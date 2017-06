Batcave-praktijken, auto-wapens en meer in GTA Online: Gunrunning 

Niet zo live vanaf een aan blue screen en hitte lijdende PC, meldt de Wacht zich. Met in deze warme Weekend-editie: een gratis Horde-update voor Gears of War 4, golfen voor iedereen in Dead Rising 4 en 100 dollar kosten voor indie-ontwikkelaars die Steam Direct willen gebruiken. Goedemiddag!

Gears of War 4 krijgt binnenkort gratis Horde-update en 10 uur durende trial

Mocht je inmiddels al weer gestopt zijn met de Horde-modus van Gears of War 4, dan is 6 juni een dag om weer eens terug te keren naar het PvE-geweld. De Rise of the Horde-update die dan verschijnt voegt namelijk vijftien nieuwe skills toe – 3 per elke class – en zet de level cap op 6. Nieuwe lootdrops en achievements (20) zitten er ook in, evenals ballenbrekende moeilijkheidsgraden genaamd Inconceivable en Ironman. Om het af te maken zitten er twee maps bij Rise of the Horde: Avalanche en Rust Lung, beide uit Gears 3.

Mocht je nog niet begonnen zijn aan Gears of War 4, dan kun je vanaf 9 juni beginnen aan het zaaggeweld met een 10 uur durende trial voor Xbox One en Windows 10. De trial geeft je toegang tot Act 1 van het verhaal en de Horde- en Versus-modes. Alle achievements, Cards en progressie die je boekt gaan mee naar de volledige game. Downloaden kan tot en met 15 juni, spelen kan later. Toch leuk om te checken!

Een balletje slaan ziet er dus zo uit in Everybody’s Golf

Geen paniek, het is free to play. Ook jij kunt dus aan de slag met de mobiele game, mocht hij ooit naar het Westen komen. In Japan kunnen ze er in ieder geval bijna mee aan de slag, de pre-registraties zijn nu geopend. Ugh.

Ook in Dead Rising 4 kan gegolfd worden, vanaf 20 juni

Mocht het je nog niet zijn opgevallen; Dead Rising 4 is niet de meest serieuze game van het jaar. De nieuwste DLC voor het zombieknalfestijn onderstreept dat nogmaals. Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf is de naam, namelijk. De uitbreiding komt op 20 juni naar Xbox One en PC. Gratis met de Season Pass, een tientje om hem los aan te schaffen. De modus bevat co-op voor vier spelers, evenals solo-ballenslaan. En natuurlijk customizable clubs! Feest.

Valve vraagt 100 dollar voor het uitgeven van games via Steam Direct

Om maar met een cliché te gooien, de kogel is door de kerk. Valve gaf eerder al aan dat de mogelijke kosten voor de publicatie van een (indie-)game via Steam Direct tussen de 100 en 5000 dollar zaten. Vandaag blijkt dat het uiteindelijke bedrag is vastgesteld aan de goedkoopste kant van het spectrum: 100 dollar. Dat klinkt voor indiedevelopers in ieder geval goedkoop genoeg om een game op Steam te krijgen. Om ervoor te zorgen dat Steam-gebruikers toch nog het beste van het beste voorgeschoteld krijgen op de winkelpagina, werkt Valve aan nieuwe algoritmes die beter games voor specifieke gebruikers kunnen uitkiezen. Iets met unieke sneeuwvlokjes. Lees de gehele Steam-blog hierrr.

N++ komt deze zomer toch nog naar Xbox One

Ninja-platformer. Toch wel een van de leukst klinkende genres, en daarom mogen we best blij zijn dat N++ deze zomer ook op Xbox One is te spelen. Weer een reden meer om binnen te blijven, zeg maar. Niet dat de Wacht de game heeft gespeeld, maar het zal hoe dan ook genoeg zijn om je een zomertje zoet te houden. De Ultimate Edition van N++ bevat namelijk 2.000 nieuwe levels, waardoor het totaal op zo’n 4.360 komt. Mocht je lijp worden van nieuwe kleurschema’s, dan is dit ook de editie voor jou. Verder is er nog een Hardcore-modus, en meer... N++ verscheen in juli van 2015 al voor PlayStation 4, een exacte datum voor de Xbox One-versie ontbreekt.

Gunrunning Operations van GTA Online komt met ondergrondse bunkers en autowapens

Aangezien je als een arms dealer moet zien te overleven in GTA Online: Gunrunning, is het wel handig als er een paar raketten achter je auto hangen. Nou, dat kan, en de update van GTA Online – wordt dat nog steeds zo veel gespeeld? – laat je ook nog eens een ondergrondse bunker bewonen. Of dit ook in een gigantische grot gevuld met vleermuizen kan is nog maar de vraag, maar in ieder geval lijkt zo’n bunker wel handig om je snode plannetjes in te beraden. Of mensen in de val te lokken, natuurlijk. Voor die veredelde mancave kunnen speler trouwens een Mobile Operations Center aanschaffen, daarmee pas je zelf de workshops aan en kunnen bewapende voertuigen geüpgraded worden. De wapens komen onder andere in de vorm van anti-aircraft missiles en turrets voor het geval je samenwerkt met anderen. Tijdens het spelen unlock je nog meer dingen, maar die blijven vooralsnog even geheim.

Tijd om hem te pa..- peren. Fijn weekend verder!