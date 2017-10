Blizzard werkt aan nieuw Overwatch project 

Een nieuw Overwatch gerelateerd project, plannen over volgende game van de maker van Stardew Valley, meer informatie over Assassin's Creed: Origins, Darth Vader keert terug in Battlefront II, de nieuwe DLC pack van Elder Scrolls Online en meer lees je in deze nachtwacht! Welkom!



Blizzard werkt aan nieuw Overwatch gerelateerd project

Bij de Job Openings pagina van Blizzard Careers is iets interessants opgedoken: Blizzard zoekt nieuwe werknemers voor een onaangekondigd project. Hierin staat vermeld:

An unannounced project at Blizzard is seeking an intern to help create a wide range of assets to help bring our game to life. You will work closely with our concept, environment and character teams to create hard surface and organic props, weapons and possibly characters that are both detail-oriented and consistent with the art style we’ve defined.

Ook staat bij recommended talents het volgende vermeld:

Previously work on game projects as a prop artist or an equivalent type role.

Knowledge and understanding of the Overwatch universe.

Het betreft een nieuw project en dus niet nieuwe content voor Heroes of the Storm of Overwatch zelf. Zal Overwatch dan een kaartenspel krijgen gerelateerd aan Hearthstone van World of Warcraft, of zien we iets heel nieuws? Tijd zal het ons vertellen. Zodra het project is aangekondigd, kan je het zonder twijfel lezen hier op pu.nl. Ook krijgt Overwatch nieuwe Halloween skins, highlight intros en emotes. Check de volledige lijst hier!





Ontwikkelaar van Stardew Valley bespreekt plannen van zijn volgende game

Gisteren heeft ConcernedApe, oftewel de ontwikkelaar van Stardew Valley, een AMA op Reddit gehouden. Samen met Sickhead Games, heeft hij Stardew Valley onlangs uitgebracht voor de Nintendo Switch. ConcernedApe wilt niet te veel loslaten over zijn volgende game, omdat er dan hype te ver van tevoren komt. Wel heeft hij het volgende gezegd over de aanpak van het project:

I don't want to reveal too much at this point, but I am thinking of approaching my next game with a similar mindset to Stardew Valley -- take a style of game that was never fully realized (or that changed trajectories, leaving unexplored possibilities), and carry on the tradition in my own weird way.

Ook vertelt hij dat hij zich nog heeft ingehouden met Stardew Valley (dankzij Harvest Moon), maar dat hij met zijn volgende game all out gaat:

In Stardew Valley, I held back to some degree... I took a softer approach... partly because I felt like I was following an already established tradition (Harvest Moon). With my next game I want to go all out with my ideas, take things to the extreme, create an even richer and more detailed game world.. And delight players with continuous hand-crafted experiences.

Duidelijk. Wij zijn erg benieuwd naar zijn plannen en wachten tot de aap uit de mouw komt. ...Hehehe. Nog een paar leuke feitjes op een rij vers uit de AMA:

Zijn favoriete seizoen in Stardew Valley is de zomer.

Er zit een referentie in de game wat niemand nog door heeft.

Hij vindt Robin en Mayor Lewis de leukste stadsmensen.

Het stomste aan Stardew Valley vond hij het programmeren.

Het leukste vond hij de art en de muziek creëren.

Hij heeft voorheen aan meerdere kleine projecten gewerkt, de meeste zijn nooit afgemaakt.

Het is nog niet zeker of er meer content, of een vervolg uitkomt voor Stardew Valley.





Assassin's Creed: Origins heeft ook lootboxes

Steeds meer ontwikkelaars rammen lootboxes in hun games. Zo konden we voorheen al lezen dat het ware einde in Middle-earth: Shadow of War haast onmogelijk is, tenzij je ontzettend veel uren grindt of je welverdiende eurotjes wegsmijt voor digitale schatkistjes. Verrassing! Assassin's Creed: Origins krijgt ook lootboxes! Deze zijn sowieso te koop met in-game currency, maar alhoewel het nog niet is bevestigd is of je dit ook met echt geld kan kopen, kunnen wij dit wel verwachten. Waarom? Omdat we microtransacties ook in AC: Unity en AC: Syndicate hebben gezien, yay! #microtransacties #spendallyourmoney

Of we hier nog meer informatie over krijgen is nog onbekend. We kunnen het sowieso zien op 27 oktober, want dan komt Assassin's Creed: Origins uit voor PS4, Xbox One en PC. Hieronder de screenshot met de 'Heka Chest', a.k.a. de lootbox. Heka staat voor magie, of een God uit de Egyptische mythologie die magie personifieert. The more you know!





Gohan showt zijn moves in Dragon Ball FighterZ

Ondanks dat het allang bekend is dat Teen Gohan speelbaar is in Dragon Ball FighterZ, vindt Bandai Entertainment Europe het leuk om kleine trailers te releasen over de speelbare characters. Dit keer is Gohan aan de beurt en schreeuwt er op los! KAMEHAMEHA!





Ghost Recon Wildlands aankomend weekend free 2 play

Aankomend weekend, van 12 t/m 15 oktober, kunnen gamers gratis het slagveld betreden van Ghost Recon: Wildlands. Dit kan zowel op de PS4, Xbox One en PC versies van de game. De game is al via Uplay te pre-loaden en mocht je het leuk vinden, kan je 'm ook bestellen met 50% korting. Sinds kort zit er ook de nieuwe PvP-modus in genaamd Ghost War, een 4vs4 deathmatch waarbij tactische samenwerken zeer belangrijk is.

Indien je een betere indruk wilt krijgen van deze modus, check dan even de nieuwe trailer:





Darth Vader keert terug in Star Wars Battlefront II

KHOOOOH PUUUHSSSH! KHOOOOH PUUUHSSSH! Van zijn glimmende helm, tot zijn zwaaiende cape en rode lightsaber, keert Darth Vader terug in Star Wars Battlefront II! PlayStation.Blog maakt even duidelijk dat je beter niet met deze Sith kan fokken, want Darth Vader kan deze keer zijn durability en damage output verhogen tot een power level over de 9000. Hierdoor is hij bijna unstoppable!

Deze heer kan zijn lightsaber gooien en ook zijn Force choke gebruiken om anderen te laten stikken en vervolgens weg te smijten. Deze move kan je ook gebruiken om andere spelers van een klif af te gooien. Oftewel: rest in piece. Darth Vader is één van de vele heroes/villains die je kunt spelen Star Wars Battlefront II op 17 november, want dan komt de game uit op PS4, Xbox One en PC.





Meer nieuws over Assassin's Creed: Origins: Post Launch & Season Pass

Assassin's Creed: Origins krijgt naast de Season Pass ook gratis content updates na launch. Ubisoft heeft zojuist speciaal een trailer hiervoor losgelaten op de interwebs:

De content gaat over expansions met nieuwe story missions, nieuwe outfit packs, nieuwe challenges, nieuwe quests, een foto modus en meer. Het volledige lijstje vind je hieronder:

Experience the Mysteries of Ancient Egypt – Uncover lost tombs, explore the Great Pyramids, and discover the secrets of mummies, the gods, and the last pharaohs.

An Origin Story – Start here, at the very beginning, with the never-before-told origin story of Assassin’s Creed. You are Bayek, protector of Egypt, whose personal story will lead to the creation of the Assassin’s Brotherhood.

Embrace Action-RPG – Experience a completely new way to fight as you loot and use a variety of weapons with different characteristics and rarities. Enjoy deep RPG progression mechanics, choose your preferred abilities, and challenge your skills against unique and powerful bosses.

Explore a Full Country – From deserts to lush oases, from the Mediterranean Sea to the tombs of Giza, fight your way against dangerous factions and wild beasts as you explore this gigantic and unpredictable land.





The Elder Scrolls Online: Clockwork City release datum aangekondigd

De release datum voor The Elder Scrolls Online: Clockwork City DLC is aangekondigd en komt al over een paar weken uit. Op 23 oktober komt de DLC uit voor PC en Mac en een paar weekjes later voor PS4 en Xbox One. Het is te koop voor 2000 crowns (3000 crown pack kost €21 op Steam) en je hebt alleen de base game nodig (dus geen TESO: Morrowind). De content is 'gratis' speelbaar voor Online Plus members, maar is niet meer beschikbaar als je Plus membership verloopt. De Clockwork City Collector's Edition is te koop voor 4000 crowns en bevat als extra's de 'Clockwork Skeevaton pet', de 'Kagouti Fabricant mount' en 'Five Crown Experience Scrolls'. Hieronder hebben we 40+ minuten gameplay van de DLC pack, als je nog twijfelt over de aankoop.

Als je geïnteresseerd bent in de base game, heeft Humble Bundle een mooie deal voor je. Voor €12 krijg je The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, samen met extra content voor het spel zelf, het kaartenspel The Elder Scrolls Legends en Quake Champions. De rest van de maandelijkse content blijft nog een verrassing. Klik hier om de Humble Bundle Monthly deal te bekijken.





Junkrat speelbaar in Heroes of the Storm

Junkrat komt naar Heroes of the Storm! Hij krijgt speciaal zijn eigen spotlight video waar hij al z'n awesome moves kan showen. Blizzard geeft een mooie beschrijving:

The destruction of the Australian omnium left the area an irradiated waste and survivors like Jamison Fawkes were greatly affected by radiation. Now as the explosive-obsessed criminal Junkrat, he is renowned for leaving havoc and bedlam in his wake.





Square Enix teaset Life is Strange: Before the Storm Episode 2

Wat een tease, het enige wat wij krijgen is een plaatje zonder informatie. Hoe soon is soon, Square?





Dat was het weer, ik hoop dat je er van hebt genoten! En zoals LauraJenny altijd zegt: fijne (katten)dag pandaag!