Borderlands 2 en Evolve nieuwe Games with Gold 

We beginnen de dag goed met nieuwe gratis games in Games with Gold. Daarnaast wordt Pokémon bijna 21 en delen ze uit. Ook is er nieuws over de nieuwe Club Pinguin Speedrun, yep, dat lees je goed. Nachtwacht, goedemorgen!

Nieuwe Games with Gold bekend

Zoals elke maand krijgen trouwe (betalende) fans van Microsoft weer vier gratis games voorgeschoteld. Heb je een Gold-abonnement dan kan je in maart de volgende games gratis downloaden:

16 maart t/m 15 april – Evolve: Ultimate Edition

1 maart t/m 15 maart – Borderlands 2

16 maart t/m 31 maart – Heavy Weapon

Heel maart – Layers of Fear

Dat zijn niet de minste titels. De Wacht zou al blij zijn met alleen Borderlands 2, jammer dat het geen vijf jaar geleden is… Iets met gegeven paarden en zo. De Wacht wenst jullie allen veel plezier met deze ‘gratis’ games!

Nintendo Switch unboxing

De titel zegt al genoeg. Als je het plezier van het uitpakken van je Switch nu al wil vergallen, moet je de video van Nintendo Minute even checken. Waarschijnlijk doe je er zelf ongeveer acht keer minder lang over om je Switch uit te pakken, maar toch.

Gecancelde Spiderman-projecten

Mr Sunday Movies vertelt het een en ander over Spiderman-projecten die hadden kunnen zijn, maar nooit het daglicht gezien hebben, meestal omdat ze te kut waren.

Club Pinguin ban speedrun mega populair

Dit is een van de redenen dat een Nachtwacht schrijven zo cool is. Waar anders kan je een nieuwsbericht schrijven over een speedrun van Club Pinguin? De chatsite is ondertussen vergane glorie en sluit 29 maart zijn servers, maar Redditters zijn onlangs begonnen met een nieuwe hype; zo snel mogelijk geband worden op Club Pinguin.

Redditter ButtonWalls lijkt de trendsetter te zijn nadat hij zijn ‘speedrun’ postte op Reddit. 1 minuut en 54 seconden is best vlot, maar ondertussen staat het record al op 37 seconden. Er is ook iemand die het in 29 seconden voor elkaar krijgt, maar hij heeft er een speciale tool voor gefabriceerd. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, maar het is wel bewonderenswaardig dat hij zoiets maakt om zo snel mogelijk geband te worden van Club Pinguin.

De laatste adem van Club Pinguin lijkt dus toch nog een lange te worden. Wanneer de website offline gaat, krijgen we daar wel een mobiele versie in de vorm van Club Pinguin Island voor terug. Laten we hopen dat deze trend nog gaande is tegen die tijd.

The Elder Scrolls Online Morrowind – Return to Morrowind trailer

The Elder Scrolls Online blijft flink aan de weg timmeren met dual wield hamers, want 6 juni komt de nieuwe uitbreiding ‘Morrowind’ alweer uit. In deze uitbreiding reis je naar het eiland Vvardenfell alwaar je vanzelfsprekend nieuwe wapens, armor en monsters vindt. Naast 30 uur aan main story content krijg je ook een nieuwe Trial en een nieuwe 4x4x4 team PvP mode. Mocht je er nog niet helemaal uit zijn om de uitbreiding aan te schaffen, dan helpt de trailer misschien om wat twijfel weg te nemen:

Pokémon’s 21e verjaardag wordt dolle boel

Nintendo’s populaire franchise is alweer bijna 21. Een prachtige leeftijd natuurlijk en zulke memorabele momenten moeten natuurlijk gevierd worden. Dat gaat ook gebeuren en Nintendo deelt uit (en verkoopt) een hoop toffe hebbedingetjes tijdens in de week dat ze jarig zijn. Officieel is deze fissa 27 februari, maar her en der gebeuren er ook dingen daarvoor.

Pokémon Go krijgt vanaf 26 februari tot en met 6 maart een wilde Pikachu met een feestmuts op. Voor de carnavallers in het zuiden is dat in principe dubbel leuk. Pikachu zet zijn hoed nooit meer af, want de partymood is forever.

Via Pokémon TV, de streaming service, kan je een hoop films kijken de 27e. Met name de eerste film: Pokémon: The First Movie is een aanrader. Maar De Wacht heeft die nog in de bioscoop gezien en heeft geen idee of hij op het kleine scherm ook cool is…

De nieuwste Pokémon film Vulcanion and the Mechanical Marvel is vanaf 27 februari te koop via digitale platformen zoals iTunes en Amazon Video.

De hele dag worden er memorabele matches uitgezonden op het Pokémon Twitch account. Zowel battles van de videogames en van de trading card game. Kijk en leer!

Op 24 februari gaat de New Nintendo 3DS XL Pikachu editie in de verkoop en dat ding is echt mega schattig!

Mocht De Wacht jullie niet meer spreken: alvast gefeliciteerd met Pokémon en nog vele, vele jaren!

Dead Rising 4 volgende maand naar Steam

Of het het wachten waard is, is geheel aan jullie, maar Dead Rising 4 komt 14 maart naar Steam. De game is wel alleen maar speelbaar op Windows 10. Vanaf vandaag krijg je 20% korting als je Dead Rising 4 als pre-order binnen hengelt en dan betaal je maar €47,99. Na de release schiet de prijs weer terug naar de normale €59,99. Dit heeft DR4 allemaal te bieden:

Bedankt voor het lezen! Daaaaag!