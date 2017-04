Bethesda belooft verbetering besturing PS4-versie Prey 

Goedemorgen allemaal, welkom in mei! Begin je week en je maand fris en fruitig met het laatste gamenieuws van het afgelopen weekend. Met vandaag onder andere Bethesda die besturingsproblemen Prey demo erkent, een releasedatum voor Perception en een spannend nieuw Zelda bordspel. Feest!

Problemen besturing Prey demo opgelost bij release

Sinds enkele dagen mogen we de console-versie van Arkane’s beklemmende scifi-avontuur uitproberen in een speciale First Hour Demo. Deze is echter niet iedereen heel goed bevallen. Meteen vanaf het moment dat je Morgan kunt besturen, valt het op: de controls voelen wat stroef en richten werkt absoluut niet nauwkeurig genoeg in de stressvolle situaties die de game rijk is. Gelukkig beloven Bethesda en Arkane beterschap voor de uiteindelijke versie van de game.

Op NeoGaf bevestigt een community lead van Bethesda dat dit probleem gefikst wordt en legt in meer technische termen uit wat ze dan precies gaan aanpassen:

To address input lag, the fix within the final release in the game changes the raw input curve on the PS4 controller to be more responsive at the low end, and to tweak responsiveness to the center point on the controller (narrowing the dead zone.). The net result is faster/more responsive movement.

Kortom, je zult je sticks van je DualShock 4 straks minder ver uit het middelpunt hoeven te bewegen, voor Morgan/de camera in beweging komt. De Wacht heeft de demo uitvoerig getest dit weekend en een te grote dead zone is inderdaad precies wat er mis lijkt te zijn met de besturing. Of deze fix ook zal worden toegepast in de demo is onbekend, maar het zou op zich wel prettig zijn om het te kunnen proberen voor we tot aanschaf overgaan. Het is op zijn minst opmerkelijk dat zo’n cruciaal onderdeel van de gameplay zulke merkbare fouten bevat, in de demo die het uiteindelijke product moet aanprijzen. In de demo op Xbox One zijn deze input-problemen overigens niet aanwezig.

Ook zijn er klachten over de manier waarop de (super intense) muziek instart wanneer er vijanden in de buurt zijn, maar ook dit zal worden aangepakt bij de volledige release, aldus een woordvoerder van Bethesda op Reddit.

Hebben jullie de demo al gespeeld? Wordt dit een grote verrassing of de flop het van jaar? Zet jouw bevindingen in de comments! De Wacht zelf is voor nu voorzichtig enthousiast. Prey verschijnt op 5 mei voor PlayStation 4, Xbox One en PC.



The Legend of Zelda krijgt eigen editie van Cluedo

En dan nu een stukje typisch zondagavondnieuws: we krijgen er weer een Zelda-themed bordspel bij! Maar dit keer een die je misschien niet zo snel met de wereld van Link zou associëren. Webshop merchoid.com heeft een Zelda-editie van het klassieke Cluedo in haar collectie opgenomen.

Waar het originele Cluedo draait om het oplossen van een moord, hou je je in Hyrule bezig met grotere zaken: het verslaan van Ganondorf, de opperklootviool die weer eens de Triforce gestolen heeft. In Zelda Cluedo moet je uitvinden wie hem kan verslaan, met welk item dit moet gebeuren en waar Ganondorf zich schuilhoudt.





De game moet op 30 juni verschijnen, volgens de webshop alleen in de VS. Of Zelda Cluedo ook in Nederland zal worden uitgebracht is onbekend, maar de betere gezelschapsspellenpeciaalzaakeigenaar (mooi woord voor galgje, tevens een prachtig gezelschapsspel) zal ongetwijfeld zijn best doen om deze game voor ons in zijn klamme klauwtjes te krijgen. Zin in!



Perception verschijnt op 30 mei

De meest originele psychologische horror-game in tijden heeft een releasedatum gekregen: uitgever Feardemic heeft met een nieuwe trailer bekendgemaakt dat Perception van ontwikkelaar The Deep End Games op 30 mei zal verschijnen voor PlayStation 4, Xbox One en PC. Er staat ook eenNintendo Switch-versie op de planning voor later dit jaar.

In perception speel je de blinde Cassie, die door middel van echolocatie moet ‘zien’ te overleven in een vervloekt landhuis in New England. Met haar overontwikkelde gehoor creëert Cassie een beeld van haar omgeving op basis van de weerkaatsing van geluid, wat zorgt voor even unieke als angstaanjagende gameplay. De Wacht weet niet zo zeker of hij deze next level spooky bedoening wel aandurft! Wat jullie?

De tragische realiteit van Super Mario’s bestaan

Mooie stukje Injustice 2 met the Flash

Als je sneller bent dan de rest, moet je soms even geduld hebben...









Wuppo komt naar PlayStation 4!

Een klein stukje Hollands glorie vannacht, want er is nieuws over de knotsgekke 2D sidescroller van de Nederlandse ontwikkelaar Knuist & Perzik! Vorig jaar verscheen de game al op PC, maar nu durven ze ook de sprong naar console aan: ergens komende zomer kunnen we op PlayStation 4 aan de slag met de verstoten wum, die ergens tussen Popocity en Bliekopolis op zoek is naar een nieuw huis.

Aquanox Deep Descent Multiplayer gameplay

Afgelopen weekend vond een multiplayer closed beta plaats van deze opvallende onderwater shooter. Een prima gelegenheid voor lead designer Norbert Varga om ons in een video uit te leggen hoe de gameplay van Aquanox eigenlijk in elkaar steekt. Aquanox Deep Descent had in 2015 een succesvolle Kickstarter-campagne en staat gepland om ergens dit jaar te verschijnen op PC.

Beelden Tekken 7 story-mode en VR-gameplay opgedoken

De Wacht kan zich talloze logischere toepassingen van VR voorstellen dan een fighter, maar het is echt zo: Tekken 7 krijgt PlayStation VR-ondersteuning. Hoe dat er dan in Heihachi’s naam uit zou moeten zien, dat weten we nu dankzij deze video van YouTuber Shirrako. We zien een potje waarbij in je VR soort van over de schouder meekijkt en aan het einde van de video wordt een soort VR character showcase getoond. Eh.. tja. Tof, of gewoon heel erg awkward en nutteloos? Kijk en oordeel zelf.

Gelukkig is er nog meer Tekken-nieuws: via hetzelfde YouTube-kanaal worden we getrakteerd op beelden van de Mishima Story Saga! Een kleine spoiler-waarschuwing is hier wel op zijn plaats, hoe flinterdun het verhaal van een fighter doorgaans ook mag zijn.

Tekken 7 verschijnt op 2 juni voor PlayStation 4, Xbox One en PC.

Ruim 90% van verkochte VR headsets in Japan is een PSVR

Over PlayStation VR gesproken, er is nieuws over verkoopcijfers in Japan! Dat Sony’s wonderbril in Japan veruit de meest succesvolle VR-headset is, is natuurlijk niet heel verbazingwekkend, maar nu weten we dankzij een artikel van eMarketer.com ook hoe veel groter dan de rest PSVR precies is. 91,3% van alle virtual reality headsets die in Japan in 2016 over de toonbank gingen, is een PSVR.

Werkelijke verkoopaantallen worden niet genoemd, maar Samsung Gear VR volgt met 5,5%, HTC Vive op 1,7% en Oculus Rift op 1,5%. Wat een verschillen! Gezien het grotere aandeel PC-gamers in Europa, zullen ze hier waarschijnlijk wat minder ver uit elkaar liggen, maar het bevestigt wel nogmaals hoe veel toegankelijker de PSVR is ten opzichte van de rest.

Potje BMX’en, je weet toch



Prettige maandag en tot de volgende keer!