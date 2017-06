Het is een onvervalste E3-nachtwacht. Ubisoft's persconferentie is net voorbij (en we rapen hier nog even wat overgebleven nieuws van die conferentie op), maar verder zijn er ook genoeg andere nieuwtjes en trailers naar buiten gekomen voordat de beurs goed en wel van start gaat. Info over Anthem, Ni No Kuni 2, Total War: Warhammer 2 en nog veel meer!

BioWare's Anthem verschijnt niet voor de herfst van 2018

Ja mensen, Anthem van BioWare ziet er een partijtje lekker uit! Wel hebben we slecht nieuws voor iedereen die er zo snel mogelijk mee aan de slag wil: de game komt niet voor de herfst van 2018 uit. Dat duurt dus nog even.

BioWare claimt dat de game een 'erg grote open wereld heeft om te ontdekken'. Het gebied in de trailer zou een soort hub zijn waarin spelers hun suits kunnen aanpassen en quests kunnen accepteren. We willen nu al meer informatie! Tot die tijd kun je hieronder nog eens de gameplayonthulling zien, getoond op Microsoft's persconferentie.









Hyperkin maakt originele Xbox-controller voor Xbox One

Nu je straks games die op de originele Xbox zijn verschenen op Xbox One via backwards compatibility, zou je die titels natuurlijk gewoon met je Xbox One-controller kunnen spelen. Of je gaat voor het authentieke gevoel en koopt de 'Duke', zoals fabrikant Hyperkin deze controller noemt. Deze is overduidelijk gebaseerd op de originele Xbox-controller. Overigens krijgt deze versie een display met het XBox-logo, een verwisselbare kabel en bumpers aan beide zijden. De Duke is te gebruiken op de Xbox One en Windows 10. De controller moet rond de feestdagen beschikbaar komen.









Total War: Warhammer 2 komt in september uit

Vrees niet, leunstoeloorlogvoerders! Vanaf 28 september kun je aan de slag met Total War: Warhammer 2. Er is tevens een Deluxe Serpent God Edition van de game aangekondigd. Hierin zitten o.a. de Race Pack-dlc met een nieuw ras, twee nieuwe Legendary Lords en nieuwe units, een artboek, een metalen hoesje en stickers. Je kunt hem hieronder zien, en daarna ook nog een nieuwe trailer. Moooooi!







Ni No Kuni 2 komt nog dit jaar uit

Alsof fans van Japanse games al niet genoeg te genieten hebben dit jaar, komt op 10 november ook nog eens Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom uit op PlayStation 4 en pc. Om duidelijk te zijn: dit is de westerse release, dus tenzij er uitstel komt, speel je dit jaar nog deze prachtig ogende rpg.

Ni No Kuni verscheen in 2010 en blies mensen weg met de prachtige graphics die in samenwerking met animatiebedrijf Studio Ghibli zijn gemaakt. Ook het vervolg wordt weer in samenwerking met de studio ontwikkeld. Bekijk hieronder een eerder verschenen trailer.









De eerste gameplay van Dragon Ball FighterZ getoond









Tweedimensionale fighter Blade Strangers aangekondigd

Nicalis heeft de 2D-fighter Blade Strangers aangekondigd. Deze fighting game heeft personages uit allerlei andere games, waaronder Code of Princess en Cave Story. De game heeft een verhalende modus met unieke eindes voor elk personage. Verder is er nog niet zoveel bekend, maar in onderstaande trailer zie je de eerste beelden.









Devolver Digital gaf een hele vreemde E3-persconferentie

Devolver Digital geeft heel veel toffe indiegames uit, waaronder Hotline Miami. Ze hadden dit jaar voor het eerst een 'E3-conferentie'... maar wat het nou precies was, weet geen mens. Uniek is het in ieder geval wel, bekijk hieronder maar!











The Witcher 3 krijgt patch op PS4 Pro en Xbox One X

CD Project Red heeft bevestigd dat The Witcher 3: Wild Hunt inderdaad een patch krijgt op Xbox One X en PlayStation 4 Pro. De game werd gisteren kort gemeld op Microsoft's persconferentie, maar meer informatie werd niet gegeven. De studio heeft het nu echter aan Eurogamer bevestigd. Dit is opvallend, omdat CD Projekt Red eerder nog aangaf geen tijd te hebben om een dergelijke patch te maken. Meer informatie volgt snel!









The Game Awards vinden dit jaar op 7 december plaats

The Game Awards zijn elk jaar weer een feestje! Niet omdat we het nou zo leuk vinden om Dorito Pope Geoff Keighley awards aan games uit te zien delen, maar de show zit vol met lekkere aankondigingen en toffe trailers. Zelfs het vrij conservatieve Nintendo toont er wel eens wat, zoals eerder The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Donkey Kong Country: Tropical Freeze. De awards worden dit jaar op 7 december gehouden, zet dus alvast maar in je agenda.







Just Dance 2018 aangekondigd voor Switch, Wii U, Wii, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, verschijnt op 26 oktober











PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt mogelijkheid om te klimmen en dynamisch weer







