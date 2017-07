Crash Bandicoot N.Sane Trilogy echt moeilijker dan originele game 

In deze Nachtwacht is eindelijk het hoge woord eruit: Crash Bandicoot N.Sane Trilogy is inderdaad moeilijker dan de originele game. Verder onder andere een mogelijk nieuw seizoen van Telltale's Batman-serie, de releasedatum voor Doomfist in Overwatch, nieuwe Switch-games van Ubisoft en nog veel meer.

Wachtmuziekje

Superrelax de nacht in met deze klassieker van Desert Sessions (de band van Josh Homme voordat hij Queens of the Stone Age oprichtte). Sterker nog, QOTSA heeft ooit eens een nieuwe versie van dit nummer opgenomen.







Crash Bandicoot N.Sane Trilogy is echt moeilijker dan de originele Crash Bandicoot

Eindelijk, het bewijs dat we met z'n allen niet gek zijn! Ontwikkelaar Vicarious Visions heeft in een blogpost namelijk laten weten dat het klopt wat Crash-spelers al weken zeggen: de eerste Crash Bandicoot-game in de N.Sane Trilogy is inderdaad moeilijker dan het origineel waar hij opgebaseerd is. Ze hebben naar eigen zeggen de games uitvoerig bestudeerd en de gameplay uit het derde deel gebruikt voor alle drie de remasters. Daarom voelt springen en landen iets anders in de remaster van Crash Bandicoot. Hij valt bijvoorbeeld weer sneller. Als je elk jaar haast religieus de originele Crash hebt gespeeld en dan aan de remaster begint, dan merk je dat verschil.

Ook de collision detection is iets anders dan in de originele games. Deze techniek zorgt ervoor dat de game weet wanneer je met je voeten op de grond of een platform staat en dus niet in het ravijn naast je moet vallen. Maar deze is dus ietsje anders dan in de originele games. Wederom geldt dus: ben je de originele games gewend, dan voelen de remasters iets anders. Voor een game die stevig gebruik maakt van je oog-hand coördinatie maakt dat wel degelijk een verschil.

Vicarious laat wel weten dat ze de veranderingen niet oneerlijk vinden. Zo hebben ze andere hulpmiddelen uit de latere games, waaronder meer checkpoints en een auto-save feature, ook naar het eerste deel gebracht, wat de pijn wat moet verzachten. Jaja, probeer dat gamers die al vijfhonderd levens hebben verspilt in het level The High Road maar eens wijs te maken!











Batman: The Enemy Within is mogelijk nieuwe Telltale-game

Het is wat met die geruchten over mogelijke nieuwe Telltale-games die later deze week op San Diego Comic-Con worden getoond. Gisteren meldden we nog dat er misschien wel een nieuw seizoen van The Wolf Among Us aan zit te komen, maar misschien is het dit wel: een nieuw seizoen rondom Batman genaamd Batman: The Enemy Within.

De Film and labelling Body, een instelling die leeftijdsclassificaties aan media geeft in Nieuw-Zeeland, heeft die naam namelijk getoond op hun site. Daarbij wordt Ken Mudle als regisseur genoemd. Mudle werkte eerder aan Telltale-series als Game of Thrones en The Walking Dead: Michonne. Vorig jaar verscheen het eerste seizoen al van de Telltale Batman-serie. We komen er waarschijnlijk tussen 20 en 23 juli achter!









Doomfist komt op 27 juli naar Overwatch

De kogel... ehh vuist is door de kerk. Het nieuwe personage Doomfirst verschijnt op 27 juli in Overwatch voor PC, Xbox One en PS4. Hij is al enkele weken speelbaar op de testservers van de game, maar in de loop van volgende week mag iedereen dus met hem aan de slag gaan.

Blizzard heeft ook een video uitgebracht waarin de ontwikkelaar wat meer vertelt over het ontwerpen en implementeren van het personage. Check het hieronder.









Square Enix Collectives' Children of Zodiarcs nu uit op pc en PS4, bekijk hier de lanceringstrailer











Ubisoft doet goede zaken, mede dankzij Ghost Recon Wildlands

Ubisoft heeft zijn fiscale cijfers van het eerste kwartaal van 2017 bekendgemaakt, dat eindigde op 30 juni. De uitgever zag een stijging in verkoop, ondanks het gebrek aan een grote nieuwe release. Dat leverde het bedrijf 202,1 miljoen euro op, een stijging van 45,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Overigens werd meer dan 80 procent van die inkomsten gegenereerd via digitale verkoop.

Vooral Ghost Recon Wildlands blijkt een succes voor het bedrijf. De game verscheen al in maart maar wordt door Ubi nu hun "grootste hit van het jaar" genoemd. Daarvoor combineert het alle fysieke en digitale verkoop op alle platformen in de regio Noord-Amerika, Europa, Australië en Japan.

Maar is het genoeg om Vivendi tegen te houden? De tijd zal het leren.









Ubisoft heeft meer Switch-games in ontwikkeling

We blijven even bij Ubisoft. Het bedrijf heeft Steep en een definitieve editie van Rayman: Legends in ontwikkeling voor de Switch en in augustus komt natuurlijk de strategische game mario + Rabbids: Kingdom Battle uit. President Yves Guillemot zegt dat er meer Switch-games in ontwikkeling zijn bij de uitgever en dat meer informatie "vrij binnenkort" volgt.

Meer kunnen we er nog niet over melden helaas, maar het is voor Switch-eigenaren natuurlijk goed nieuws dat een grote third-party bevestigt dat het aan meer games voor de console werkt.









Koei Tecmo-rpg Nights of Azure 2: Bride of the New Moon in actie

Koei Tecmo's rpg Nights of Azure 2: Bride of the New Moon was al eerder aangekondigd. We wisten al dat de game op 27 oktober uitkomt op PS4, pc (Steam) en Switch. Het bedrijf heeft nu een nieuwe trailer uitgebracht waarin we wat meer van de toch wel behoorlijk Japanse rpg zien.

De game draait om een 'slechte Maan-koningin' die de mensheid bedreigt. Priesteres Liliana wordt gekozen als de 'Bruid der Tijd', wat in feite inhoudt dat ze opgeofferd moet worden om de wereld te redden. Haar vrienden, Aluche en Ruenheid, vinden dit maar niets en steken er een stokje voor. Oja, Aluche sterft aan het begin van de game ook nog en wordt opnieuw tot leven geroepen als een half-demoon. Want waarom ook niet!









Life is Strange: Before the Storm-developer diary richt zich op Chloe en Rachael

Meer Life is Strange is altijd goed, ook al wordt Before the Storm een prequel waarin de speciale krachten uit het origineel ontbreken. In deze nieuwe developer diary wordt de focus gelekt op hoofdpersonages Chloe en Rachael. Dat ziet er weer lekker uit! De eerste van de drie episodes in deze prequel verschijnt op 31 augustus voor PS4, Xbox One en pc.









Eerste beelden van de op The Room-geïnspireerde film The Disaster Artist

Ooit wel eens de cultfilm The Room gezien? Ga dat alsnog doen, want hij is hilarisch. De film is geregisseerd en geschreven door Tommy Wiseau, die ook nog eens de hoofdrol vertolkt en voor geen ene meter kan acteren. Juist omdat hij dit uiterst persoonlijke project zo serieus neemt - en het zo gigantisch verknalt - is The Room een tenenkrommend genot.

De film The Disaster Artist vertelt het verhaal over hoe het achter de schermen van het filmen van The Room er aan toe ging. James Franco speelt de rol van Wiseau, maar ook Seth Rogen en Dave Franco hebben rollen. De film komt in december uit. Bekijk hieronder de eerste beelden. En speciaal voor jou hebben we dááronder de originele scene uit The Room geplaatst. Kun je het mooi vergelijken. Zorg dat je The Room hebt gezien voordat je The Disaster Artist later dit jaar gaat bekijken!









BioWare-baas peert 'm, projetleider Mass Effect keert terug

BioWare's general manager, Aaryn Flynn, vertrekt na 17 jaar bij de legendarische studio, zo'n vier maanden na de release van het wisselvallig ontvangen Mass Effect Andromeda. Flynn laat weten dat hij pas besloot om te vertrekken, toen hij hoorde dat Casey Hudson, de voormalige projectleider van de Mass Effect-reeks die in 2014 vertrok, interesse had om zijn functie over te nemen.

We nemen dus afscheid van Flynn, maar Hudson keer terug. Dat is extra fijn omdat de nieuwe game waar BioWare aan werkt, Anthem, oorspronkelijk door Hudson is verzonnen. In 2012 waren hij en zijn team al bezig met de eerste ideeën rondom de aankomende shooter.









Check de eerste gameplaybeelden van nieuw Street Fighter 5-personage Abigail









Nieuwe gameplay van Dragon Quest XI op PS4 en 3DS

Omdat je het waard bent.









Wachtrijen voor Switch in Japan worden bizar lang

Dat de Switch nog altijd slecht verkrijgbaar is, weten we inmiddels wel. Toch zijn deze nieuwe foto's van de lange wachtrijen die zich de afgelopen dagen in Japan vormen, allemaal om dus een Switch te pakken te krijgen, simpelweg bizar. Die console is vier maanden uit!

Afgelopen weekend stonden er bijvoorbeeld meer dan 3000 mensen in een rij in Akihabara Yodobashi. Er waren maar 250 consoles verkrijgbaar in de betreffende winkel. Ook worden er diverse loterijen in winkels gehouden waar mensen aan moeten meedoen om kans te maken op een console. Je leest het goed, je moet meedoen aan een loterij om kans te maken je geld aan de winkel te overhandigen en een Switch mee naar huis te nemen.

Tja, Splatoon 2 komt vrijdag natuurlijk ook uit, en het origineel was een gigantisch succes op de Wii U in Japan. Als dat maar goed gaat...









En daarmee sluiten we de Nachtwacht af. Tot de volgende keer!