Beyond Good and Evil 2 prototype gameplay vrijgegeven 

Nou, het is zo ver hoor, het eerste sprankeltje gameplay van de meest gehypete game van de E3 is hier. Is al die hype terecht? Verder in de Wacht vandaag: trailers van Ever Oasis, Hellblade en Dissidia Final Fantasy NT!

Michel Ancel toont Beyond Good and Evil 2 gameplay

Zoals ons gisterenmiddag natuurlijk al was beloofd, is hier dan eindelijk die langverwachte eerste gameplay demonstratie van een (hele?) vroege versie van Beyond Good and Evil 2. Waar de fans tijdens de E3 show van Ubisoft al in een staat van volslagen extase geraakten bij het zien van een cgi trailer met een vloekende aap, was echte gameplay alleen voorbehouden aan een handjevol pers achter gesloten deuren. Nu niet meer! Zie hier hoe Michel Ancel himself een kwartier lang al spelend zijn mega ambitieuze project demonstreert.

Velen maakten zich na de onthulling van vorige week een beetje zorgen dat de ontwikkeling nog maar amper begonnen was, maar zo te zien hebben ze de afgelopen jaren absoluut niet stilgezeten. Ancel heeft al eerder uitgelegd dat ze nu pas echt de techniek helemaal op orde hebben om de game te maken zoals hij wil en het is machtig indrukwekkend hoe hij en zijn team nu al een enorm gevoel voor schaal in slechts een prototype hebben weten te proppen.

Oogt en klinkt veelbelovend! Nu alleen nog afwachten of het ook echt een boeiende game wordt als ‘ie af is en of er rond die tijd nog levende mensen op aarde rondlopen.



Ever Oasis vandaag uit voor Nintendo 3DS

De Switch is natuurlijk een machtig mooi machientje, maar er je 3DS voor inruilen als je main handheld is misschien nog iets te vroeg. Want naast langere batterijduur heeft de 3DS nog altijd een huge assortiment aan boeiende games, waar er vandaag weer eentje aan toegevoegd wordt!

Ever Oasis is nu uit en dat viert Nintendo met deze flitsende launchtrailer en een demo in de eShop!

Jurassic World: Fallen Kingdom verschijnt over precies een jaar

We weten al heel lang dat hij ging komen, maar vandaag hebben we ook eindelijk een officiële titel: Jurassic World 2 (of Jurassic Park 5?) heet Jurassic World: Fallen Kingdom. Naast deze knap generieke titel heeft Universal ook bekendgemaakt dat de film vanaf 22 juni 2018 op het witte doek te bewonderen zal zijn. Aanschouw hier de eerste poster, met daarop de welbekende woorden van Dr. Ian Malcolm. Yep, 'the Blum' is terug!

Hebben jullie een beetje zin in weer een Jurassic World? De Wacht zelf heeft gek genoeg als mega dino-fan het eerste deel uit 2015 nog niet eens gezien. Het gebrek aan veren op de majestueuze dieren kan hij ze vergeven, tembare raptors stukken minder. Maar wie weet geeft hij het nu wel een kans, nu Jeff Goldblum weer aanschuift!



Hellblade: Senua’s Sacrifice wordt een en al doffe ellende

Ontwikkelaar Ninja Theory ken je vast wel van Enslaved: Odyssey to the West, maar als je dacht dat hun nieuwste project net zo’n gezellige en kleurrijke bedoening wordt, dan zit je er flink naast. De titel van de game verklapt het natuurlijk al, en ook in deze zojuist verschenen trailer krijgt de hoofdrolspeelster het machtig zwaar te verduren! Hellblade wordt door Ninja Theory omschreven als een AAA-game door een indie-team, waarin de keltische krijgster Senua getijsterd wordt door hallicunaties, stemmen, hoofdpijn en andere psychische klachten.

Hellblade: Senua’s Sacrifice verschijnt op 8 augustus voor PlayStation 4 en PC.

Weer een gloednieuwe hero voor Paragon

Zoals dat hoort bij een fatsoenlijke MOBA, wordt ook Paragon om de spreekwoordelijke haverklap uitgebreid met nieuwe Hero’s. Vandaag maken we kennis met Wraith, een nieuwe ranged knakker in een fancy schmancy exo-suit, die vanaf 27 speelbaar is.

De MOBA van Epic Games is nog altijd in open beta speelbaar op PC en PlayStation 4. Wordt Paragon hier nog een beetje gespeeld en kan het meekomen met al het andere MOBA-geweld op de markt? Vertel het ons in de comments!





Een potje Dissidia Final Fantasy NT gameplay

Jawel, in tegenstelling tot de Wacht heeft de echte fan hier vast wel eens van gehoord, dit is namelijk dé Final Fantasy arcade game die al sinds 2015 in de Japanse hallen speelbaar is en ergens volgend jaar ook op PlayStation 4 verschijnt! En mocht je hier wel eerder van gehoord hebben, maar niets van de gameplay snappen, dan heeft deze nieuwe tutorial video je helemaal covered.

Belachelijk indrukwekkende Last of Us cosplay vanuit Tsjernobyl

Deze had je misschien al eens voorbij zien komen, maar de Wacht ziet ‘m voor het eerst en wilde je het zeker niet onthouden! Je hebt namelijk cosplay, hele goeie cosplay, en dan heb je nog Maul Cosplay. Deze gast, die je waarschijnlijk wel kent in de gedaante van Geralt of Rivia, heeft het vak der fictieve personages naspelen als geen ander verstaan. Voor zijn laatste project ging hij als Joel zelfs helemaal naar f8%ck’n Tsjernobyl! Hoezo trouw aan de game?! Zie hieronder een impressie van hem in die indrukwekkende setting. Voor alle indrukwekkende foto’s check je Mauls facebook pagina.

Just Cause of Rocket League?

Soms vergeet je gewoon even welk spel je ook alweer aan het spelen was…

Daaaag!!

Fijne dag verder