Community Manager van EA heeft zin in Skate 4 

Terwijl het weekend weer veel te snel voorbij is gestevend, heeft de Wacht een uiterste poging gedaan relevante en nieuwswaardige feitjes over een aantal grote titels te vinden. Vandaag nieuws over Skate 4 en Ark Surival Evolved

EA Community Manager heeft zin in Skate 4

Iedere beetje zelfrespecterende gamer wil maar drie dingen. Half-Life 3, een nieuwe Dead or Alive Beach Volleyball game en Skate 4. Hoewel de eerste naam uit het rijtje er waarschijnlijk nooit gaat komen, is er ook goed nieuws over een andere titel. Er mag weer hardop op een nieuwe deel in de Skate-reeks gehoopt worden.

Een community manager die werkzaam is bij Electronic Arts heeft namelijk een tweet de wereld in geholpen met #skate4. Doorgaans zijn personen die werkzaam bij een uitgeverij als de dood om titels die nog niet zijn aangekondigd ook maar een glimps van erkenning te geven. Zo durft EA bijvoorbeeld FIFA 18 niet in de mond te nemen, terwijl zelfs de paus weet dat er een vervolg op zijn een-na-favoriete futty komt.

Het kan natuurlijk zo zijn dat Lingen zijn baan moe is en hoopt op een royale ontslag premie, maar aan de andere kant staat de tweet inmiddels al meer dan 24 uur op het internet. Normaal wordt zo een tweet binnen enkele minuten weer verwijderd. Een hack lijkt ook niet waarschijnlijk, want de community manager heeft na zijn #skate4 tweet ook nog andere berichten de wereld in geholpen waaronder een foto van zichzelf. Wat we precies met de tweet moeten is lastig te zeggen, een positief signaal naar een nieuw deel in de beste skate-serie van de laatste 10 jaar is het zeker!

50 minuten aan Conan Exiles laat diversiteit van de wereld zien

Nintendo gaat voor de homerun

Mario Sports Superstars laat je verschillende sporten spelen op je 3DS. In de nieuwste trailer ligt de focus op honkbal. De game komt op 24 maart uit.

Digital Foundry onder indruk van technische kwaliteit Resident Evil 7

Capcom heeft afgelopen week Resident Evil 7 uitgebracht. De titel van de Japanse uitgever is eindelijk weer een écht horror deel in de meest populaire horror-serie ooit. De twee voorgaande delen werden meer bestempeld als actie games, dan echt horror. De echte horror van Resident Evil 5 en 6 kwam vooral van de controls af. In ieder geval is het met het nieuwste deel wel weer schrikken geblazen.

Eurogamer kijkt altijd of de grote releases ook op technisch op kwaliteit zijn en daarom heeft het ook een grote analyse op de verschillende versies van Resident Evil 7 los gelaten. De conclusie is dat de game op ieder platform technisch heel goed in elkaar zit. Op de PS4 draait de game vloeiend op 1080p met 60fps zonder in te kakken. De Xbox One-versie heeft een iets lagere resolutie en haalt niet altijd de 60 frames per seconde, maar toch voelt ook die versie zeer excellent aan, aldus de site. De beste versie van de game vind je op de PC. Deze heeft betere textures en de anti-aliasing en motion blur maken de ervaring nog completer.

De Wacht zelf heeft nog weinig ontdekt van de technische briljant zoals Resident Evil 7 door de site wordt omschreven. De Wacht speelt dan ook met een hand voor zijn gezicht en kijkt iedere 10 tellen een keer door een spleetje tussen zijn vingers voordat hij weer huilend zich in zijn foetushouding nestelt.

Zuster uit Terraria is een trut

Ark Survival Evolved komt morgen met grootste patch tot nu toe

Vandaag de dag worden we overspoeld met online survival games. Ark Survival Evolved is ook zo een titel. Het unique selling point is echter dat je niet in een wereld met zombies zit, maar door een landschap struint met dinosaurussen. Morgen komt er een nieuwe patch uit voor de PC-versie van de titel en dit is volgens de ontwikkelaars achter het spel, de grootste tot nu toe en gaat een rits aan nieuwe content toevoegen.

Een van de belangrijkste toevoegingen aan Ark zijn de Armor-sets. Deze nieuwe uitrustingen geven de speler enkele nieuwe vaardigheden, zo zijn er laarzen die valschade uitschakelen en is er een helm die zorgt voor nightvision. De Tek Armor-sets zijn bedoeld voor spelers die bezig zijn met de end-game content. Beetje raar is dit wel, want het spel zit nog in de Early Access-fase en er is geen zicht op het feit dat de game bijna af is.

Andere nieuwe content die we mogen verwelkomen, zijn vier nieuwe dinosaurussen, nieuwe wapens, drie verschillende moeilijkheidsgraden voor bosses en een lans om het Middeleeuwse steekspel mee na te kunnen bootsen. Genoeg zaken om weer met een vers gevoel de game in te duiken. Wanneer de update te spelen is op de PS4 en Xbox One is nog niet bekendgemaakt.

Meest nuttige kat ooit!