Android-gebruikers: inschrijving Super Mario Run geopend 

Meisjes en jongens, nog een dagje en 2016 is voorbij! Terwijl jij vandaag je oliebollen en je (Jip en Janneke) champagne aanschaft, gaat het nieuws in de gamewereld rustig door. Heel rustig... De Wacht zet vast het nieuws van 30 december klokslag 00:00 uur voor je op een rij.

Super Mario Run stapje dichterbij Android

Altijd irritant als je hoort dat een game precies op die console verschijnt die jij niet in je bezit hebt. Al je vrienden zitten al lang te spelen en een voorsprong te kweken, terwijl jij zuchtend op de bank maar een boek gaat lezen uit ellende. Beetje dramatisch natuurlijk, maar dit is wel ongeveer hoe Android-gebruikers zich de afgelopen weken hebben gevoeld. Geen Super Mario Run fun voor ze! Daar komt nu echter verandering in, want de registratie voor Super Mario Run op Android is nu geopend. Je hoeft ervoor alleen naar Google Play te gaan. Het is niet een persoonlijke registratie waardoor je de game eerder kunt spelen, maar het geeft je wel een seintje wanneer de game live is. Wanneer dat gaat gebeuren, is helaas nog steeds een evenzo groot mysterie als hoe Diglett eruit ziet van onderen.





Piraten pakken Prism

Natuurlijk begint De Wacht niet zomaar over Diglett: er is ook nieuws over Pokémon te melden. Pokémon Prism, een ROM-hack voor Pokémon Crystal gemaakt door fans, is door piraten toch nog gelekt, schrijft Kotaku. Nintendo had maker Koolboyman verboden de hack uit te laten komen. Pijnlijk, want er was wel acht jaar gewerkt aan de extra regio binnen Pokémon Crystal. Prism zou heel binnenkort verschijnen. Koolboyman haalde zijn website offline na Nintendo's brief, maar dankzij piraten is de release van Prism nu toch nog een feit. In Prism heb je behalve die nieuwe regio de mogelijkheid om je personage aan te passen of als Pokémon te spelen. Prism schijnt op 4Chan te staan, met dit tekstbestand erbij voor meer informatie.





Nickelodeon komt met cartoon van bekende game

Pokémon is natuurlijk mede zo bekend geworden dankzij de anime, maar bij Nickelodeon is nu een cartoon in de maak van een andere bekende game. Het gemene is dat er niet onthuld is om welke game het gaat. Destructoid schrijft dat tijdens een podcast bekend is gemaakt door Frederator Studios-hoofd Fred Seibert dat er een Nickelodeon-project bezig is dat nog geen naam mag hebben, maar gebaseerd is op een van de bekendste games uit de afgelopen 30 jaar. Het plan schijnt al 12 jaar bij Nickelodeon te bestaan, en het zou gaan om iets met fantastische personages en een geweldig verhaal. Wat denk jij dat het kan zijn? De Wacht gokt (en hoopt!) dat Tetris afvalt..





Super Mario Bros.-film komt uit op Blu-Ray steelbook

Nee, De Wacht heeft dan toch liever de Super Mario Bros. Super Show! terug uit de 90's. Er is wel positief nieuws te melden over een ander Super Mario Bros.-product uit dat prachtige decennium: de Super Mario Bros.-film! Die verschijnt via Zavvi op 13 februari op Blu-Ray steelbook. Het gaat om de prent uit 1993 waarin Mario wordt vertolkt door Bob Hoskins (Who Framed Roger Rabbit) en Luigi door John Leguizamo (Romeo+Juliet <3). Zoals een gameverfilming dat betaamt is de RottenTomatoes-score bijzonder laag. Maar, de trailer werkt alvast heerlijk op de lachspieren dus dat is een goede voorbode voor de volledige flick, voor zover je die nog niet gezien hebt.





Scarlett Johansson gaat lekker

Van John Leguizamo gaan we naar Scarlett Johansson, wat een makkelijk bruggetje is omdat ze allebei in de feel-good film Chef speelden (ha, daar had De Wacht haar best op gedaan!). De dame achter de stem van Her en Ash uit Sing, die binnenkort schittert in de verfilming van Ghost in the Shell, harkt aardig wat monnies binnnen. Johansson mag zich namelijk de 'highest grossing' acteur/actrice van 2016 noemen. Dat betekent dat gekeken naar de kaartverkoop en de films waarin ze speelde, zij het meest heeft opgebracht. Niet vreemd, want de Black Widow-actrice speelde in diverse kaskrakers: The Jungle Book, Hail Caesar! en Captain America: Civil War. Ze laat daarmee Captain America zelf, Chris Evans, en Robert Downey Jr. 'Stark' achter zich. Goed bezig!





Carrie Fisher memorial in Elite Dangerous

Van Scar naar Car: gisteren liet Wacht Hobie al zien hoe er in de gamewereld wordt gerouwd om het overlijden van Star Wars-actrice Carrie "Leia" Fisher met het eerbetoon in Star Wars: The Old Republic. De first person shooter Elite Dangerous wordt binnenkort ook voorzien van een speciaal plekje voor gamers om bijeen te komen voor de actrice. Het wordt toegevoegd aan de 2.3-update die volgend jaar verschijnt, zo bevestigde Executive Producer Michael Brookes na verzoeken te hebben gekregen op het forum van de game. Safe travels, princess.

Filmtipje voor vandaag: Wreck-it Ralph

We blijven nog even bij de films, want er is zo weinig nieuws dat de Wacht besluit er een filmtipje in te gooien voor vanmiddag: Wreck-It Ralph komt om 17:10 uur op BBC One. Natuurlijk kun je ervoor kiezen één van de tachtig Home Alone-films te kijken of urenlang te staren naar hoe er niks gebeurt in Boyhood (grapje hoor, briljant filmproject!), maar Wreck-It Ralph is zeker voor gamers de moeite waard door de stortvloed aan gamepersonages en -referenties. Ja, er zit een missertje in: het accent van Kano uit Mortal Kombat. Verder is deze vermakelijke animatiefilm een aandoenlijke viering van de gamewereld. Heerlijk!





De Wacht heeft nu een date met Destiny en houdt het weer gezien voor vannacht. Lekker wakker worden -of gaan slapen- en een hele fijne dag pandaag!