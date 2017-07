‘Crash Bandicoot N. Sane trilogy is timed PS4 exclusive’ 

Goedemorgen speelbuiskindertjes! Klaar voor een nieuwe week? Niet voordat deze jarige Nachtwacht je van het laatste gamenieuws heeft voorzien. Dat is traditiegetrouw op zondagnacht niet zo veel, maar wat we wel hebben is een nieuwe aanwijzing dat de Crash Bandicoot remake mogelijk ook naar Xbox One komt. OK!

Crash Bandicoot N. Sane trilogy video met Xbox knoppen?!

Oké, misschien moeten we hier niet te veel achter zoeken en zo heel boeiend is het überhaupt niet, maar een fijn geruchtje op de maandagochtend kan nooit kwaad, toch? Het zit zo: de onlangs verschenen Crash Bandicoot remake is vooralsnog een PlayStation 4-exclusive, maar er zijn al een tijdje geluiden dat dit niet per se zo hoeft te blijven. Dit weekend is er een video online verschenen/gevonden die dit gerucht een beetje kracht bijzetten.

Als onderdeel van haar portfolio heeft ontwerper Kara Zisa een video en screenshots van Crash Bandicoot N. Sane Trilogy online gezet, om haar werk aan de interface van de game te demonstreren. Eén probleem: de video toont geen PlayStation, maar Xbox knoppen! De specifieke pagina is inmiddels hééél toevallig weer verwijderd, maar niet voordat AllGamesDelta de betreffende video opnieuw heeft kunnen uploaden.

Wat denken jullie? Zijn het slechts placeholders van tijdens de ontwikkeling, of is dit bewijs dat de game daadwerkelijk naar Xbox One, of op zijn minst naar PC komt? Vertel het ons in de comments en ook of je er op zit te wachten of niet.



The Long Dark launchtrailer

In hartje zomer een van de meest ijzige survival games ooit uitbrengen, dat klinkt best gek, maar Hinterland Studios doet het gewoon. The Long Dark is al enige tijd te spelen via Steam Early Access, maar komt daar morgen eindelijk uitgekropen, waarbij de game ook direct naar consoles komt. Duidelijk een goed moment voor een launchtrailer, waarin we ook een glimp krijgen van de eerste twee van wat later dit jaar/begin volgend jaar uiteindelijk vijf story episodes moeten worden.

The Long Dark verschijnt op 1 augustus voor PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac en Windows!

Nieuwste trailer Hellblade heeft alles

We blijven nog even aan de kille kant van het gamesspectrum, want het lijkt wel alsof ontwikkelaars de zomer nu al beu zijn en de komende maand alleen maar grimmige titels uitbrengen. In het geval van Ninja Theory is het zelfs zwaar deprimerend en volslagen schyzofreen! De nieuwste en vermoedelijk laatste trailer van Hellblade brengt dat gevoel perfect naar voren, door middel van een creepy voice over, close ups, slow motion, duisternis, piano, oorlogsschmink, emoties, alles! Nee, het is inmiddels wel duidelijk dat Hellblade de zieke belevingswereld van hoofdrolspeelster Senua perfect weet over te brengen. Nu alleen de gameplay nog?

Hellblade: Senua’s Sacrifice verschijnt op 8 augustus voor PlayStation 4 en PC.

KAMEHAMEHA in VR

Nu Virtual Reality eindelijk hier is, weten we stiekem nog niet zo goed wat we er mee aan moeten. Waar VR in ieder geval wéll heel lekker op zijn plek is, is in de arcade hal! Dat snapt Bandai Namco als geen ander en opende eerder deze maand haar eigen VR Zone Shinjuku in Tokyo. Eén van de dingen die je daar kunt beleven (en wat helaas wel weer laat zien dat we écht geen idee hebben wat we met VR aan moeten) is Dragon Ball VR! In onderstaande video demonstreren twee enthousiastelingen hoe Kamehameha (niet te verwarren met Kamehameha de Grote, koning van Hawaii) in VR werkt. Zoals je merkt komt daar nogal een hoop geschreeuw en getier bij kijken, maar goed, daar is de echte Dragon Ball fan natuurlijk helemaal niet vies van.

Storm Trooper Struggles

Iets wat de Wacht zich nou altijd heeft afgevraagd...

All-Star Fruit Racing komt op 4 september naar Early Access

Alsof je in een wereld waarin Mario Kart 8 bestaat nog iets anders zou willen, komt ontwikkelaar 3DClouds.it vrolijk hun eigen draai aan het genre presenteren! In deze extra fruitige trailer kondigen ze aan dat All-Star Fruit Racing over iets meer dan een maand in Steam Early Access te spelen is en hé, dat ziet er toch best wel geinig uit. “Maar waarom fruit?!”, hoort de Wacht je nu denken. Eh tja, in tegenstelling tot wat je misschien zou denken, gaan sommige vragen zelfs de Wacht zijn pet te boven...

Speel God of War in stijl

Dat de nieuwe God of War pas in 2018 komt is al best balen, maar helemaal klote is het dat je de game niet gaat spelen met deze creatie van controllerbouwer Devin Smith (via Kotaku) in je klauwen. Holy crap, wat een kunstwerk! En aan alles is gedacht, want het touchpad zit verscholen onder een flapje leer, die omhoog kan klappen. Petje af.





Jullie ook zo’n zin in de nieuwe Wolfenstein?



Fijne week verder!