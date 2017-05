Bijna weekend, meer gametijd! Lekker verder met Horizon Zero Dawn of Mario Kart 8 Deluxe? Het kan zomaar zijn dat je je juist op het gratis Fallout 4 stort of die andere game die dit weekend voor nop speelbaar is. Welke dat is, lees je in een nieuwe N8W8.





Magikarp krijgt zijn eigen mobiele game

Het doet de Wacht denken aan Insaniquarium, Ridiculous Fishing en dat Streetpass-spelletje waarin je moet vissen: de nieuwe Pokémon game voor smartphones genaamd Pokémon Magikarp Jump. In deze intens vrolijke app moet je vissen voor Magikarps en ze vervolgens zo hoog mogelijk laten springen. Beetje zielig? Misschien wel, maar mede-dierenliefhebbers, probeer niet te vergeten dat Magikarps geen echte goudvissen, karpers of haaien met snorren zijn: het zijn fictieve dieren die niet in de echte wereld bestaan en huizenhoog kunnen springen, daar moeten we van genieten! Het kan nu, want deze app is nu verkrijgbaar in de Google Play store en de app store van Apple.





Geen Beyond Good & Evil 2 op E3

Van springende vissen naar luid snurkende varkens. Michel Ancel, geen varken maar de bedenker van Beyond Good & Evil, heeft op Instagram aangegeven dat hij niet vindt dat E3 een goede plek zou zijn om Beyond Good & Evil 2 te presenteren. Hij voegt daar echter aan toe dat er hard wordt gewerkt aan de game, dus dat we er ergens dit jaar nog wel van gaan horen. Als je groot fan bent van Beyond Good & Evil en er alles over wil weten, dan is het verstandig de Instagram van Michel Ancel te volgen: het is niet voor het eerst dat we daar nieuws vandaan halen over de aankomende game.





Fallout 4 en Overwatch zijn dit weekend gratis speelbaar

Heb je een goede airco in huis? Laten we het hopen, want dit weekend schijnt de hitte hels te worden. Er is een reden om binnen te zitten dit weekend. Gisteren schreef mijn collega Sven het al, maar hier een remindertje: Fallout 4 is gratis speelbaar op Xbox One en PC. Sterker nog, het weekend is nu al begonnen, want van nu tot en met 28 mei (22:00 uur op Xbox One en 23:00 uur op PC) kun je lekker los in de post-apocalyptische wereld van Bethesda. Liever wat anders? Overwatch is ook gratis dit weekend. Als de Worldtimebuddy ons niet in de steek laat, dan zijn de tijden als volgt: vrijdag 26 mei 20:00 uur tot en met 30 mei 08:00 uur. Overwatch is dan gratis beschikbaar op PC, PlayStation 4 en Xbox One. Je kunt 24 helden en 14 maps spelen en de modi Quick Play, Custom Games en Arcade zijn speelbaar.





Gratis DLC voor Call of Duty: Black Ops III

Zich afvragend hoeveel van jullie het eigenlijk nog spelen, meldt de Wacht het toch: Call of Duty: Black Ops III krijgt volgende maand alle DLC-pakketten gratis. Het gaat om de PC-versie van de game en je kunt vanaf 1 juni tot 28 juni genieten van alle DLC-packs voor nop. Mocht je al begonnen zijn met een boze brief omdat je als season pass-houder het gevoel hebt dat je onrecht wordt aangedaan door deze vriendelijke actie: geen zorgen. Jij krijgt een 2X XP-bonus gedurende de hele maand juni. Prestigetijd baby!





Seaman: je wilt het, hier komt het

We gaan van een van de grootste mainstreamgames naar een van de raarste kleinere titels ooit: Seaman. Yutaka Yoot Saito is de man achter Seaman, een game voor de Sega Dreamcast waarin je voor een vis moest zorgen. Op zich hartstikke leuk, alleen had die vis een heel freaky menselijk gezicht. Een beetje nachtmerrie-achtig:

De Wacht weet niet waarom, maar schijnbaar is er een heel grote fanclub die de mensvis graag terugziet. Saito lijkt daar nu eindelijk gehoor aan te geven. Vandaag tweette hij @yootsaito het volgende:





Hier is maar een antwoord op:





NBA Playgrounds verandert het schieten

Woop woop, hoop hoop! NBA Playgrounds is net deze maand verschenen, maar wordt nu al voorzien van zijn eerste grote patch. Zo groot dat het hele schieten er zelfs anders door wordt. Je moest eerst een knop loslaten om de bal te lanceren en dat moest dan goed getimed worden, maar hoe je dat dan het beste kon timen was niet duidelijk. Nu heeft ontwikkelaar Saber Interactive het zo aangepast dat er een metertje loopt zodat je weet wanneer je goed schiet. Fijn, want dan maken helden als Patrick Ewing, Shaquille O’Neal en Lebron James tenminste geen beginnersfoutjes meer. Oh ja, er zijn ook nog 15 nieuwe NBA-spelers toegevoegd. Deze patch is momenteel alleen beschikbaar op de PC, dus als je de game op PlayStation 4, Xbox One of Nintendo Switch speelt dan is het nog even afwachten wanneer deze verbetering je kant op komt.





Spotify-tip: de soundtrack van WipEout Omega Collection

De vingers van uw Wacht kunnen er maar niet mee omgaan, het woord WipEout. Ze zullen wel moeten, want er is nieuws. Zoals je waarschijnlijk al weet verschijnt op 6 juni de WipEout Omega Collection met daarin alle WipEout-games tot nu toe. Nu is WipEout een geweldige franchise, of je nu een beginner bent of een ervaren racegamer: het is meteen vrij gemakkelijk speelbaar en het gevoel van snelheid is groot. Wat ook helpt is dat de soundtrack briljant is. Dat bewijst ook de Omega Collection, want PlayStation Music heeft zojuist die soundtrack bestaande uit 28 nummers live gezet op Spotify. Invaders Must Die van The Prodigy, Obsidian van Soundprank en Antidote van Swedish House Mafia staan daar bijvoorbeeld tussen. Lekker voor in de sportschool, op de fiets en eigenlijk overal: hier is de playlist.





The New Mutants doet horror

Een van onze zeer gewaardeerde bezoekers merkte het onder een eerdere N8W8 al niet zo subtiel op: waarom zijn er toch zo ontzettend veel superheldenfilms en -series? Maar, zo concludeerde Wouter ‘superheld’ Brugge gisteren na een slaapverwekkend bioscoopbezoek aan die piratenfilm met Johnny Depp: superhelden zijn een genre geworden. Nu had hij daar een goed punt, tot nu. Jahaa, er is namelijk een superheldenfilm op poten uit het genre: horror. Er komt een mutantenfilm aan zonder superslechteriken of kostuumpjes, maar met jumpscares en krassende violen.

De film heet The New Mutants en wordt geregisseerd door Josh Boone (The Fault in Our Stars). De fantastische Maisie Williams (Game of Thrones) speelt Wolfsbane, mogelijk sluiten Henry Zaga (13 Reasons Why) en Rosario Dawson (Daredevil) ook nog aan. Boone heeft het tegen Entertainment Weekly over een “full-fledged” horror movie binnen het X-Men-universum. Het grappige is dat de Wacht ook meteen aan Split moest denken, dus het is vast niet helemaal toevallig dat Anya Taylor-Joy uit die film al een rol in The New Mutants heeft gescoord. Zo te zien zien sommige X-Men-dames deze nieuwe weg wel zitten:





Maar er zijn nog twijfels…





Zoete setfoto’s van Game of Thrones

Sorry voor die enorm flauwe gifjes net, we gaan gauw verder met iets beters. Iets veel beters: setfoto’s van Game of Thrones. Jeej! Dank Entertainment Weekly, voor deze (en meer, als je op de link klikt) redelijk bizarre achter-de-schermen-castfoto’s. We zien er de Starks elkaar weer helemaal hebben gevonden, Sansa een fantastisch kostuum draagt, meneer Snow bij de kabels neer is gaan zitten en Needle weer in de picture. Kunnen we het wachten nog uithouden? Moeilijk...









Regisseur gevonden voor Silver Sable- en Black Cat-film

De superhelden Black Cat en Silver Sable krijgen een gezamelijke film. Het gaat Silver and Black heten en Gina Prince-Blythewood is de regisseur. De Wacht is daar extreem blij mee, want Gina heeft onder andere Beyond the Lights gemaakt en The Secret Life of Bees. In oktober 2018 moet Silver and Black verschijnen, het script is in handen van Christopher Yost (Thor: Ragnarok) en Lisa Joy (Westworld).





Halo-fan maakt cinematic trailer van zelfgemaakte Halo

Matthew Lake is een held, hij heeft namelijk een Halo-game zelf gemaakt voor de PC. Het heet Installation 01 en het is niet bedoeld om beter te zijn dan Halo, maar juist om de serie te eren. Er is al sinds Halo 2 geen PC-Halo geweest, dus hopelijk gaat niemand vervelend doen over copyrights. Installation 01 ziet er best tof uit. Hieronder kun je het zien, want er is zojuist een cinematic trailer verschenen:





The Walking Dead: A New Frontier-trailer uit

Nog meer trailer dan. De seizoensfinale van The Walking Dead: A New Frontier zit eraan te komen. Op 30 mei sluiten we alweer een hoofdstuk The Walking Dead. The Walking Dead is een van de games die TellTale en episodische games echt op de kaart zette en het is mooi te zien dat de reeks nog steeds weet te boeien. Aan de andere kant: de serie en vooral de comic zijn ook al vele jaren populair. Maar goed, A New Frontier loopt op zijn einde en de trailer ziet er heftig uit. Je kunt hem hieronder bekijken, maar let op: hij kan spoilers bevatten als je nog niet helemaal bij bent.





Een beetje weinig wandelende ondoden in de trailer, maar daar gaat deze serie natuurlijk uiteindelijk niet echt over. Inmiddels begint de Wacht zich wel een wandelende ondode te voelen, dus tijd om dag te zeggen. Fijne dag pandaag!