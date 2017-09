Call of Duty: WWII krijgt eind september een open beta 

De B zit weer in de maand, dus we worden overstelpt met beta’s. We klagen niet. Een ervan is Call of Duty: WWII, waarvan in Engeland een speciale PlayStation 4 verschijnt. Gelukkig alleen daar.

De Wacht heeft na de noeste arbeid van gisteren een iets rustigere N8W8 voor je. Welkom!





Call of Duty: WWII krijgt later deze maand een open PC-beta

Misschien heb je het al vernomen, maar voor de zekerheid: van 29 september tot 2 oktober organiseert Sledgehammer een multiplayer beta voor Call of Duty: WWII op de PC. Hamvraag: wat heb je ervoor nodig? Dat vertellen we je, dit zijn de minimale eisen:

OS: Windows 7 64-Bit or later

CPU: Intel Core i3 3225 or equivalent

RAM: 8 GB RAM

HDD: 25 GB HD space

Video: Nvidia GeForce GTX 660 @ 2 GB / AMD Radeon HD 7850 @ 2GB or better

DirectX: Version 11.0 compatible video card or equivalent

Network: Broadband Internet connection

Sound Card: DirectX Compatible

Nu we het er toch over hebben: wat vind je speciale Call of Duty-bundel die is aangekondigd in Engeland? Het is ondanks zijn printje nogal een eyecatcher in de woonkamer, tenzij je woning een indoor paintballspeelveld is.





Ook Ghost Recon Wildlands PvP-modus krijgt open beta

Volgende week, van 21 tot 25 september, kun je genieten van een open beta van Ghost Recon Wildlands multiplayer. Je kunt de nieuwe 4-tegen-4 gameplay ervaren voor hij uitkomt. Het heet Ghost War en het is een deathmatch met twaalf verschillende types. In de beta kun je alleen nog kiezen voor Assault, Marksman en Support. De Wacht weet nog niet precies van hoe laat tot hoe laat je kunt spelen, maar wel dat deze beta gratis downloadbaar zal zijn op PS4, Xbone en PC vanaf 19 september.





Meer dan 100 miljoen spelers voor Fallout Shelter

Weet je nog dat Fallout Shelter tijdens E3 een aantal jaar geleden werd aangekondigd? Balen dat hij eerst alleen op iPhone beschikbaar was. Inmiddels is dat allang rechtgezet en kunnen ook Android-eigenaren van Fallout Shelter genieten. In juni 2016 hadden maar liefst 50 spelers de game ooit gestart en nu is dat dus verdubbeld. Om dit te vieren, geeft Bethesda cadeautjes weg, dus zorg ervoor dat je de komende vijf dagen tenminste een keer per dag de game opstart. Je maakt dan kans op Lunchboxes, Nuka-Cola en andere items. Enne, er zijn inmiddels al 140.208.741 Vaults gemaakt, 105.058.208 wapens gemaakt en 933.177.530 baby's geboren. Meer baby's dan wapens, er is nog hoop voor de wereld.





Nieuwe trailer van ECHO zet stemacteurs in de spotlight

Op de PC kun je vanaf 19 september ECHO spelen (en later ook op de PlayStation 4). In een nieuwe trailer voor deze titel, zien we En, het hoofdpersonage. De Wacht is vooral geïnteresseerd in het horen van haar stem, want dat is niemand minder dan Rose Leslie, Jon Snows ware liefde uit Game of Thrones (en in echt!), maar vooral een fantastische actrice die alle harten stal in Downton Abbey. In de onderstaande video zie je een glimpje van het proces van stemmen inspreken, en zie je wat meer interactie tussen En en de AI London (met de stem van Nick Boulton die je van Mass Effect kunt herkennen).





Nieuwe CEO Telltale is Pete Hawley (ex-Zynga)

Telltale Games ken je van de episodische The Walking Dead-game, Tales from the Borderlands en eigenlijk bijna elke episodische game die je kunt bedenken. Het bedrijf heeft Pete Hawley aangesteld als nieuwe CEO. Hawley komt bij Zynga vandaan. Er is nog niet bekend welke plannen hij met de organisatie heeft. Telltale werkt momenteel aan Minecraft Story Mode, Batman, Guardians of the Galaxy, The Wolf Among Us en The Walking Dead.





Kijken jongeren liever esports dan gewone sport?

Het aantal 18- tot 25-jarigen dat naar esports kijkt stijgt. Onderzoeksbureau Limelight Networks heeft vijfhonderd mensen gevraagd naar hun kijkgedrag op het gebied van online videos, en het blijkt dat millennials liever esports kijken dan gewone sport. Wait, what?! Echter moet daar wel de kanttekening worden geplaatst dat andere sporten natuurlijk ook veel meer via andere media worden bekeken. Esports kun je bovendien meestal gratis kijken, terwijl sommige sporten achter betaalservices zitten, waardoor je aanzienlijk minder makkelijk kunt kijken.





Nieuwe trailer voor The LEGO Ninjago Movie Video Game

De Wacht heeft The LEGO Ninjago Movie Video Game al even mogen spelen, en die lijkt net zo soepel te zijn als een LEGO Marvel Super Heroes. In dit spel vol onvervalste LEGO-humor met geweldige graphics kun je genieten van lekker laagdrempelige gameplay en een extreme verzamelwoede. STUDS!





Overwatch’ gratis weekend op 22 september

Van 22 september 20:00 uur tot en met 26 september 09:00 uur kun je als gratis speler genieten van alle heroes en maps in Overwatch in de Quick Play, Custom Games en de Arcade. Enige vereiste? Je moet een Xbox Live Gold- of PlayStation Plus-account hebben, of als je op de PC speelt een Battle.net-account. Leukie leukie!





Futurama keert eenmalig terug voor radio-drama

De volledige cast van Futurama komt terug voor een keertje. Ze gaan een radio-drama opnemen, dat wordt gemaakt in de vorm van een Radiorama podcast. Radio, ja!





Saints Row: The Third backwards compatible speelbaar op Xbox One

Yay, vanaf vandaag kun je Saints Row: The Third spelen op Xbox One. Er zijn nog vier andere Xbox 360-games die backwards compatible te spelen zijn op Xbone.

Slender: The Arrival

Super Contra

Saints Row: The Third

Undertow

Monopoly Deal

Je moet de games wel al in je bezit hebben als je ze wil downloaden.





Doom multiplayer vereist download op Switch

Doom komt naar Switch, dat had de Wacht je gisteren al verteld. Maar het spel heeft geen multiplayer op de cartridge staan. Dit heeft Bethesda tegen Engadget gezegd. Niet dat het niet mogelijk is: je moet een gratis update downloaden. SnapMap (waarin je levels maakt) komt trouwens helemaal niet uit op Nintendo Switch.





Japan krijgt heel vette Pokémon New 2DS XL

Wij krijgen dan wel een Poké Ball-handheld, er is altijd baas boven baas. Dat weet Japan maar al te goed. Daar krijgen ze namelijk op 17 november een New Nintendo 2DS XL volledig in Pikachu-stijl. Hij ziet er een beetje uit zoals de Switch-hoes van de Wacht, met enorm groot de snoet van Pikachu erop. Super kawaii!





Trailertijd! Dit is Kingdom: New Lands





Max: The Curse of Brotherhood komt deze herfst naar de PlayStation 4





Dishonered: Death of the Outsider is nu uit





Nieuwe trailer Assassin’s Creed Origins





Hyakki Castle komt naar de PC

Hyakki Castle, de nieuwe 3D dungeon-crawler van Asakusa Studios en Happinet, komt naar de PC. Dit spel draait helemaal om de historie en verhalen van Japan, met zowel waargebeurde verhalen als mythes. Aankomende winter kun je je op de PC helemaal onderdompelen in die rijke historie van dat mooie land waar chocolade “Chokorēto” heet maar zeker niet zo smaakt.





Leatherface is je nieuwe uitdaging in Dead by Daylight

Heb je IT al gezien? Daarin zitten aardig wat griezels, maar ze halen het niet bij Leatherface uit Dead by Daylight. Voor een paar euro kun je Leatherface kopen, een nieuwe kettingzaag-engerd voor Dead by Daylight. De Wacht zou nu een bloemlezing kunnen doen van alle gekke dingen die die man doet met een stuk gereedschap, maar je kunt het beter met eigen ogen bekijken:





Disney Funko Afternoon-collectie zit vol jeugdsentiment

Funkopop is niet aan iedereen besteed, maar zelfs als je er een hekel aan hebt, dan word je vast wel een beetje warm van deze Funko-poppetjes van DuckTales, Darkwing Duck en Tale Spin. Ze zitten in een speciale Disney Afternoon-collectie, naar aanleiding van de Disney Afternoon-gameverzameling van Capcom. Het is wel jammer dat ze in Mystery Mini blind boxes komen, wat betekent dat je van te voren niet kunt zien welk figuurtje je koopt. Iedereen wil Darkwing Duck, toch?









Ha, dat laatste nieuwtje was vooral een excuus om te zorgen dat jij de hele dag dat liedje in je hoofd hebt. Het is bijna weekend, succes als je de Dam tot Damloop gaat doen! Ook als je hem niet gaat doen, veel plezier dit weekend. Destiny 2? Fijne dag pandaag!