegt in ieder geval heel vaak “ik ben”, want dat is wat Boku Wa betekent. De Wacht moet duidelijk wat meer tijd in haar Rosetta Stone-cursus steken! De officiële website van het gothic klinkende Antique Carnevale is ook al live, maar wederom helemaal Japans. Het schijnt te maken te hebben met een doolhof en poppen. Chuckie, Annabelle, Schanulleke, Robin de Robot? 18 juli horen we meer!





Rick en Morty nu echt in Rocket League

De Wacht zit inmiddels te bibberen van de afkickverschijnselen. Ze is namelijk hooked aan de Elimination modus van Micro Machines, vooral in een enorme Russische sneeuwschuiver! Echter is daar geen nieuws over, maar over een andere gestoorde game vol bolides: Rocket League. Rocket League viert haar tweede verjaardag en doet dat met een nieuwe arena, auto’s, missies, geluiden, goals, liedjes én Rick en Morty pimp-opties zoals antennes en meer. Alles nieuw. Kijk maar!





Raven Down komt terug naar Gears of War

Van autobanden naar tandwielen: in de nieuwe trailer van Gears of War 4 kun je zien wat de game te wachten staat deze maand. Twee nieuwe maps, twee skins en nieuwe modi. Helemaal nieuw is alle content niet, want ontwikkelaar The Coalition zal Gears of War-map Raven Down nabouwen. De tweede map, Reclaimed Windflare, is wel helemaal nieuw. De skins heten Superstar Cole en Civilian Anya en er wordt een nieuwe Horde Mode geïntroduceerd. Check het allemaal hieronder:





Game of Thrones seizoen 8: een heerlijk vooruitzicht

De Wacht probeert altijd naar jullie te luisteren en ze is iemand nog een Game of Thrones-nieuwtje schuldig... Nog maar een paar weekjes en het zevende seizoen gaat van start. Gooo Arya! Volgend jaar volgt dan het iets kortere achtste seizoen en daarover heeft Paula Fairfield (sound designer) gesproken. Tijdens een convention zei ze (via CNET) dat erover gedacht wordt om elke aflevering van dat verdrietige, laatste achtste seizoen filmlengte te maken. Elke. Aflevering. Om met de wijze woorden van Tyrion te spreken: “We komen van achteren en nemen ze in hun kont!” Ja, in Game of Thrones kan het, net als FILMLANGE afleveringen. De afsluiter van seizoen 7 schijnt overigens ook een dikke 82 minuten lang te zijn: yes!





Zou Kahl nog uit de dood kunnen opstaan? Alsjeblieft?





Deze game is okidokie met Tokidoki

Tokidoki is een soort Hello Kitty: je hebt er alles van. Tassen, buttons, schoenen, koptelefoons, enzovoort. Het gaat helemaal om het design van schattige poppetjes en er zijn bijvoorbeeld lijnen van Marvel en eenhoorntjes. Binnenkort komt daar een nieuwe lijn bij, want Blizzard heeft op Twitter bekendgemaakt dat Overwatch de Tokidoki-behandeling krijgt. Net als Funko poppetjes zijn de meningen over deze “verschattiging” van stoere helden verdeeld, wat vind jij van dit ontwerp? 19 juli is Tokidoki x Overwatch beschikbaar.

Een lek: zitten deze personages in Star Wars Battlefront 2?

De Closed Alpha van Star Wars Battlefront 2 is gaande en Reddit-gebruiker Uninspired_Zebra liet zich inspireren om een beetje te gaan rondsnuffelen. Er werden bestanden gevonden waarin deze personages voorkwamen:

Deze lijst is bij lange na niet compleet: zo mist bijvoorbeeld Finn. En Jar Jar natuurlijk.





EWOKS ZIJN TERUG in nieuwe aflevering Star Wars Forces of Destiny

Meer Star Wars! In de nieuwe Star Wars-short van Disney gebeuren prachtige dingen. De Wachts favo personages zitten erin: Ewoks. En Rey! En nog een personage waar je niets dan respect voor kunt hebben. Een lekker vrolijk begin van je dag met deze derde aflevering van Star Wars Forces of Destiny:





Darkest Dungeon Crimson Court-DLC naar PS4

Kickstarter-topper en turn-based RPG Darkest Dungeon is al even uit en op de PC werd even geleden al de DLC Crimson Court toegevoegd. Op 22 augustus verschijnt dit pakketje ook op de Vita en PlayStation 4. De launchtrailer heb je mogelijk al gezien, want die staat al even online, maar om te illustreren hoe cool de animatiestijl van Darkest Dungeon is en wat je kunt verwachten van Crimson Court, komt-ie toch nog een keertje:





Speedrun eens op onbekend terrein

Om goed te maken dat de Wacht vorige keer de twijfel liet bestaan dat de trophy-binnenharkgame ***** 1000 Top Rated nog in de PlayStation Store zou staan terwijl Sony die al had verwijderd, geeft ze nu een vroege hint: SpeedRunners is zojuist toegevoegd aan de store. Er is een gratis demo speelbaar en de gehele game kost je 9,99 euro. Hopelijk houd je net als veel gamers van superhelden en supersnelle platformactie: SpeedRunners is al meer dan 1,5 miljoen keer verkocht. De game kwam eerder uit op PC en Xbox One. Leuk weetje: de ontwikkelaar is Nederlands: het is namelijk gemaakt door DoubleDutch (in samenwerking met Tinybuild).

Een lekker vrolijk einde, want wat Nintendo ook doet: de game is nog lang niet over, charmante PU.nl-vrienden. Tot morgen en een fijne dag pandaag!