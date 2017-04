Vandaag is een van de minst verschrikkelijke maandagen van het jaar, want nagenoeg iedereen heeft vrij. Leven het ei!!! Toch staat niet alles en iedereen stil en daarom is de Wacht er om je een update te geven van het laatste nieuws in de gameswereld.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild vaker verkocht op Switch dan console zelf

Voor de release van The Legend of Zelda: Breath of the Wild is er een hoop hype ontstaan rondom de titel. Deze hype is ontstaan door het lange wachten op de titel en de enorme hoeveelheid aan nieuwe mogelijkheden die het spel wist te bieden, zo is dit de eerste Zelda waarin je helemaal vrij bent om de volgorde van de tempels zelf te bepalen. Door de grootte van het enthousiasme rondom de game wist iedereen voor de release al dat het spel het wel goed moest gaan doen in de verkoop.

Nu leren we dat de Nintendo Switch-versie van The Legend of Zelda: Breath of the Wild vaker is verkocht op het systeem, dan de console zelf. Business Wire laat weten dat de NPD - het bureau dat de hard- en softwareverkopen registreert in de Verenigde Staten - concludeert dat de Nintendo Switch 906.000 keer is verkocht, terwijl de game 925.000 keer over de toonbank is gegaan in de VS. Wat je met het spel moet, zonder dat je de console bezit is een raadsel. Dit opvallende gebeuren kan mogelijk verklaard worden door het tekort dat er is geweest op de spelcomputer, waardoor gamers nu wel al de game konden kopen, maar nog even moeten wachten voordat het systeem zelf in huis kan worden gehaald.

Nintendo is natuurlijk erg blij met deze bijzondere gebeurtenis. Ook op de Wii U, waar het spel ook op is verschenen is de game in totaal 460.000 keer verkocht in alleen de VS. Het gaat dus erg goed met het Japanse bedrijf sinds de release van de nieuwste console + Zelda. Wel moet er gezegd worden dat de Nintendo Wii U ook best hard van stapel ging, maar dat dit binnen enkele maanden helemaal instortte. Met Mario Kart 8 en Splatoon 2 voor de boeg zijn wij benieuwd of Nintendo het komende half jaar deze sterke cijfers weet door te zetten.

Meer details Star Wars Battlefront 2

Dit weekend vond de Star Wars Celebration weer plaats en dus wisten we van tevoren al dat de franchise de dagen rondom het event de headlines zouden domineren. Inmiddels is er een trailer verschenen voor de nieuwe film Star Wars: The Last Jedi en is Star Wars Battlefront 2 groots onthuld. Toch zijn er een aantal details rondom het spel die nog niet uitgebreid bericht zijn. Zo leert het PlayStation Blog ons dat EA een hoop nieuwe zaken in het vervolg op het misschien ietwat teleurstellende eerste deel heeft gestopt.

Een van de belangrijkste sellingpoints van de game is de mogelijkheid om met de helden uit de film te spelen. Deze helden, voornamelijk Jedi's, zijn weer goed vertegenwoordigd, want in Star Wars Battlefront 2 krijg je Darth Maul, Yoda, Kylo Ren en Rey onder de knoppen. EA belooft verder dat de helden in Star Wars Battlefront 2 dieper gaan zijn qua gameplay dan in het eerste deel. In de eerste Battlefront (de nieuwe reeks bedoelen we hier) heeft iedere held maar drie aanvallen wat soms een beetje karig aanvoelt.

De helden gaan vaker hun opwachting maken in de game dan bij zijn voorganger het geval was en we krijgen de mogelijkheid om aanpassingen toe te passen waardoor je uit verschillende vaardigheden kan kiezen of je personage een ander uiterlijk geeft. EA laat verder weten dat je niet standaard meer met een Stormtrooper of rebel speelt, maar dat er meer keuze is tussen de soldaten die je onder de knoppen krijgt. Als laatste leren we dat de helden ook hun opwachting gaan maken in de singleplayer mode, al speel je daar toch vooral met het hoofdpersonage Iden. De Wacht heeft wel zin in Star Wars Battlefront 2, al doelt hij daarmee misschien meer op de game die in 2005 uitkwam met het Mos Eisley level.

Amerikaanse politie bezorgd cosplayer bijna een bad ending

Het is de hobby van cosplayers om zich te verkleden en helemaal in te leven in hun favoriete personages uit een game, film of boek. Een fan van Fallout New Vegas stond met zijn goede been op uit bed en bedacht zich dat het wel weer eens een mooie dag was om als NCR Ranger de stad door te trekken. De omgeving was hier echter niet op voorbereid en al snel kreeg de politie meerdere telefoontjes van een verdacht persoon met mogelijk een bom op zijn rug.

De politie is groots uitgerukt om 'het gevaar' te bestrijden. Uiteindelijk is de cosplayer staande gehouden terwijl hij door 8 agenten met getrokken wapens werd ontmaskerd. Al snel werd het duidelijk voor de politie dat de man geen gevaar vormde en dat de 'bom' verschillende Pringles bussen bleken te zijn die met verf zilverkleurig waren gespoten.

De politie laat in een statement weten dat nepwapens altijd als echt worden gezien tot het zeker is dat ze ook echt nep zijn. Ze zien het dan ook zeker niet als een vergissing om zo groot uit te pakken, ook al bleek het om een onschuldig iemand te gaan. Cosplay is prima en moet niet verboden worden al is het misschien slimmer om het te beperken tot conventies en feesten en niet om zomaar door de stad te gaan lopen, aldus de Amerikaanse politie.

Horizon Zero Dawn uitgebreid in beeld in VPRO Tegenlicht

Gisterenavond is in het tv-programma VPRO Tegenlicht uitgebreid gekeken naar hoe de game Horizon Zero Dawn tot stand is gekomen. De focus ligt op het creëren van een nieuwe wereld. In het spel van de Nederlandse studio Guerrilla Games betreed je namelijk een omgeving waarin robotdieren de machtigste wezens zijn.

Mainstream media weten doorgaans alleen over games te berichten als er iemand dood is gegaan en er via-via een link kan worden gelegd tussen de dader en het feit dat hij zes jaar voor het delict ooit GTA heeft gespeeld (wat nagenoeg iedereen op de wereld doet, maar goed), daarom is het leuk om te zien hoe uitgebreid Tegenlicht op dit onderwerp ingaat zonder voorbarige conclusies te trekken.

Horizon Zero Dawn is nu anderhalve maand uit en is al meer dan 2.5 half miljoen keer verkocht op de PS4. In de toekomst gaan we nog meer van de game horen, want Guerrilla Games heeft al laten weten dat er een uitbreiding komt voor het spel. De Wacht heeft wel een serieus kritiekpunt op de game, want hij heeft door het spel namelijk een angst ontwikkeld waarbij hij denkt dat zijn stofzuigrobot hem wil vermoorden.

