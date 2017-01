Apocalypse Now game op Kickstarter verschenen 

De Wacht bereidt zich vol goede moed voor op een Apocalypse Now game die er mogelijk aankomt! Daarnaast is het verstandig om al je vrije tijd in Hitman te stoppen, want er komt een ziek moeilijke difficulty en ook laat Conan zijn spieren zien in een verse Conan Exiles trailer. Dat en meer na de scroll.

Apocalypse Now game vindt zijn weg naar Kickstarter

Het legendarische Apocalypse Now lijkt een eigen game te krijgen, nadat de het idee hiervoor op Kickstarter is verschenen. Of het uiteindelijk gaat lukken om het project te verwezenlijken, is afhankelijk van het bedrag dat moet worden binnengehaald: 900.000 dollar. Het idee komt op naam van de minstens zo legendarische schrijver, producent en regisseur Francis Ford Coppola. Hij heeft samen met George Lucas een productiebedrijf opgericht, genaamd American Zoetrope en dit bedrijf is verantwoordelijk voor de productie van de game.

Hij gaat de game echter niet zelf maken en heeft hulp ingeschakeld van enkele bekende mensen uit de game-industrie. Denk dan aan Montgomery Markland (producer Wastelands 2). De executive producer is Lawrence Liberty, die we kennen van The Witcher en Fallout: New Vegas. De schrijfsels komen op naam van Rob Auten, wie eerder meewerkte aan Gears of War: Judgement en Battlefield: Hardline. Obsidian Entertainment’s design director Josh Sawyer zal ook betrokken zijn bij het project.

De game wordt naar eigen zeggen een ‘psychedelische horror rpg.’ Hierin wordt de speler geconfronteerd met angstaanjagende oorlogsverhalen, waarin overleven een centrale rol speelt. Denk dan aan schaarse hoeveelheden ammo, guns, medicijnen en voedsel.

Mocht je interesse hebben, dan kun je het project hier steunen en de heren steunen. Inmiddels staat de teller op ruim 23.000 euro.

Conan toont zijn spieren in Conan: Exiles trailer

Volgende week zal Conan Exiles speelbaar zijn via Early Acces, maar voordat het zo ver is kunnen we de barbaarse krachten van Conan tot uiting zien komen in een nieuwe cinematic trailer van de game.

Daarnaast is ook bekend geworden dat er een standaardeditie van Conan: Exiles verschijnt voor drie tientjes. Ook komt er een Barbarian Edition en die kost het dubbele. Dan verwacht je natuurlijk ook wat van zo’n dikke vette editie. Je krijgt: een digitaal Conan Exiles comic book, een exclusief Conan shirt om de buitenwereld te kunnen laten zien dat je niet zoveel spieren hebt als de brute vent op het shirt, zes digitale Conan the Avenger comic books, een e-book genaamd The Coming of Conan (496 pagina’s), een digitaal artbook van de game, de soundtrack van Age of Conan, Rise of the Godslayer en Conan Exiles en tot slot krijg je een ander kleurrijk (digitaal) boekje dat in het teken staat van Conan.

Pokémon Bank nu beschikbaar voor Sun & Moon

Goed nieuws! Pokémon Bank is nu wagenwijd opengezet voor Pokémoon Sun & Moon, dus De Wacht is al druk bezig met het overzetten van z’n favoriete Pokémon naar de nieuwste games. De Pokémon Company heeft de update aangekondigd en tegelijkertijd een infographic geleverd, waarin duidelijk wordt hoe dit overzetten werkt. In totaal kun je maar liefst 3000 Pokémon opslaan, dus houd je vooral niet in.

Pokémon Bank is een apart verkrijgbare applicatie, die jaarlijks 5 eurootjes kost. Naast de toegevoegde update, is er ook een speciale Mew Z-Crystal (Mewnium Z) beschikbaar. Deze is bruikbaar in combinatie met Mew, vanaf dit moment tot 2 oktober 2017. Om het kristal te verkrijgen moet je trouwens wel geabonneerd zijn op de Pokémon Bank-service, want dan krijg je een nieuwe Wonder Card in Sun & Moon, waarmee Mewnium Z kan worden unlocked.

BF(F)

Tactiek en customization centraal in nieuwe Ghost Recond Wildlands video

De gesloten beta van Ghost Recon Wildlands trapt 3 februari af voor iedereen die zich heeft ingeschreven heeft als tester, en deze duurt tot 6 februari. Om alvast in de stemming te komen heeft Ubisoft een nieuwe video van de game uitgebracht, waarin meer wordt verteld over de tactiek en customizations-options die Wildlands met zich meebrengt.

In de beta kunnen spelers rondbanjeren in de uitgestrekte landschappen van Itacua, om vervolgens leden van de beruchte Santa Blanca drugskartel om te leggen. Net zoals in de volledige game krijg je in de beta de mogelijkheid om met drie andere spelers op pad te gaan, maar als je daar een hekel aan hebt kun je de klus ook gewoon in je eentje klaren. Daarnaast kun je aan de slag met een aantal fikse blaffers, verschillende voertuigen en allerlei gadgets.

Vanaf 1 februari is het overigens al mogelijk om de gesloten beta te pre-loaden op je PC, PlayStation 4 of Xbox One.

Het is feest in Heroes of the Storm

Blizzard heeft zijn feestelijke bui al in Overwatch laten zien, en nu is ook het Lunar Festival in Heroes of the Storm van start gegaan. Hiermee wordt, net als in Overwatch, de Year of the Rooster gevierd. Dit betekent dat je weer een aantal nieuwe mounts, skins en bundels in de wacht kan slepen en dat gebeurt aan de hand van nieuwe dagelijkse quests. Door bijvoorbeeld deel te nemen aan de Rooster Race krijg je 200 gold. Doe je dit 25 keer, dan krijg een Lunar Rooster porter en een toffe Lunar Rooster mount.

In de shop vindt je tevens items die in het teken staan van de Year of the Rooster, zoals de 2017 Lunar Festival Bundel. Hierin zit de Monkey King Samuro, Lunar Li-Ming en de nieuwe Nimbus Cloud mount. Als je 10.000 gold dropt, krijg je in ruil daarvoor een gouden Rooster mount. Voor alle nieuwe stuff begluur je deze post op het Battlenet.

Update voor Hitman voegt ‘professional difficulty’ toe

Hitman heeft zichzelf al aardig in de kijker gespeeld, toen bekend werd dat de kille killer zou gaan schitteren in meerdere, los verkrijgbare episodes. Vanaf 31 januari zijn deze episodes gebundeld op een schijfje en tegelijkertijd verschijnt er een nieuwe update die de professional difficulty toevoegt.

Volgens ontwikkelaar IO Interactive geeft deze nieuwe moeilijkheidsgraad meer replayability. De professional difficulty is beschikaar in iedere Story Mission die het eerste seizoen van Hitman bevat, inclusief de proloog. Dit maakt de game flink lastiger, en ook zitten er gelukkig nieuwe rewards aan verbonden die alleen voor de allerbeste spelers zijn voortbestemd. Awesome!

Online Quickplay rockt de pan uit in Rock Band Rivals

Harmonix is een ontwikkelaar die bekend staat om muziekgames en Rock Band Rivals is daar een onderdeel van. Het is een expansion voor Rock Band 4 (beschikbaar voor de PlayStation 4 en Xbox One), en die uitbreiding is nu voorzien van een online quickplay modus. Hoe dat in zijn werk gaat is uitgelicht in de onderstaande trailer:

Alle gore deaths en kills uit Resident Evil 7 (spoilers!)

Om deze Wacht smaakvol af te sluiten, zodat je op de perfecte manier naar je ontbijt toeleeft, krijg je een video voorgeschoteld waarin alle bloederige deaths en kills uit Resident Evil 7 te zien zijn. Mocht je verder nog vragen hebben over de game en hoe deze inspeelt op je emoties, schroom dan vooral niet om Tjeerd eeen berichtje te sturen.

Resident Evil 7 ligt nu in de winkel en is speelbaar op de PlayStation 4 (inclusief PlayStation Pro en PS VR support!), Xbox One en PC.

Groetjes aan de family, son!