Een crossover tussen Assassin's Creed en Final Fantasy 15, de Xbox Games With Gold-titels van september, de winnaars van de Gamescom-awards, nieuwe beelden van Ark, Knack 2, Destiny 2 en Biomutant en nog veel meer in deze lekker volle Nachtwacht.

Assassin's Creed en Final Fantasy 15 crossover event aangekondigd

Altijd al in Assassin's Creed-kleding door de wereld van Final Fantasy 15 willen lopen? Komt dát even goed uit. De rpg krijgt op 29 augustus namelijk een tijdelijke uitbreiding (die na 31 januari 2018 niet meer speelbaar is), genaamd Assassin's Festival. Noctis trekt indien gewenst de kleding aan van de hoofdpersonages uit Assassin's Creed. De hele stad Lestallum viert dit speciale evenement blijkbaar. Je kunt het Master Assassin-kostuum in de maand september ontgrendelen in FFX15 door Noctis de Dream Egg te laten oppikken op het Moogle Chocobo Festival.

Pc-gameplay van de van Destiny 2

In deze nieuwe gameplayvideo van Destiny 2 is de pc-versie van de game in actie te zien. Bungie geeft in de video een tour van de dingen die je in de open wereld kunt ondernemen, waaronder publieke events, avonturen en Lost Sectors. We zien ook voor het eerst computerbestuurde personages buiten de sociale spots van de game.

Bubsy komt met Halloween eindelijk terug

Bubsy, de platformheld uit de jaren '90 die zijn reputatie he-le-maal verpestte met Bubsy 3D, krijgt een nieuw platformavontuur. Bubsy: The Woolies Strike Back heeft nu een releasedatum: op 31 oktober, oftewel op Halloween, komt de game uit op Steam en op PSN.

Lekker veel gameplay van THQ Nordic's Biomutant

Colonel Sanders verandert je met vr in een echte KFC-werknemer

Even een staaltje sterke marketing. Volgens een persbericht zou de fastfoodketen KFC zijn werknemers trainen met een vr-ervaring. Hierin krijgen de werknemers opdrachten van een eerlijk gezegd vrij creepy Colonel Sanders, de oprichter van de keten. Bijgeleverd werd deze video. We hebben in ieder geval het vermoeden dat dit gewoon een marketingtruc is, maar het ziet er eigenlijk wel geinig uit. Uitbrengen die hap!

Telltale's Guardians of the Galaxy en Batman komen zekers te weten naar de Switch

Monster Hunter World in actie in een 4K-video

De Youtubers speelden Monster Hunter World op een PlayStation 4 Pro en in 4K en hebben natuurlijk een video uitgebracht zodat we kunnen meekijken. We krijgen onder andere een kijkje in de hub-stad, zien wapens zoals de Gun Glance en de Charge Blade en zien hoe je door de lucht kunt zweven met de Glider Mantle. Ook zetten ze de HUD uit, zodat we nog meer van de spelwereld kunnen genieten.

Tekken 7 krijgt op 31 augustus o.a. Ultimate Tekken Bowl via dlc

Bandai Namco heeft aangekondigd dat op 31 augustus de eerste dlc voor Tekken 7 verschijnt. Hierin zit onder andere Ultimate Tekken Bowl, de populaire modus waarin je... nouja, bowlt. Tevens wordt er nieuwe kleding voor diverse personages toegevoegd.

Paragon krijgt een nieuwe held genaamd Drongo

Epic Games heeft een nieuwe held voor Paragon aangekondigd. Drongo moet op 29 augustus aan de game worden toegevoegd. Een van zijn speciale krachten is Rad Rounds, waarbij hij Uranium-kogels in zijn geweer stopt. Ook kan hij Old Rusty, een 'bommerang', gebruiken. Of wat te denken van de Gag Grenade, een gasgranaat die er voor zorgt dat mensen die in de wolk staan niet hun krachten kunnen gebruiken. Zijn Ultimate Ability is de Shrapnel Cannon, zoals de naam al zegt een flink kanon die veel schade uitdeelt.

De Xbox Games With Gold-titels van september

Ook zo nieuwsgierig welke games je gratis kunt downloaden in september als je lid bent van Xbox Live Gold? Nou, dat komt goed uit, want ze zijn bekendgemaakt. Op Xbox One kun je heel de maand september gratis Forza 5 downloaden, terwijl de horrorgame Oxenfree van 16 september tot en met 15 oktober beschikbaar is.

De beste Gamescom-games, volgens Gamescom

Elk jaar worden er tijdens Gamescom awards uitgedeeld. Natuurlijk! En dit jaar is Super Mario Odyssey de grote winnaar. Bekijk hieronder alle winnaars!

Best of gamescom award

• Super Mario Odyssey, Nintendo



gamescom award for best add-on/DLC

• Battlefield 1: In the Name of the Tsar, Electronic Arts



gamescom award for best booth

• Electronic Arts gamescom Booth 2017, Electronic Arts



Best Console Game Sony PlayStation 4

• Assassin's Creed Origins, Ubisoft



Best Console Game Microsoft Xbox One

• Middle-earth: Shadow of War, Warner Bros.



Best Console Game Nintendo Switch

• Super Mario Odyssey, Nintendo



Best PC Game

• Kingdom Come: Deliverance, Koch Media



Best Mobile Game

• Metroid: Samus Returns, Nintendo



Best Role Playing Game

• Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Bandai Namco



Best Racing Game

• Forza Motorsport 7, Microsoft



Best Action Game

• Super Mario Odyssey, Nintendo



Best Simulation Game

• Project CARS 2, Bandai Namco



Best Sports Game

• PES 2018, Konami



Best Family Game

• Super Mario Odyssey, Nintendo



Best Strategy Game

• Mario & Rabbids Kingdom Battle, Ubisoft



Best Puzzle / Skill Game

• God's Trigger, Techland



Best Social / Online Game

• Destiny 2, Activision Blizzard



Best Casual Game

• Hidden Agenda, Sony



Best Multiplayer Game

• Destiny 2, Activision Blizzard



Best Virtual Reality Game

• Fallout 4 VR, ZeniMax



Best Hardware

• Xbox One X, Microsoft



gamescom “Most Wanted” Consumer award

• Super Mario Odyssey, Nintendo



gamescom Indie award

Trailer-overload

Dat was de Nachtwacht weer, een fijne vrijdag. Bijna weekend!