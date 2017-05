Assassin’s Creed hoofdrolspeler gelekt door t-shirt

De Wacht moet door het stof, want gisteren was er wat overlap. Sumi masen (sorry)! Goed gezien door onze zeer gewaardeerde lezers. Daarom speciaal voor al die oplettende oogappels: een extra goedgevulde N8W8, die uit zijn voegen barst van de trailers.









De zevende Global Mission is live in Pokémon Sun en Moon

Start gauw je 3DS op, want Pokémon Sun en Moon zijn voorzien van een update, waardoor de zevende Global Mission beschikbaar komt. Je moet in deze uitdaging een buslading Pokémon bij elkaar vissen, als een bus tenminste honderd duizenden zitplaatsen had. Als er meer dan 1 miljoen Pokémon of items worden opgevist, dan krijgen spelers met PGL-accounts een Lure Ball. Laat je ook nog even 3 of meer eieren uitkomen tijdens het event, dan krijg je een Rare Candy. Ga lekker vissen, want op 13 juni is dit feestje weer voorbij. Oh ja, er is ook een nieuwe vechtwedstrijd uitgeschreven, waarbij je moet strijden met Pokémonnetjes van 1 meter en kleiner (3,3 inch dus). Je kunt je tussen 14 en 22 juni registreren, de gevechten vinden plaats van 23 tot en met 25 juni. Laat wel je Legendary thuis, want die is niet welkom in de arena. En dan nog iets! Vergeet ook je cadeautjes van april niet te claimen, want dat kan nog tot 29 juni.





Picontier aangekondigd voor Switch

Van 3DS naar Switch. Nintendo Switch heeft er namelijk weer een game bij: je moet er nog even op wachten, maar Picontier komt dus niet langer alleen naar Nintendo 3DS en PC. Picontier is een pixel-artsy RPG die zich het beste laat vergelijken met Rune Factory. Je woont op een eiland, je moet vechten tegen monsters en spulletjes verzamelen om je virtuele leven beter te maken. Studio Skipmore werkt aan dit spel, dat nog geen officiële releasedatum heeft. We hebben hier op PU nog weinig aandacht besteed aan deze Steam Greenlight-game, dus hierbij een trailertje:







Naam Assassin’s Creed personage gelekt door shirt?

Het festivalseizoen is in volle gang met dit weekend Pinkpop. Heb jij je zwarte t-shirt met bijdehante opmerking alweer uit de kast getrokken, of laat jij zien dat je liever achter je console zit door een gameshirtje aan te trekken? Misschien eentje met Ba Yek erop? Het klinkt als een Vietnamees bijgerecht, maar het schijnt de nieuwe hoofdrolspeler uit Assassin’s Creed te zijn. Een afbeelding van deze Ba Yek is te zien op een shirt dat werd gedeeld op de fanpagina Le Verità dell’Animus. Nu zou je verwachten dat Ubisoft hierover zwijgt in alle talen, maar dat is niet het geval. Ashraf Ismail, director van Assassin’s Creed IV: Black Flag, schreef op Twitter: “Nice shirt”. Inmiddels is Ismail aan het werk aan een nog onaangekondigd project. Zou dat een nieuwe AC kunnen zijn? Er moet er dit fiscale jaar nog wel eentje komen...





Van de makers van I Am Tetsuna komt…

Als je van taal houdt dan is de naam van de volgende game een doorn in het oog: Lost Sphear. Op zich is het geen heel vreemde naam, maar het voelt een beetje gek, die sph-constructie. Hoe dan ook, Lost Sphear is de nieuwe game van Tokyo RPG Factory. Je kent de studio van I Am Setsuna. Lost Sphear is een RPG die begin 2018 moet verschijnen op PlayStation 4, Nintendo Switch en PC. De hoofdrolspeler is Kanata, een jongeman waarvan zijn hometown verdwijnt. Het is aan hem om de wereld te herbouwen. Trailertje dan maar?









Mooie muziek van The Last Day of June

Murasaki Baby, weet je die superrare game nog? Als je niet kan wachten tot Massimo Guarini, de bedenker ervan, met iets nieuws komt, dan kan de Wacht je verrassen: hier is The Last Day of June. In deze nieuwe teasertrailer van het spel van Guarini is de muziek wat overweldigend, maar wel erg mooi. De game draait om liefde en verlies; pittige onderwerpen die zo te zien een vriendelijk jasje zijn aangetrokken. Sterker nog, er zit een soort stop-motion animatie in en dat is altijd goed. Wanneer de game uitkomt? De Wacht gokt over een maandje (flauw!), maar waarschijnlijk niet: The Last Day of June moet ergens in 2017 uitkomen op PlayStation 4 en PC.





Hysterisch gedoe rondom Tiny Trax

Er is voor PlayStation 4 nog een bijzondere game in de maak, maar van een heel ander kaliber. Gekke, kleine autootjes rijden door je hoofd in Tiny Trax, een nieuwe PlayStation VR-game die 12 verschillende circuits bevat en een online multiplayer. Het is een game van Futurelab, dat nooit eerder een 3D-, race-, VR- of multiplayergame heeft gemaakt. Spannend. De nieuwe trailer is een beetje vreemd met al die mensen tussendoor, maar je kunt wel goed zien hoe de game eruit ziet en hoe enorm veel kleuren Tiny Trax bevat. Wanneer deze vrolijke racegame moet verschijnen is nog onbekend, maar er wordt meer losgelaten op E3.





Knightrider in Agents of Mayhem

Ronkende motoren horen we ook in Agents of Mayhem. Deep Silver heeft een trailer onthuld van dit nieuwe spel dat zich afspeelt in het Saints Row-universum. 18 augustus moet Agents of Mayhem verschijnen op PlayStation 4, Xbox One en PC. De game neemt zichzelf niet al te serieus en dat zie je terug in deze grappige Knightrider-stijl trailer. Let op, deze game is voor 18 jaar en ouder, hoewel je dat aan deze trailer niet per se kunt afzien.





Laat geen steen onomgedraaid in Mafia III

De DLC van Mafia III is al eens tersprake gekomen in een N8W8, maar nu is hij officieel uit en dat betekent dat we een nieuwe trailer krijgen! In de launchtrailer zie je iets meer van de heist die wordt ondernomen, zie je John Donovan weer terug en worden er nog wat heerlijke oneliners je kant op geslingerd. De DLC is nu uit op Xbox One, PlayStation 4 en PC.







Logan Lucky heeft niks met Logan te maken

We houden het bij een soort louche praktijken, want er is nog een trailer die de Wacht je wil laten zien. We wisselen daarvoor wel van games naar films. Logan Lucky (niet te verwarren met Logan!) is een soort Ocean’s Eleven parody gemaakt door Steven Soderbergh. Dat mag hij, want hij maakte Ocean’s Eleven. Soderbergh is bekend van het briljante, geniale, zijn-er-nog-superdere-superlatieven Magic Mike. En Behind The Candelabra, Side Effects, Traffic en Contagion waren ook van zijn hand. We zien in de trailer van Logan Lucky een batterij bekende acteurs: Channing Tatum en Adam Driver bijvoorbeeld. De trailer zit goed in elkaar, dus hopelijk geldt dat ook voor de film, die 31 augustus in de bios draait:





Het loopt uit de hand met ScarJo

Inmiddels kennen jullie deze Wacht een beetje, hoopt ze, dus weten jullie dat ze een klein zwak heeft voor alles wat pluizig is. Inclusief harige spinnen trouwens. Nu zou ze graag de trailer van Paddington 2 met jullie delen, maar ten eerste zit er niks stoers in en ten tweede valt ie tegen. We slaan hem over, goed? We gaan voor een nieuwe chickflick die waarschijnlijk ook door miljoenen mannen gekeken gaat worden (en zo hoort het ook): Rough Night, die bij ons in Nederland bekend is als Girls Night Out. De prachtige Zoë Kravitz schittert in deze vrijgezellenfeest-loopt-uit-de-hand-flick, samen met onder andere Scarlett Johansson:





Geen PlayStation 3 meer in Japan

Sony Japan heeft besloten de PlayStation 3 uit productie te halen. Er werd tot op heden nog wel een 500 GB-model gemaakt, maar dat is nu voorbij. Op zich doet Sony hier niets geks: het had aangegeven de console tien jaar te ondersteunen en gezien PS3 in 2006 werd geïntroduceerd, is het inmiddels tijd om te stoppen. Er zijn 80 miljoen PlayStation 3's verkocht ter wereld, wat een indrukwekkend aantal is. Tenminste, als je het niet vergelijkt met de verkopen van PlayStation 2, wat er 155 miljoen waren.





Jaahaaa, Sonic Mania komt echt op 15 augustus

Goed om te weten: de releasedatum van Sonic Mania is officieel bevestigd. Zoals het lek waar we al een paar keer over schreven suggereerde, verschijnt de supersnelle 2D-raceplatformer op 15 augustus. Aangezien dit de N8W8 van de trailers is, doen we er gewoon nog even een aandoenlijke pre-order trailer bij:





Ook helemaal hyper van dat muziekje? Mooi zo, want er staat weer een hele dag op je te wachten. Fijne dag Pandaag!