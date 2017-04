Er zijn geruchten dat ontwikkelaar Creative Assembly is begonnen met de ontwikkeling van Alien: Isolation 2 en de Wacht heeft alle details. Verder nieuws over Palmer Luckey, de grootste PS4 controller ooit, Tekken 7, Lara Croft in je webbrowser en nog veel meer!

Alien Isolation 2 in ontwikkeling?

Ola Amigo’s! De Wacht moet eerlijk toegeven weer even te moeten wennen aan het achter zijn PC zitten met een mega jetlag, na ruim 2 weken te hebben genoten van alles dat Cuba te bieden heeft. Volledig opgeladen begint de Wacht dan ook maar met een lekker geruchtje, over ontwikkelaar Creative Assembly. Na het afronden van Halo Wars 2 zou de developer namelijk weleens bezig kunnen zijn met een nieuwe Alien game.

Alien: Isolation was een hele vette game, maar heeft het commercieel niet fantastisch gedaan. Toch denkt het Official PlayStation Magazine dat Alien: Isolation 2 weleens in ontwikkeling zou kunnen zijn.

''Our sources tell us that after work is finished on Halo Wars 2, a new Alien game may start development over at Alien Isolation dev Creative Assembly.''

Creative Assembly had al eerder laten weten dat de studio toffe nieuwe ideeën heeft voor een nieuwe Alien game, dus dit lijkt een simpel optelsommetje. Alien: Isolation was overigens ook 1 van de eerste games die best aardig gepoort werd naar de toen nog devkits van de Oculus Rift. Officiële VR ondersteuning heeft de game nooit gehad, maar de Wacht hoopt nu heel hard dat de nieuwe Alien game dat wel krijgt.



Palmer Luckey is back

Palmer Luckey zal voor altijd bekend staan als de man die de virtual reality hype train heeft aangezet. Hij was de man achter Oculus en we hebben hem ontelbaar presentaties zien geven (op z’n slippers), waarbij hij de wereld probeerde te overtuigen van zijn visie. En met succes natuurlijk, want niet lang daarna nam Facebook Oculus onder z’n hoede voor een belachelijk hoog bedrag en is de eerste retail Oculus Rift al lang een feit. Lekker bezig, Palmer!

De laatste maanden kwam hij echter slecht in het nieuws door het ondersteunen van een of andere foute Trump campagne. Hij verdween volledig van social media, moest van de rechter boeten voor het schenden van een embargo met Zenimax en Facebook liet weten dat Palmer Luckey niet meer voor Oculus zal werken. Zo snel kan het gaan, blijkbaar.

Wat er precies allemaal is gebeurd komen we (nog?) niet te weten, maar Palmer laat wel weten al met nieuwe projecten bezig te zijn en hij nog steeds bezig is met VR. Zo vroeg iemand hem of een RPG in VR potentie heeft. Zijn antwoord was heel cool:

“Already on it, among other things.”

Of dat betekent dat hij nu bij een game developer werkt, of bijvoorbeeld alleen maar de funding doet van nieuwe games is compleet onduidelijk. Wel fijn dat zo’n beetje de papa van VR zoals we die nu kennen nog steeds bezig is met VR content.



Grootste PS4 controller ooit?

In het hoofdkwartier van Sony Interactive Entertainment in Tokio staat sinds kort misschien wel de allergrootste DualShock 4 controller ooit! De controller doet het nog ook, behalve de sticks en het touchpad. De Japanse website Gigazine mocht langskomen om een potje Parappa The Rapper te spelen op de oversized controller en het resultaat zie je hieronder.



Dit is zo fout

Dat het goed is!



Tekken 7 gameplay

Op 2 juni komt Tekken 7 uit voor Xbox One, PS4 en PC. Bandai Namco gooit de afgelopen weken steeds vaker footage van vette battles online en deze keer is het tijd voor wat actie tussen King en Heihachi Mishima, die weer een grote rol speelt in het verhaal van Tekken 7. Enjoy de gameplay beelden hieronder.



Lara in je webbrowser

Een slimme gast op het officiële Tomb Raider forum is flink bezig geweest met een open source engine van de eerste Tomb Raider, genaamd OpenLara. De engine is voor iedereen beschikbaar, maar hij heeft het zelfs voor elkaar gekregen om de game speelbaar te maken via je webbrowser! Je hoeft helemaal niets te downloaden, gewoon op deze link klikken en je kunt meteen beginnen met gamen.

Het is helaas niet de hele game, maar met de open source engine is het mogelijk om alle officiële levels in te laden en te spelen, in zowel 1st als 3rd person en met een unlockte framerate, iets dat tot nu toe sowieso niet mogelijk was. De game draait verbazingwekkend goed in je browser, check it out als je even niets te doen hebt!



BluePoint werkt aan nieuwe remaster

Ontwikkelaar Bluepoint is erg goed gebleken in het poorten en remasteren van oude PlayStation games naar de huidige consoles. Zo is Bluepoint bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de God of War Collection, Ico en Shadow of the Colossus Collection, Metal Gear Solid Collection, Gravity Rush: Remastered en natuurlijk de Uncharted: Nathan Drake Collection. Nu zijn ze bezig met een nieuwe remaster van een populaire game!

In een vacature laat Bluepoint weten te werken aan een remaster ‘that will please the masses’, maar meer hints worden er helaas niet gegeven. Het zou echter weleens om een Shenmue Collection kunnen gaan, zeker sinds Sega sinds januari in het bezit is van het shenmuehd.com trademark. Inderdaad, de eerste Shenmue games waren voor de Dreamcast en geen PlayStation classics, maar de Wacht mag dromen, toch?



GT Sport in 4K

Tijd om deze Nachtwacht af te sluiten met wat lekkere eye candy. De closed bèta van Gran Turismo Sport is in volle gang en de mooiste beelden belanden massaal op het internet. De Gran Turismo games hebben er altijd goed uitgezien en GT Sport is daar zeker geen uitzondering op. Check de strakke footage in 4K, zelfs als je monitor dat niet ondersteunt. Een hogere bitrate helpt altijd!