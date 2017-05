Call of Duty: Black Ops III - Zombie Chronicles remastert acht Zombies maps 

May the Fifth be with you, het klinkt gewoon niet hetzelfde hè? Daarom eens een N8W8 die niet over Star Wars gaat, vol met slecht nieuws, goed nieuws en zelfs goed nieuws dat slecht eindigt. Let's a-g-g-g-o!





Call of Duty: Black Ops III - Zombie Chronicles is een remaster van acht Zombies maps

Het is nogal een lange naam, dus laten we hem maar een keer noemen: Call of Duty: Black Ops III - Zombie Chronicles is de nieuwste dlc voor Black Ops III en hierin worden acht Zombies maps uit eerdere Black Ops-games geremastered. Het gaat om de volgende DLC:

Call of Duty: World At War: Nacht Der Untoten, Shi No Numa en Verruckt

Call of Duty: Black Ops: Kino Der Toten, Ascension, Shangri-La en Moon

Call of Duty: Black Ops II: Origins

Zombie Chronicles verschijnt op 16 mei op PlayStation 4 en een maand later volgen Xbox One en PC.





Mario Kart 8 D-d-d-d-delu - communication error

De Wacht zou deze N8W8 graag met positief nieuws doorgaan, maar helaas: Mario Kart 8 Deluxe heeft fikse connectiviteitsproblemen. Dat kan verontrustend zijn, omdat dit de eerste grote online multiplayer is op Switch. De game hapert en er komen bij veel gamers steeds foutmeldingen in beeld. Met die haperingen komen ook in-game problemen kijken: zo kun je iemand aanrijden zonder dat die ander er last van heeft en zie je andermans aanvallen niet altijd aankomen. Hopelijk zijn deze communication errors snel verholpen. Of zouden we moeten wachten tot Nintendo meer servers beschikbaar maakt als de betaalde abonnementen voor online gaming straks worden uitgerold?





Eerste bewegende beelden Phantom Dust online

Polygon heeft een interview met Adam Isgreen weten te regelen. Dat klinkt je waarschijnlijk nog niet als muziek in de oren, tot de Wacht je vertelt dat hij de creative director bij Microsoft Studios is en werkt aan de HD remake van Phantom Dust. De third person vechtgame gecombineerd met kaarten werd altijd geroemd om zijn graphics en belooft er nog mooier uit te zien in deze nieuwe uitgave op Xbox One en PC. Heb je een goede PC, dan kan de game op 4K renderen. De resolutie past zich aan aan je platform.

Wat nog beter is, is dat de game zich ook aanpast aan je kunnen. Doe je een missie drie keer verkeerd, dan mag je zelfs in de campaign kiezen om hem over te slaan. En om het nieuwkomers nog makkelijker te maken is er ook DLC in de maak die je wat extra vaardigheden geeft om mee te beginnen. Nog dit jaar moet Phantom Dust verschijnen.





Mafia III-DLC verschijnt op 30 mei

Pissebedden opgelet, want geen enkele steen blijft onomgedraaid in de aankomende Mafia III DLC: Stones Unturned. Niet dat Lincoln Clay zich druk maakt om die onderkruipsels: hij heeft zijn handen vol aan een wraakactie van zijn buddy John Donovan. Samen gaan ze op zoek naar Connor Aldridge, want er zit wat kwaad bloed tussen Donovan en Aldridge en dat kan alleen maar worden opgelost met zware wapens, gestoorde voertuigen en spannende actiescenes. Kijk hier hoe het team achter de DLC hun nieuwe kindje (dat 30 mei ter wereld komt op PlayStation 4, Xbox One en PC) bespreekt:





PC Gaming Show vindt ook op deze E3 weer plaats

30 mei is al bijna, en dat betekent dat ook E3 heel binnenkort van start gaat. Gisteren vertelde deze Wacht (yup, drie nachten op een rij!) je al dat Sony haar PlayStation E3 media briefing van een officiële datum en tijd heeft voorzien. Nu komt daar ook de PC Gaming Show bij die voor de derde maal achter elkaar plaatsvindt. PC Gamer brengt de show die uiteraard geheel in het teken staat van PC games naar het Ace Hotel in Los Angeles. Bohemia Interactive, ASUS, Cygames en Nexon zijn in ieder geval van de partij. Wanneer? Op maandag 12 juni om 1pm Eastern Time, wat betekent om 19:00 uur bij ons. Lekker eten en ondertussen genieten van gloednieuwe PC Games. Leukie leukie!





Nieuw op E3: paneldiscussies

Als je weleens naar een convention bent geweest, dan ken je het al: panels. Hierin wordt vaak een discussie gevoerd over een specifiek geeky onderwerp en krijgen bezoekers de kans de panelleden vragen te stellen. Het is een soort ultieme viering van geekness met veel popcultuurreferenties en de mogelijkheid helden eens als zichzelf te zien. Norman Reedus is bijvoorbeeld superfantastisch tijdens die panels (zie het onderstaande filmpje). De Wacht betwijfelt of de panels van E3 2017 ook zo charmant zullen zijn, maar interessant worden ze zeker: ze worden georganiseerd door Activision, Bethesda, Gearbox, Ubisoft, Warner Bros., Square Enix, Sony en Microsoft. De panels vinden twee dagen plaats op 13 en 14 juni bij Novo op LA Live (een soort uitgaansgebied) onder de naam E3 Coliseum. Als je er niet bij kunt zijn, geen zorgen, er is uiteraard ook een wereldwijde livestream beschikbaar.





For Honor Shinobi gameplay teaser is er!

Shinobi is een samurai. Hij heeft wat anger management problemen die hij vanaf nu kwijt kan in For Honor. Met zijn kusarigama prikt hij zo door alle maliënkolders heen. Als je trouwens van Samurai en Japan houdt, ga dan naar het Museum voor Volkenkunde in Leiden. Er is nu een tentoonstelling genaamd Cool Japan! waar onder andere een kamer volledig is ingericht met diverse krijgers. En ja, daar kunnen Sailor Moon en een echte samurai-outfit gewoon naast elkaar staan. Heb je geen zin om helemaal naar Leiden te gaan, dan kun je For Honor spelen voor je Japan-fix.

Steam-gebruikers boos over cadeautjes

Cadeautjes, de Wacht krijgt en geeft ze graag, dus waarom andere mensen er boos om worden is onbegrijpelijk. Toch is het zo, want een groep Steam-gebruikers is boos op Valve omdat er aanpassingen zijn doorgevoerd aan de mogelijkheden voor het geven van cadeaus. Je kunt nu geen cadeautjes meer geven door het later naar het emailadres of de Steam inventory te laten sturen, het is nu een directe transactie. Als die persoon je cadeau afslaat, dan komt die bovendien niet in jouw inventory terecht. En wat ook is veranderd, is dat het cadeaus uitwisselen tussen verschillende regio’s makkelijker is gemaakt. Het gaat allemaal direct naar je vriend(in) in de andere regio, en als het prijsverschil te groot is dan is cadeau doen niet mogelijk.

Dit klinkt op zich allemaal wel logisch, maar slimme Steamers bedachten dat dat wel betekent dat je niet een voorraadje cadeautjes kunt aanleggen dat je dan op latere momenten aan mensen kunt weggeven. Je kunt alleen iemand in de toekomst een cadeautje geven door er een specifieke datum aan te hangen. Ook mensen die graag gamecodes verkopen via bijvoorbeeld G2A zijn niet zo blij met de directe cadeaus, want je kunt de gamecode niet al kopen, dan op G2A verkopen, vrienden worden met die persoon en de game sturen. Daar gaat je handeltje!





Zero Time Dilemma komt naar de PlayStation 4

In de Zero Escape-reeks die Aksys games naar PlayStation 4, PC en Vita bracht, misten sommige gamers de laatste titel in de reeks: Zero Time Dilemma. Goed nieuws voor die PlayStation 4-bezitters, want nadat Zero Time Dilemma eerder al op PC en PS Vita verscheen, is nu aangekondigd dat het spel in de herfst op die console verschijnt. Tenminste, in Noord-Amerika. Het is nog niet duidelijk of wij Europeanen daar ook iets aan zullen hebben...

In ieder geval is de trailer ervan lekker Saw/The Cube-achtig, dus geniet ervan!





Stranger Things wordt enger

Willen we meer of minder horror? MEER! Hopelijk denk jij er zo over, want het tweede seizoen van Stranger Things belooft zich wat meer toe te spitsen op dat griezelige genre. Spannend, want dat kan die lieflijke E.T.-vibe doen verdwijnen. De supercalifragilistitastische Netflix-serie, over een groepje basisschoolkinderen die in aanraking komen met onbekende entiteiten en een briljant meisje dat Eleven heet, schijnt in haar tweede seizoen duisterder en vreemder te worden dan in het debuut. Gaten Matarazzo (Dustin) verklapte bovendien uit dat er meer aandacht is voor losstaande personages. Stranger Things seizoen 2 verschijnt rond Halloween (eind oktober) dit jaar op de streamingdienst. Heb je de Super Bowl-teaser al gezien?





Riftstar Raiders komt naar Switch

Duister gedoe in Stranger Things, duister gedoe boven ons in die oneindige ruimte. Riftstar Raiders speelt zich af in die zwarte omgeving met zijn sterren, planeten en zonnen. De game zou al naar de PC, PlayStation 4 en Xbox One komen en daar is nu de Switch aan toegevoegd door ontwikkelaar Climax Studios. Kortom, de game verschijnt op vele platformen. De vraag is alleen: wanneer? Dat is nog onbekend. In ieder geval is hier de trailer van deze spacey vier-speler shoot ‘em up. Wat vinden we, meh of yeah?





Museumwacht: deze games worden toegevoegd aan de Hall of Fame

Een beetje verbazingwekkend is het, maar nu pas worden epische games als Halo, Pokémon, Donkey Kong en Street Fighter II ingelijfd in de World Video Game Hall of Fame. Die Hall of Fame is te vinden in het Strong Museum of Play in Rochester, New York. Er mogen overigens elk jaar maar vier games worden toegevoegd, die worden gekozen uit een nominatieronde met 12 spellen. Verliezers zijn dit jaar onder andere Mortal Kombat, Resident Evil, Tomb Raider en Final Fantasy VII. Tja, hoe serieus kunnen we zo’n museum nou helemaal nemen dan?





Bob Ross komt naar SMITE

Over moderne kunst gesproken: Bob Ross. Wat was die man een rockster, met zijn little tree friends en zijn happy accidents. Je kunt zijn vrolijke noot nu ook in gamevorm ervaren, want SMITE krijgt 9 mei op de PC en Mac en 16 mei op de consoles een Bob Ross Sylvanus Skin, laadscherm en Jump Stamp. Het houdt in dat Sylvanus verf gooit en schattige boompjes kan zaaien, alles wat je nodig hebt als het er echt op aan komt. Het mooie aan SMITE is dat-ie free to play is, dus je kunt het uitproberen wanneer je maar wil (en je geheugen het toelaat). Je moet wel wat geld neertellen voor Bob Ross: 700 Gems of 10 dollar.





Blizzcon-tripje dankzij mooie eBay-vondst

Gisteren verpestte de Wacht jullie Tinder-vrijheid door het verhaal te plaatsen over de vrouw die van haar gameconsoles werd beroofd na een ongetwijfeld teleurstellende vrijpartij met een date die ze online had ontmoet. Vandaag hoopt de Wacht dat met jullie goed te maken door een positiever verhaal te vertellen: dat van de fan die een gratis tripje naar BlizzCon kreeg nadat hij een StarCraft gold master vond die al vijfhonderd jaar zoek was. Of een broncode-disc uit 1998, dat kan ook. De gelukkige is Redditer Khemist49, die op eBay een pakketje Blizzard-goodies kocht waarin het gouden schijfje zat. Hij vroeg online of iemand iets over de aard van dit discje afwist, waarop Blizzard in de pen klom. Sterker nog, de advocaten van Blizzard namen contact op over dit intellectuele eigendom dat gestolen zou zijn.

Khemist49 besloot na z’n advocaat te hebben gesproken om het schijfje terug te sturen naar Blizzard, dat hem overlaadde met cadeaus; Overwatch Origins Edition, 250 dollar voor de Blizzard Store en diverse Overwatch- en Diablo-goodies. Het leek wel kerstmis-ochtend.

Maar, toen daar ook nog een tripje naar Blizzcon bovenop kwam, werden andere Reditters jaloers en werd het meer een katerige kermis-ochtend voor de geluksvogel: boze tongen menen dat het stukje geschiedenis eigendom is van de StarCraft-community en daar moet blijven. Oh ja, en dat Khemist49 een stuk stront is, want dat is natuurlijk een heel logische reactie in deze situatie. Sorry, zeer gewaardeerde lezers, het verhaal begon zo positief, maar krijgt nu toch weer een naar internetstaartje. Wat vind jij, had hij de inhoud van het schijfje aan de community moeten geven of heeft hij goed gehandeld?





Zo, en met deze ethische kwestie zwaait de Wacht af. Nog even je best doen vandaag en dan hopelijk ook voor jou lekker weekend. Fijne dag Pandaag!