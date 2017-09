In deze Nachtwacht o.a. een nieuwe trailer van Call of Duty: WWII, de eerste teaser van de nieuwe Tomb Raider-film, dlc-personages voor Marvel vs. Capcom Infinite, en nog veel meer.

Sony's Tokyo Game Show-persconferentie begint om 9:00 uur!

Bekijk de campaign trailer van Call of Duty: WWII

Files editen in PlayerUnknown's Battlegrounds is nu verboden

Verander jij wel eens de gamefiles van PlayerUnknown's Battlegrounds, om bijvoorbeeld er je voordeel mee te doen tijdens de game? Nou, beste cheater, pas dan maar op, want als de ontwikkelaar er achter komt hangt er vanaf dan een ban aan je broek. In de FAQ op de site valt dat te lezen.

The Solus Project nu beschikbaar op PS4 en PSVR

De coole indiegame The Solus Project was al beschikbaar op PC en Xbox One, maar vanaf nu kun je de game ook downloaden voor PlayStation 4. En het is niet verplicht, maar hij werkt ook met de PlayStation VR voor een immersieve ervaring.

Eerste teaser en poster Tomb Raider-film

In maart volgend jaar kunnen we de reboot van de Tomb Raider filmfranchise verwachten, die zoals we eerder al hoorden goed lijkt te kijken naar de reboot van de gameserie. De hoofdrol is weggelegd voor Alicia Vikander (die indruk maakte in Ex Machina).

Twee nieuwe indiegames voor Switch aangekondigd

Het lijkt wel of tegenwoordig dagelijks nieuwe indiegames voor de Switch worden aangekondigd. Hier hebben we er weer twee.

ClusterPuck99 is ontwikkeld door PHL Collective en verscheen in 2015 al op PC en Xbox One. De game voelt als een combinatie tussen een arcadegame en een 'sport', waarbij acht vrienden het tegen elkaar opnemen om de puck op het veld te besturen en die vervolgens in het doel van de tegenstander te krijgen. Deze achtspelermodus zit ook in de Switch-versie, naast een instant replay-optie, de mogelijkheid om de puck te customizen, een challenge modus voor mensen die in hun eentje spelen en meer dan dertig maps. Je kunt zelfs je eigen arena's maken! Er is nog geen releasedatum.

Deze personages kun je straks downloaden voor Marvel vs. Capcom Infinite

Marvel vs. Capcom Infinite komt vandaag uit voor PC, PS4 en Xbox One. Maar je dacht toch niet dat de game geen downloadbare content zou krijgen, hé? Later dit jaar komen er in ieder geval zes. Eerder hoorden we al van Mega Man X en Black Panther, maar nu zijn ook een vrouwelijke Monster Hunter, de Winter Soldier, Black Widow en Venom bekendgemaakt.

Een rijtje trailers voor de dorst

En we sluiten deze Nachtwacht af met een aantal trailers en teasers, o.a. van Middle-earth: Shadow of War en WWE 2K18. Een fijne dinsdag iedereen en veel plezier met Sony's TGS-persconferentie!