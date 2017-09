Borderlands 2 naar Switch bij 1 miljoen retweets 

Een nieuwe N8W8, nieuwe kansen. De Destiny-servers zijn weer online, maar neem nog even de tijd om hier alles te lezen over Borderlands en Switch, Fire Emblem Warriors en nieuwe kostuums in Street Fighter V. Welkom in de W8!





Borderlands naar Switch bij 1 miljoen retweets

Soms weet je niet of iemand onzin uitkraamt of serieus is, maar zelfs al was hier het eerste het geval, dan nog moet dit haast wel bewaarheid worden. Twitteraar Gothalion vroeg op Twitter aan Gearbox-topman Randy Pitchford of er een kans is dat Borderlands 2 naar Nintendo Switch komt en daarop antwoordde Pitchford met: 1 miljoen retweets. Op zich is dat wel erg veel natuurlijk, zeker aangezien de tweet bij het schrijven van dit stuk op slechts 47.000 staat. De kans is trouwens best groot dat het plan allang klaar is om Borderlands 2 op Nintendo’s console uit te geven, ongeacht of dit gekke Twitter-grapje nu echt uit de hand zal lopen of niet.





Crash Bandicoot N. Sane Trilogy meer dan 2 miljoen keer verkocht

Het is een beetje gestoord, maar de comeback van Crash Bandicoot doet het lekker. AL meer dan 2 miljoen keer ging deze game van Activision en Vicarious Visions over de toonbank. Het gaat waarschijnlijk alleen om winkelverkopen, dus nog los van de digitale aankopen. Vooral hier zijn we dol op de game, want 56 procent van die verkopen vond plaats in Europa.





Dit zijn de Halloween-kostuumpjes van Street Fighter V

Pompoenen, sexy schooluniformpjes en nostalgie in de aankomende DLC voor Street Fighter V. Vanaf vandaag kun je deze 13 outfits aanschaffen voor de game, zodat bijvoorbeeld Cammy, M Bison en Ed weer prachtig voor de dag kunnen komen op 31 oktober.





Fire Emblem Warriors krijgt drie DLC-pakketten

Veel DLC-nieuws vandaag, want Nintendo heeft ook een DLC-onthulling gedaan. Het gaat dan om Fire Emblem Warriors. Elk DLC-pakketje kost 8,99 euro en er is voor fans ook nog een season pass beschikbaar voor 19,99 euro. Je krijgt dan de drie pakketten en een bruidsjurk voor Lucina. 20 oktober is die pass beschikbaar, als ook de game verschijnt 9op Switch en 3DS).

Fire Emblem Fates Pack (december)

Fire Emblem Shadow Dragon Pack (februari)

Fire Emblem Awakening Pack (maart)







Yooka-Laylee en Battle Chasers kampen met Unity-issues

In een Kickstarter-update heeft ontwikkelaar Playtonic laten weten dat de aankomende Switch-versie van Yooka-Laylee meer voeten in aarde heeft door problemen met Unity. Hierdoor kan de studio niet met zekerheid zeggen wanneer de platformer eindelijk op Switch zal verschijnen. Opmerkelijk genoeg had ook Airship Syndicate dit probleem met Battle Chasers. Ook die game heeft vertraging opgelopen omdat Unity en Switch niet helemaal bff’s lijken te zijn.

Er komt een nieuwe Hyrule Historia

Wat een mooi boek is het toch, Hyrule Historia. Wist je dat er ook een tweede boek is, Art & Artifacts? Goed nieuws voor de boekenwurmende gamers onder ons: er komt een opvolger. De The Legend of Zelda Encyclopedia, die verschijnt in april volgend jaar, bevat 320 pagina’s vol met alles over de relaties tussen personages, maps, illustraties en een interview met Eiji Aonuma.





Zelda dungeon-speedrun zonder deuren

Over Zelda gesproken… In een nieuwe Ocarina of Time speedrun is te zien hoe de game in een paar uur wordt uitgespeeld zonder dat er deuren worden geopend. Waarom je het zou willen? Geen idee, maar het is wel heel tof dat het de speedrunner (TaylorTorFTW) lukt:





Lost Sphear-demo spelen? Verander je account

Tokyo RPG Factory werkt momenteel keihard aan Lost Sphear, een RPG die al door menig gamer op het verlanglijstje is gezet. We moeten nog wachten tot januari, maar je kunt wel de Japanse demo van de game vast spelen. Je moet daarvoor wel je PS4-account even op een andere regio zetten, maar als het goed is kun je hem dan gewoon proberen, alsof je een Japanner bent!





“Ontwikkelaars zouden opener zijn als de cultuur er meer naar was”

Je denkt misschien dat ontwikkelingen binnen games zo geheimzinnig zijn omdat er geen spoilers mogen uitlekken en er wel nog iets moet zijn om naar uit te kijken, maar dat is niet altijd helemaal de reden van de zeer verstandig uitgedokterde contentplannen rondom videogames. Ontwikkelaars zijn volgens programmeur Charles Randall (die eerder werkte voor Ubisoft en BioWare). “Open zijn over je game betekent vaak dat je allerlei giftige reacties krijgt. Forums zitten vol met specialisten die hun tanden vast gevijld hebben om een ontwikkelaar de grond in te boren.” Dat en andere dingen onthulde de man op Twitter. Hier kun je zijn relaas helemaal lezen. Er volgen interessante discussies uit deze openbaring, die uiteraard vooral heel verdrietig is. Je zou juist positieve energie moeten halen uit je publiek, toch?





Monster Hunter Stories verwelkomt Epona

Monster Hunter Stories is al enorm schattig, maar het wordt nog erger: de Legend of Zelda-DLC ervan brengt een veulen-achtige Epona met zich mee. Kijk! 28 september komt de DLC uit.





Sunbro gaat los

Cosplay, de Wacht vindt het heel vet, maar moet er niet aan denken om zelf uuuuuren in zo’n pak te steken. Hoewel, je hoeft niet altijd je halve leven in een outfit te stoppen, zo bewijst de tweede dame uit deze bijzondere registratie van Dark Souls-mannetje op Saboten Con (Phoenix):





Custom made motor van Walking Dead is vet

Een perzisch tapijt, het bracht Aladdin de liefde van zijn leven, het brengt motorliefhebber Paul Hofstra een handige ondergrond voor zijn Walking Dead-motor. Hij gebruikte zelfs zijn eigen bloed om de motor zo echt mogelijk te laten lijken. Klinkt allemaal heel rauw, maar eigenlijk is het heel erg lief: hij maakte deze motor van Daryl Dixon uit de serie samen met zijn 16-jarige zoon. Zoet. Het heeft er een mooi filmpje van, dus check het linkje.





Trailer Tuesday

Hevige cyborgs in Ruiner



Reuzachtige griezels in Nioh





Wereldse wijsheden in The LEGO Ninjago Movie Video Game





Transporteer dingen met behulp van kat Noirmittens in Short Trip





Golf Story verschijnt 28 september op Nintendo Switch

Dat molletje!





Veel plezier met al die dagelijkse dingen die je moet doen en met de eerste twee episodes van Star Trek: Discovery op Netflix.