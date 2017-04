Call of Duty wordt verfilmd! 

De moment die je wist dat zou komen is hier: Call of Duty wordt binnenkort verfilmd! De Wacht zit er als gewoonlijk weer bovenop, evenals het feit dat Gears of War 4 pasen viert, Sucker Punch ons lekker maakt met getease en je je oma nooit voor de grap met een zombie-uitbraak moet confronteren...

Gears of War 4 krijgt easter eggs

De Wacht vindt pasen maar een non-evenement. Ranzige eitjes (die met advocaatvulling, yuck!), veel te vroeg opstaan voor het ontbijt en dat terwijl negentig procent van de wereld denkt dat het allemaal georganiseerd wordt vanwege de verjaardag van de paashaas.

Gelukkig gebeuren er in het weekend van 15 en 16 april ook leuke dingen, zoals het traditionele Easter Event in Gears of War 4. Allereerst is er de Bunny Hunt, waarin spelers op elkaar knallen met enorme paashaasmaskers op hun hoofd. Het lijkt het jaarlijkse paintballuitje van de PU wel! Daarnaast komen er speciale playlists naar de game, en zelfs wapens die - echt - van chocolade zijn gemaakt.

Dus, tip van de Wacht: vermijd tijdens de paasdagen dat veel te vroege ontbijt en die ranzige eitjes, en steek gewoon lekker Gears of War 4 in je console!

LEGO City Undercover launch trailer

Jawel, LEGO City Undercover is gelanceerd! Of eigenlijk opnieuw de stratosfeer in geknald, aangezien de game eerder al voor de Wii U verscheen. Vanaf vandaag is deze vrolijke sandboxer ook speelbaar op de Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch en PC, en dat is natuurlijk reden voor een feestelijke launchtrailer.

Dead Rising 4: Frank Rising DLC-trailer

Koekoek! Frank West is terug, maar niet helemaal zoals je gewend bent. In Dead Rising 4's Frank Rising DLC is de arme man namelijk veranderd in een zombie en dat zorgt voor bizarre taferelen.

Check de trailer na de klik.

Giga-uitverkoop in de PlayStation Store

Hé, pssssssst: heb je het al gehoord? Speciaal voor pasen is er een megasale aan de gang in de PlayStation Store, met kortingen op een shitload aan triple-A titels en DLC! Zo pik je Battlefield 1 op voor 34,99 euro, Fallout 4: Nuka World voor 7,99 euro en het sprookjesachtige Unravel voor een absurde 4,99 euro.

Weet je wat, neem anders zelf gewoon een kijkje. Er zit sowieso iets voor je tussen!

Gameberoepen: toen vs. nu

Zoveel waarheid!

Vuurwerk van Sucker Punch op de E3?

Het is bijna niet te geloven, maar over 68 dagen, 10 uur, 15 minuten en 27 seconden staat de E3 alweer voor de deur! Of nee, wacht: 26 seconden... Anyway, de kolen in de machinekamer van de hypetrein worden langzaam op het vuur gegooid, en zo af en toe is er al een ontwikkelaar die één en ander loslaat over z'n E3 line-up!

Zo twittert de gerespecteerde Tidux - iemand die veel connecties binnen de game-industrie heeft - dat Sony-studio Sucker Punch (o.a. bekend van inFAMOUS en de Sly Cooper-reeks) een grote aankondiging op stapel heeft staan! Kijk, hier staat het:

Sucker Punch will show something new, short teaser at E3 #PS4#PS4Pro — Tidux (@Tidux) April 4, 2017

Of het gaat om een nieuw inFAMOUS-deel, een andere bekende franchise of zelfs een compleet nieuw IP, is op dit moment nog niet bekend. Maar ach, je hoeft er nog maar 68 dagen, 10 uur, 9 minuten en 43 seconden op te wachten... Of nee: 42 seconden.

Call of Duty komt naar het witte doek

Doe niet alsof je het niet zag aankomen: na Resident Evil, Assassin's Creed en Tomb Raider, is Call of Duty de volgende populaire gameserie die naar het witte doek komt. Als bekend is het huwelijk tussen game en film lang niet altijd even succesvol, maar hé: CoD heeft in ieder geval een hoop bronmateriaal om uit te putten.

En dat komt goed uit. Activision heeft namelijk grootse plannen met hun paradepaardje. Plannen zoals die horen bij een gamereeks met de statuur van Call of Duty: een Marvel-achtige extended universe, waarin de verhalen uit Black Ops, Modern Warfare en al die andere delen tot leven komen! De uitgever zelf aan het woord:

"It's going to have the same sort of high-adrenaline, high-energy aesthetic as the game, but it's not a literal adaptation. It's a much more broad and inclusive, global in scope... A big, tentpole, Marvel-esque movie. We have plotted out many years. We put together this group of writers to talk about where we were going."

Activision heeft overigens al ervaring met film. Afgelopen jaar brachten ze Warcraft uit, een commercieel succes maar afgekraakt door de pers. Toch, als Call of Duty hetzefde lot beschoren zou zijn, zou Activision er direct voor tekenen. Volgens geruchten zou de film al in 2018 uit moeten komen. En misschien klinkt het gek, maar de Wacht heeft stiekem best zin in Modern Warfare: The Movie. Jullie ook?

YouTuber geeft z'n oma bijna een hartaanval met zombie-aanval

Oké, dit is best grappig. Ter promotie van de zombiegame Last Empire War Z besloot een YouTuber z'n oma eens goed in de zeik te nemen door een complete zombie-apocalyps in scène te zetten! Het arme mens kreeg bijkans een hartaanval...

Welterusten!