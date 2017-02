Het lijkt er op dat de Call of Duty game voor eind dit jaar weer terug gaat naar de tweede wereldoorlog! De Wacht heeft de eerste details naast nieuws over F1 2017, Horizon: Zero Dawn, South Park: The Fractured But Whole, Life is Strange 2 en de Nintendo Switch.

Call of Duty gaat terug naar zijn roots

Goedemorgen Baklapjes, dit is de Nachtwacht speaking! De Wacht houdt wel van een sappig gerucht op de vroege ochtend en begint dan ook met nieuws over de nieuwe Call of Duty, die eind dit jaar gaat uitkomen. De Call of Duty game wordt dit jaar verzorgd door ontwikkelaar Sledgehammer Games en het lijkt er op dat de tweede wereldoorlog weer de setting gaat worden.

Tijdens een financiële meeting liet Activision namelijk weten dat de nieuwe Call of Duty terug gaat naar ‘traditional combat’ en dat het allemaal gaat om ‘giving players what they want.’ Tot slot stond er tijdens de slideshow op de meeting bij de nieuwe Call of Duty ‘2017 title will take Call of Duty back to its roots.’

Voorlopig blijven het nog geruchten, tot de game officieel wordt gepresenteerd later dit jaar, maar het heeft er alle schijn van dat de Call of Duty game voor 2017 zich in ieder geval niet in de toekomst gaat afspelen. Nu vraagt de Wacht je, is dit inderdaad ‘wat de speler wil’ of had je toch liever die futuristische setting?



F1 2017 bèta

Newsflash! Officieel is F1 2017 nog niet eens aangekondigd, maar je kunt je nu al inschrijven voor de bèta. Ontwikkelaar Codemasters laat weten dat ze voor dit jaar al heel vroeg willen gaan werken met bèta tests en dat er binnenkort al 300 uitnodigingen de deur uitgaan. De bèta is voorlopig alleen voor de PlayStation 4 en je kunt je hier inschrijven.



Horizon: Zero Dawn map en machines

Holy freaking shit, nog maar 3 weekjes wachten tot we los kunnen gaan met Horizon: Zero Dawn! De Wacht heeft er vreselijk veel zin in en kwam nu alvast de world map tegen, die verschillende gebieden en tribes laat zien. Blijkbaar zijn er drie verschillende grote locaties, genaamd Sunfall, Meridian en Mother’s Heart, waarbij Sunfall bestaat uit woestijn gebieden, Meridian voornamelijk uit bosgebied en Mother’s Earth je sneeuw laat happen. Heel veel wijzer worden we niet van de map, maar de Wacht wilde je hem toch niet onthouden.

Daarnaast heeft Guerrilla Games een serie van video’s gemaakt, waarin de verschillende machines aan je worden voorgesteld. De eerste twee filmpjes gaan over de Snapmaw en de Thunderjaw en we krijgen alvast de nodige info over hoe de machines te lijf te gaan. Om te beginnen hieronder de Snapmaw.

En hieronder de Thunderjaw. Bestudeer de filmpjes alvast goed, want over 3 weken sta je oog in oog met de machines!



South Park: The Fractured But Whole uitgesteld

Slecht nieuws voor de South Park fans, want The Fractured But Whole is helaas opnieuw uitgesteld. De release date stond ooit op eind 2016, maar die werd verschoven naar begin 2017. Nu blijkt dat de game dat ook niet gaat redden. South Park: The Fractured But Whole staat nu gepland voor het nieuwe fiscale jaar, maar dat is nogal een breed begrip.

Het nieuwe fiscale jaar gaat namelijk 1 april 2017 van start en loopt tot 31 maart 2018. Als we heel veel pech hebben moeten we dus nog een jaar wachten op de nieuwe South Park game, maar als je het de Wacht vraagt, wordt het ergens zomer 2017. De Wacht vindt 30 juni wel een mooie datum!



DontNod werkt aan Life is Strange 2?

Dit nieuwtje is nogal vergezocht, maar vooruit dan maar. Life is Strange was een van de tofste games van 2015 en fans zitten al maanden te hopen op een tweede seizoen, waarin het avontuur van Max en Chloe verder gaat, maar developer DontNod heeft daar helemaal geen tijd voor, want ze zijn op het moment druk bezig met het ontwikkelen van Vampyr. Toch?

Een aantal Duitse game journalisten mochten op bezoek bij DontNod in Parijs, waarbij ze een tour kregen door de studio en nieuwe footage mochten bekijken van Vampyr, maar blijkbaar deed DontNod tijdens de tour krampachtig zijn best om een deel van de studio gesloten te houden voor de journalisten. En tja, dat is best gek als je pretendeert alleen maar bezig te zijn met de ontwikkeling van Vampyr.

De hoop is dan ook dat DontNod stiekem naast Vampyr al lang werkt aan Life is Strange 2, maar het zou zomaar een compleet andere game kunnen zijn, of zelfs content van Vampyr die DontNod nog niet wil showen aan de journalisten. Maar ach, een gamer mag dromen!



Nintendo Switch reclames

Over exact 3 weken komt de Nintendo Switch al uit! Omdat de Switch nogal op veel verschillende manieren gebruikt kan worden, heeft Nintendo een strak filmpje online gezet, waarin alle functionaliteit van de nieuwe console nog eens wordt uitgelegd. Echt nieuwe info zal je waarschijnlijk niet vinden in de video, maar zolang we de console nog niet thuis hebben staan, is dit soort footage altijd erg fijn om de hype meter op pijl te houden.

Tot slot zal de Wacht je nog een klein geheimpje verklappen, dat hij heeft gehoord in de wandelgangen op de redactie. Met een beetje mazzel heeft PU binnenkort al toegang tot de Nintendo Switch, dus verwacht de komende weken meer hands-on info en PU-TV items. Hoppa, daar gaat die hype meter weer!

Ja, uiteraard was het bovenstaande filmpje in 1980 stijl een grapje! Hieronder kan je naar het echte filmpje kijken.