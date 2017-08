Check de brute live-action Destiny 2 trailer 

Live vanaf de begraafplaats waar de Nederlandse hoop voor het WK in de grond verdwijnt, rapporteert de Nachtwacht zich! Met een supervette trailer van Destiny 2, nieuwe gameplay van The Evil Within 2 en Shadow of War, Shenmue III screenshots en Wattam!

Brute Destiny 2 live-action trailer: vecht voor de puppies!

De servers van Destiny 2 gaan 6 september officieel open dus de hype bereikt binnenkort het kookpunt. Activision-Blizzard en Bungie helpen de hype nog een handje met deze awesome live-action trailer voor Destiny 2. Hij zit qua presentatie prettig tussen indrukwekkend realistisch en campy foutheid in. Enjoy!

Volgende week dus verkrijgbaar voor Xbox One en PS4. De PC-versie verschijnt 24 oktober.



Capcom kondigt een nieuwe mobile Puzzle Fighter aan

Capcom haalt weer een oude maar geliefde franchise van stal in de vorm van een nieuwe Puzzle Fighter! Voor smartphones… maar hé, de CGI-trailer is wel al geinig toch? Hij verschijnt als free-to-play download later dit jaar.

Fire Emblem Heroes live-action trailer

Geen interesse in live-action trailers en smartphone gametrailers? Wat dacht je van een live-action smartphone gametrailer! Dit is het gamenieuws mensen, soms krijg je steak en soms krijg je een baklap.

Sonic Forces releasedate is 7 november

Sonic Mania bewijst dat de blauwe egel weldegelijk cool is. Nu moet Sonic Forces dat in 3D gaan bewijzen. Sega heeft de releasedate onthuld: 7 november kan ie in de PS4, Xbox One of Switch gepropt worden. Sterker nog, als je hem op tijd preordert krijg je een controller skin erbij plus unieke customize opties voor je eigen personage.

Zoals je ziet zijn het pakjes van bekende Sega-franchises zoals Super Monkey Ball, Persona en Jet Set Radio. Leuk extraatje voor de Sonic maniakken!



Wattam komt 2018 naar PC en meerdere consoles

Wattam werd 2 jaar geleden onthuld als een PS4 exclusive van Keita Takahashi, de ontwikkelaar van Katamari Damacy. Sindsdien bleef het doodstil en de Wacht weet nu waarom. Sony heeft de uitgeversrol doorgegeven aan Annapurna Interactive. Dat betekent dat Wattam naast PS4 en PC nu ook naar anders consoles komt! Systemen werden vreemd genoeg niet gegeven dus voor Xbox One- en Switch-bezitters blijft het even spannend.

Hier zijn de nieuwe reveal trailer en gameplay video.

Wattam wordt weird as fuck maar dit is wat de Wacht uit het persbericht kan opmaken: het doel van de game is om de burgermeester met 100 personages tegelijk te verbinden door handjes vast te houden. Tegelijkertijd moet je ook explosies veroorzaken want dat lokt meer personages. Jep, dit is zeker van de maker van Katamari Damacy!



Nieuwe Shenmue III screenshots

Het internet is weer verblijd met nieuwe Shenmue III screenshots. Enjoy!

Shadow of War – Orc Tales trailer

Shadow of War laat je vechten tegen de smerige orcs van Mordor, maar net als in de eerste game is het beïnvloeden van de rangen effectiever dan elke vijand neerhakken. In deze nieuwe trailer van de game is niet Talion of die domme sexy-Shelob-vrouw aan het woord, maar de orcs van Mordor zelf.

Schijt in je broek van angst door deze The Evil Within 2 gameplay

Tot slot wat nieuwe gameplay van The Evil Within 2. Spoiler alert: er gebeuren enge dingen in. De game is 13 oktober uit voor PC, PS4 en Xbox One.

Wassum weer. FOR THE PUPPIES!