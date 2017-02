Batman vs Superman grote winnaar Razzies 

In dit carnavalsweekend waarvan mensen boven de rivieren totaal geen notie hebben, is het ook in de gamewereld rustig. Gelukkig broeit het van de awardshows in de filmwereld, want na de César awards en in afwachting van de Oscars vannacht, zijn gisteren de Razzies uitgedeeld. Superman blijkt toch niet zo super… Meer van dit, en stiekem toch wat gamenieuws, in een fijne WKNDW8!

Super Smash Bros.-pro wordt ingemaakt door onbekende dude

Tijdens het Frostbite 2017-toernooi dit weekend werd er druk Super Smash Bros gespeeld op Wii U. De pro Elliot “Ally” Bastien Carroza - Oyarce zat daar ook zijn skills te tonen met Mario tot een heel lullig moment waarop hij werd ingemaakt door een onbekende speler en zijn Kirby. Je ziet hieronder het moment (vanaf 09:00) dat hij de mist inging, inclusief de epische reactie van Kirby-speler Komota, die natuurlijk niet had verwacht de nummer 3 van Smashboards in te maken. En eigenlijk zijn wij allemaal een beetje Komota toch? Gewoon proberen dus, wanneer je een keertje de kans krijgt!





Natalie Dormer is Dr. Lexi T’Perro

Als je dat niet lukt, dan probeer je toch even stemacteur te worden? Het lijkt de Wacht wel een vette job, als ze niet een rare piepstem had. In Mass Effect: Andromeda doet Natalie Dormer de stem van Asari Dr. Lexi T’Perro. Dat is leuk want ze is zeer charmant en ze zit in Game of Thrones. Er is een interviewtje met haar verschenen waarin ze wat meer toelicht over haar rol:





Het is officieel: Twirlbound kondigt Pine aan

Lekker veel filmpjes kijken deze zondag, want hier is er nog eentje. Het is de aankondigingstrailer van Pine, een nieuwe game van Twirlbound. Twirlwat?! Twirlbound. Het is een Nederlandse studio die bestaat uit: Marc Peyré, Matthijs van de Laar, Timo van Hugten, Martin Stuurwold, Pascal Vis en Lukas Stolp. Twirlbound maakte eerder al With the Wind en dit wordt de tweede game. PC-game Pine lijkt een heerlijk rustig spel, met ongetwijfeld diepere lagen dan alleen een vredig bos en mooie ijsvlakten. 9 maart komt de game op Kickstarter en hij staat al op Steam Greenlight.





Ghost Recon Wildlands wordt wild

De Ghost Recon Wildlands open beta is dit weekend in volle gang en daarin komen wel eens wat grappige foutjes naar voren. Deze bijvoorbeeld, waarin je op de meest vreemde wijze een duik in een rivier maakt (dank SpotlessMeaslyDrever)





Star Wars: Rogue One gemaakt met VR

Yep, in de digitale wereld is niet alles perfect. De regisseur van Star Wars-spin-off Rogue One wilde wel dat dat zo was voor de digitale scenes in zijn film, vandaar dat hij VR gebruikte om ze te perfectioneren. Dat heeft goed uitgepakt, want het leverde de film een Oscar-nominatie op voor Visual Effects! Morgen weten we of hij dat gouden beeldje heeft ontvangen. Edwards gebruikte een iPad met een HTC Vive virtual controller met Steam VR tracking, waarmee hij direct kon aangeven hoe hij bepaalde shots wilde gebruiken en hoe lang ze mochten duren. Industrial Light and Magic zorgde ervoor dat het camerawerk van Edwards werd omgetoverd tot die VR-beleving, zoals te zien is in het onderstaande filmpje van BBC Click:





En nu het toch over Star Wars gaat, de nieuwe Star Tours in Disneyland is onthuld en die ziet er best cool uit:

Hoewel, het leukste Star Wars-ding in Disneyland is natuurlijk de Jedi Academy, hihi:





Batman v Superman de grote winnaar van de Razzies

Nu we het toch over awards hebben, kunnen we de Razzies niet vergeten. De Razzies zijn de Oscars voor de slechtste films en ze worden altijd in hetzelfde weekend uitgereikt als de gouden beeldjes. De twijfelachtige eer ging dit weekend naar Batman v Superman: Dawn of Justice, waarin de prachtige Ben Affleck, Henry Cavill en Gal Gadot te zien zijn. Ook de film Hillary’s America ging naar huis met diverse gouden frambozen. Wil je het hele lijstje weten? Geen probleem, komt-ie:

Slechtste film - Hillary’s America

Slechtste acteur - Dinesh D’Souza - Hillary’s America

Slechtste actrice - Becky Turner - Hillary’s America

Slechtste actrice in bijrol - Kristen Wiig - Zoolander No. 2

Slechtste acteur in bijrol - Jesse Eisenberg - Batman v Superman

Slechtste regisseur - Dinesh D’Souza & Bruce Schooley - Hillary’s America

Slechtste scenario - Batman v Superman

Slechtste combinatie - Ben Affleck & zijn BFF (Baddest Foe Forever) Henry Cavill - Batman v Superman: Dawn of Justice

Slechtste vervolg, remake, rip-off of prequel - Batman v Superman: Dawn of Justice

En de Wacht maar denken dat Cavill en Affleck juist een heel lekkere combi waren! Goed was de film in ieder geval niet en datzelfde lot lijkt The Batman ook beschoren, die nu weer Matt Reeves als regisseur heeft. #developmenthell





Volwassen worden is moeilijk

Tot slot nog even een shout-out naar Marloes de Vries, die fantastische cartoons maakt die hartstikke waar zijn!

Vannacht is het Oscarnacht, heel veel plezier daarmee en een hele fijne dag Pandaag!