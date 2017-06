Call of Duty Modern Warfare Remastered verschijnt op 27 juni als losse game 

Eindelijk is daar dan de datum waarop de remaster van de beste Call of Duty voortaan ook te krijgen is zonder dat te futuristische Infinite Warfare. Verder leer je deze N8W8 dat PU Battleground hard aan het gaan is en dat een kind op een kart in de remix goud waard is.

Op 27 juni verschijnt Call of Duty Modern Warfare Remastered als losse game

Sinds de bekendmaking dat de beste Call of Duty een remaster zou krijgen en dat deze alleen speelbaar is als je de hele dure CoD Infinite Warfare bundel koopt, smeken fans bij de uitgever Activison om de game ook los uit te brengen. Er zijn de laatste weken al de nodige geruchten geweest over de standalone versie van CoD Modern Warfare Remastered, maar vandaag heeft Activision met een launch trailer bekendgemaakt dat de game vanaf 27 juni in de winkels komt te liggen.

In eerste instantie gaat het alleen om de PS4 versie, wel heeft de uitgever laten weten dat het spel ook naar de PC en Xbox One komt in de toekomst. De standalone kost 40 euro en is zowel fysiek als digitaal aan te schaffen. Call of Duty Modern Warfare Remastered bevat de volledige singleplayer en 16 multiplayer maps. De Variety Map Pack dlc zit niet in deze bundel inbegrepen.

Om de release van de CoD Remastered standalone te vieren begint op 27 juni ook het Days of Summer event waarin spelers de kans hebben om extra XP te verdienen en speciale in-game items vrij te spelen. De aankondiging van de standalone versie van Modern Warfare Remastered is niet overal even goed ontvangen, want toen Activision vorig jaar liet weten dat het spel alleen te spelen is als de rete dure Infinite Warfare bundel werd aangeschaft hebben ze spelers meermaals voorgelogen door te zeggen dat er geen andere manier zou komen om de remaster ooit te spelen. Die mogelijk is er vanaf 27 juni dus wel.





Nieuwe trailer Dissidia Final Fantasy NT voor de PS4

PlayerUnknown's Battlegrounds 4 miljoen keer verkocht

Sinds de intrede van de mens op de aardkloot is er altijd een online survival game die vanuit het niets in één keer de place-to-be wordt. Zo hebben we Minecraft, DayZ, Rust, H1Z1 en ARK: Survival Evolved al gezien als de populairste survival game van het moment. Op dit moment is er weer een nieuwe speler op het toneel, want de laatste maanden gaat het alleen nog maar over PlayerUnknown's Battlegrounds.

De game doet het erg goed en dat bevestigt ontwikkelaar Brendan Greene door mede te delen dat de game inmiddels 4 miljoen keer is verkocht en een omzet heeft gerealiseerd van 100 miljoen dollar. Erg indrukwekkend als je bedenkt dat het spel pas 13 weken te verkrijgen is.

Overige cijfers zijn bijna net zo indrukwekkend, want zo zijn er op het piek moment bijna dagelijks meer dan 200.000 spelers actief en 15% van alle Twitch bezoekers kijkt dagelijks een stream van de game. Het gaat dus erg goed met het spel dat verre van af is. Op dit moment zijn de ontwikkelaars bezig om een Xbox One-versie van het spel te maken, het klimmen over obstakels toe te voegen en zombies hun intrede te geven, waarbij je als speler ook de mogelijkheid krijgt om als zombie te spelen. Genoeg content om nog even de populairste survival game van dit moment te blijven.





Pokémon Go Raid Battles zijn beschikbaar voor level 28+ spelers

Gisteren is er een grote update verschenen voor de Augmented Reality game Pokémon Go die vorig jaar het hele land op zijn kop wist te zetten. Inmiddels is het spelletje niet meer zo populair, maar is ontwikkelaar Niantic toch bezig om de trouwe spelers te belonen met nieuwe content. In de Raids die vanaf nu beschikbaar zijn neem je het met meerdere spelers op tegen een zeer sterke Pokémon en zijn er diverse beloningen zoals een Raid Egg, Rare Candy en Raid Passes te verdienen.

Om deel te kunnen nemen aan een Raid moet je minimaal level 28 zijn waardoor je dus echt de nodige tijd in het spel gestoken moet hebben, daarnaast heb je een Raid Pass nodig. Deze Raid Pass is in twee varianten te krijgen, zo kan je een gratis kaart krijgen bij een PokéStop die eenmalig te gebruiken is, of heb je de mogelijkheid deze als microtransactie te verkrijgen zodat deze vaker te gebruiken is.

Andere updates die sinds gisteren te verwelkomen zijn, is de mogelijkheid om voortaan 6 verdedigende Pokémon in een gym te plaatsen. Verder zijn er Technical Machines toegevoegd om je gevangen beesten nieuwe sterkere aanvallen te leren, Premier Balls als variatie op de gewone Pokéball en de Golden Razz Berry die de motivatie van verdedigende Pokémon in de gym volledig herstelt en de kans op het vangen wilde beesten vergroot met 25%. De Wacht is alvast naar Kijkduin, tot straks!

PES 2018 in 60 FPS op de PC

Altijd mooi als je favoriete voetbalspel soepel speelt.

Rockstar geeft statement vrij over mods in GTA V

De laatste weken is er redelijk wat commotie ontstaan rondom GTA V omdat uitgever Take Two een populaire mod tool heeft gesloten. Hierdoor is het voor spelers van het spel een stuk ingewikkelder geworden om mods toe te voegen. GTA is een serie die altijd sterk heeft geprofiteerd van de inzet van modders voor speciale content, maar met de komst van GTA Online is de relatie tussen de serie en modders sterk bekoeld.

Vandaag heeft Rockstar op haar site een statement gepubliceerd waarop ze aangeven dat singleplayer mods een verrijking zijn van de game, maar dat mods en cheats voor de multiplayer niet getolereerd kunnen worden.

Rockstar Games believes in reasonable fan creativity, and, in particular, wants creators to showcase their passion for our games. After discussions with Take-Two, Take-Two has agreed that it generally will not take legal action against third-party projects involving Rockstar’s PC games that are single-player, non-commercial, and respect the intellectual property (IP) rights of third parties. This does not apply to (i) multiplayer or online services; (ii) tools, files, libraries, or functions that could be used to impact multiplayer or online services, or (iii) use or importation of other IP (including other Rockstar IP) in the project.

De focus van Rockstar ligt sinds de release van GTA Online alleen nog maar op de multiplayer mode, want zo is er geen enkele DLC speciaal voor de singleplayer verschenen en wordt de online component beschermd als een klein kind. De hoop op singleplayer DLC is bij de meeste gamers al helemaal verdwenen en iedereen die GTA een warm hart toe draagt maar niets heeft met de multiplayer kan alleen maar hopen dat GTA VI er snel komt.

