Blizzard raadt muis af bij console-versie Overwactch 

Kojima en Sony zijn bff's, Fallout Shelter komt naar Xbox One en Windows 10 en Stardew Valley krijgt een fysieke release. Al met al begint de zaterdag wel lekker. Weekendwacht, goedemiddag.

Fallout Shelter volgende week naar Xbox One en Windows 10

Goed nieuws voor Fallout-fans, want volgende week wordt Fallout Shelter toegevoegd aan de Xbox One en Windows 10 line-up van Play anywhere games. De Wacht dat zelf dat de mobiele versie al een play anywhere titel was, maar dat werkt blijkbaar niet zo. Vanaf 7 februari kan je het populaire ‘warmhoudertje voor Fallout 4’ gratis downloaden en krijgt hij een cross-save functie. Nu kan je dus op je pc spelen en je shelter op je Xbox One verder inrichten.

De game is ondertussen al lang niet meer de titel die het eerst was, want na ruim een jaar updates en tweaks (en katten) voelt Fallout Shelter completer aan dan ooit. En nu kan je hem dus ook met je controller spelen. 7 februari dus, gratis te downloaden.

Stardew Valley krijgt in april een fysieke release

Stardew Valley gooit al een tijdje hoge ogen in het farming sim genre. Dat is ook niet heel moeilijk aangezien die markt redelijk klein is. Toch is hij digitaal al 2 miljoen keer over de toonbank gegaan, maar mocht jij nu zo’n mens zijn die liever een doosje in de kast heeft, dan heb je geluk. Op 13 april krijg Stardew Valley namelijk een doosje en een schijfje in de vorm van een collector’s edition voor de PS4 en Xbox One. Hierbij krijg je een kaart van Pelican Town, een mini-guidebook en een code om de soundtrack te downloaden, die overigens tamelijk rustgevend is.

Blizzard raadt muis en toetsenbord af voor Overwatch console gamers

Overwatch is mega populair op zowel pc als console, maar als je de console-versie speelt, doe dat dan ook zoals het hoort; met een controller. Blizzard heeft liever niet dat je allemaal gekke dingen in je PlayStation 4 of Xbox One plugt om zo te kunnen spelen met een muis en toetsenbord setup. Die dingen zijn daar nu eenmaal niet voor gemaakt en Blizzard is bezorgd dat je je apparaat schade aanricht. Daarom hebben ze verschillende fabrikanten een bericht gestuurd:

“The Overwatch team objects to the use of mouse and keyboard on console. We have contacted both first-party console manufacturers and expressed our concern about the use of mouse and keyboard and input conversion devices.”

Daarnaast is het simpelweg oneerlijk voor mensen die wel met een controller spelen. Met een muis is het namelijk veel makkelijker om nauwkeurig te richten. Een klein tikje tegen je control stick is vaak al genoeg om 1080 te maken met je personage en dat is niet handig bij shooters. Blizzard had Torbjörn vorig jaar al generfd voor consoles omdat hij niet veel hoefde te richten vanwege het gebruik van zijn turrets. Aangezien balans best wel een dingetje is in games als Overwatch is het voor Blizzard erg belangrijk om de game fair te houden. De boodschap van Blizzard is simpel: Gebruik je een toetsenbord en muis voor je console, stop daar dan mee.

Pokémon Sun en Moon global mission succes

Het is ze eindelijk gelukt! Hulde aan de Pokémon community, want na twee mislukte pogingen hebben ze de derde global mission van Pokémon Sun en Moon gehaald. Een global mission is een opdracht vanuit het Festival Plaza in de Pokémon games waarbij spelers over de hele wereld moeten samenwerken om het doel te behalen. Dit keer was het om een miljoen pokémon te ruilen via het Global Trade System. In slechts vier dagen tijd is dat gelukt.

Iedereen krijgt nu 2000 festival coins en als ze er voor middernacht van 14 februari nog een miljoen bij ruilen, dan krijgt iedereen er nog een friend ball bij. Het gaat om het gebaar of zo. De vorige twee doelen zijn naar alle waarschijnlijkheid niet behaald vanwege problemen met de Global Link feature, maar die blijken nu dus opgelost te zijn. De Wacht bedankt iedereen die dit mede mogelijk gemaakt heeft. Bedankt voor die 87 Yungoos…

Conan O’Brien speelt For Honor

Waarom Kojima voor Sony koos

Op het evenement RTX Sydney heeft Hideo Kojima het een en ander verteld over waarom hij uiteindelijk voor een exclusieve samenwerking met voor Sony heeft gekozen. Nadat Konami en Kojima’s wegen scheidden, waren er genoeg gegadigden die Kojima voor hunzelf wilden hebben. Hij heeft zelfs iemand uit de Arabische Emiraten aan zijn deur gehad die een flinke smak geld bood. Maar dit is Kojima’s eerste game die hij zelfstandig uitbrengt en daarvoor wil hij een partner die hij vertrouwt. Sony is die partner.

Hij en Sony hebben al 20 jaar samengewerkt en kennen elkaar ondertussen wel een beetje. Dat is ook de voornaamste reden dat Sony hem 100% creatieve vrijheid geeft. En laten we eerlijk zijn; dat heeft Kojima ook wel nodig. Kijk bijvoorbeeld maar naar de eerste trailer van Death Stranding waarin acteur Norman Reedus naakt verschijnt. Er zijn maar weinig uitgevers die daar heil in zouden zien, maar Sony snapt Kojima. Waar het op neerkomt is dat de twee partijen eigenlijk al 20 jaar bff’s zijn. Cute.

Bedankt voor het lezen! Daaaaag!