2K en Hangar 13 onthullen drie verhaal-uitbreidingen Mafia 3 

Na vannacht bevinden we ons in een wereld waarin Rocket League-speelgoedautootjes gemaakt worden en Ubisoft ‘gratis’ For Honor-DLC uitdeelt, en als je daar ook nog eens de onthullingen van Mafia 3-DLC, een crewlid-video van Mass Effect: Andromeda en John Carmacks reactie op de Oculus-rechtszaak bij optelt, dan kunnen we spreken van een sappig Wachtje. Goedemorgen!

Ruim een half uur aan Nioh-gameplay en 4K-vergelijkingsvideo

Je moet het commentaar misschien even voor lief nemen, maar als je nog niets van het hack & slash-samuraigeweld genaamd Nioh weet, kan onderstaande video het een en ander verduidelijken. 37 minuten aan lullen en gamen, met hier en daar wat Souls-elementen (lees: doodgaan), een flinke hoeveelheid bloed en vooral veel samuraigeweld. De Wacht heeft er in ieder geval zin in; nog even een maandje flink hakken en snijden, voor het geweld van de Nintendo Switch en games als Horizon en Mass Effect om de hoek komen kijken. Nioh verschijnt namelijk al over vijf dagen - op 8 februari, exclusief voor de PS4. Mocht je trouwens enthousiast worden van graphics-porno, dan doet onderstaande vergelijkingsvideo tussen de Action Mode en Movie Mode van de game je misschien iets. Al ziet de Wacht evenveel verschil tussen die twee als tussen FIFA 11 en FIFA 12.

Er komen dus Rocket League-speelgoedauto’s…

Acht stuks in totaal, zo officieel als maar kan; gemaakt door Zag Toys in partnership met Psyonix (via de Rocket League-website). Omdat er geen boost in de speelgoedautootjes zit blijft de Wacht nog een beetje sceptisch over de “mini ‘pull-back’ racers”, maar een Dominusje of Mercje zou toch wel leuk in de kast staan. Mocht je echt geïnteresseerd zijn; de andere auto’s zijn de Octane, Masamune, Hotshot, Grog, X-Devil en Backfire, en er komen nog vier limited edition-autootjes bij. Het lijkt er vooralsnog niet op dat de Rocket B-League-auto’s zich een weg naar Nederland trekken - wat jammer zou zijn aangezien je er wel een speciale rocket trail en wielen mee kunt unlocken in de game.

They said it couldn’t be done

Inhoud en releaseschema volgende drie Mafia 3-DLC’s bekendgemaakt

Volgens ontwikkelaar Hangar 13 kunnen we drie verhalende uitbreidingen van Mafia 3 verwachten in maart, mei en juli. Klaar met de outfit-DLC’s en wapenpakketten, tijd voor een uitbreiding van de wereld die New Bordeaux heet om de Season Pass-bezitters wat waar voor hun geld te geven. Te beginnen aan het einde van maart, wanneer hoofdpersonage Lincoln in “Faster, Baby!” een corrupte sheriff in de buitenwijken van New Bordeaux moet zien op te rollen. In mei verschijnt “Stones Unturned”, nog zo’n verhaal-DLC maar nu in de vorm van Lincoln die het noodgedwongen aanpapt met een CIA-agent nadat een oude vijand opduikt. In juli komt “Sign of the Times” erachteraan, en dat wordt de DLC waar de Wacht wel iets mee kan. Lincoln gaat namelijk achter een cult aan, zo’n groep mensen die inwoners van New Bordeaux ritueel afslacht, en dat belooft veel goeds. Hieronder nog wat info van de aankondiging, te beginnen met de woorden van een van de grote verhaalmannen van Hangar 13, Bill Harms:

We wanted to double-down on [the story] as much as possible, while also providing players with different gameplay experiences. Mafia III focuses on the systematic destruction of Sal Marcano's empire, racket-by-racket, while all of the expansions tell direct, linear stories.

“Faster, Baby!” (eind maart)

Fast cars, dramatic chases, and epic stunt driving take center stage as Lincoln joins forces with Roxy Laveau, a sister-in-arms out to take down a corrupt Sheriff terrorizing Civil Rights activists on the outskirts of New Bordeaux.

“Stones Unturned” (mei)

When a merciless rival resurfaces in New Bordeaux, Lincoln must join forces with CIA agent John Donovan to settle a blood feud that began in the war-torn jungles of Vietnam.

“Sign of the Times” (juli)

A string of ritualistic killings has New Bordeaux on the edge of terror. At Father James’ request, Lincoln agrees to hunt down the cult responsible, a quest that will take him from the dark heart of the old bayou to the drug-ridden counterculture of the inner city.

John Carmack reageert op Zenimax v Oculus-rechtszaak

In een uitgebreide Facebookpost laat voormalig Zenimax-medewerker en huidig CTO van Oculus VR, John Carmack, weten dat de gisteren aan Oculus toegekende boete van 500 miljoen dollar wat hem betreft onterecht is. Volgens Carmack is het simpelweg niet waar dat hij de broncode van zijn Virtual Reality-werk bij id Software kopieerde en gebruikte bij de ontwikkeling van de Oculus Rift. Natuurlijk, Oculus (en met name baas Palmer Luckey) moet voor meer dokken dan alleen copyright-schending – sterker nog, ‘slechts’ een tiende van het totaalbedrag is daarvoor opgelegd.

Toch is het belangrijk dat Carmack zijn woordje kan doen; als we naar hem luisteren klinkt het namelijk alsof het Amerikaanse rechtssysteem tekortdeed omdat de jury de bewijsstukken niet kon verwerken. Het lijkt een sterk punt – de Wacht mag dan nog zo goed met Excel om kunnen gaan, bij de code achter VR-software begint het hem zeker te duizelen -, eentje die ongetwijfeld aangehaald zal worden wanneer Oculus in hoger beroep gaat. In ieder geval is het interessant om te zien hoe de zaak zal verlopen; zowel Oculus als Zenimax gaat in hoger beroep (de één vindt het onterecht, de ander wil nóg meer geld) en beide partijen blijven voet bij stuk houden. Kort na Carmacks onderstaande Facebook-post, reageerde Zenimax namelijk al.

Een Zenimax-medewerker meldde het volgende aan Polygon: een expertgetuige (die overigens werd neergehaald in Carmacks FB-post) trof zowel letterlijke als niet-letterlijke kopieën aan, en enkele Oculus-programmeurs gaven toe Zenimax’ code gebruikt te hebben, wat wil zeggen dat de Rift gebouwd is op Zenimax-technologie. Hoeveel ervan waar is moet natuurlijk nog blijken, en het is nog maar de vraag of we ooit zullen weten wat er op de opgeschoonde harde schijven van John Carmack stond, maar dat beide partijen stellig tegenover elkaar blijven staan en geen confrontatie ontlopen, mag duidelijk zijn. En nu is het wachten geblazen; wordt dit het einde van de Oculus Rift-verkoop?

Even de kinderen afmaken (in Mario Kart)

Well played, Nintendo.

Ubisoft werkt nu al aan extra maps, personages en wapens For Honor

Mocht je bang zijn dat Ubisoft stil gaat zitten nadat For Honor op Valentijnsdag verschijnt, dan heeft de ontwikkelaar goed nieuws voor je. Niet alleen zal het komende jaar gevuld worden met DLC, die uitbreidingen – waar onder andere maps en nieuwe helden in zijn te vinden – zijn ook nog eens helemaal gratis, al kan een Season Pass gekocht worden voor extra bonussen. Vannacht maakt Ubi bekend hoe die DLC verspreid zal worden: de updates worden opgedeeld in Faction Wars-seizoenen, waarvan één drie maanden duurt. Elk seizoen zal twee nieuwe personages en twee nieuwe maps met zich meebrengen, en daar komen ook nog nieuwe wapens, armor en gamemodi bij. Season Pass-houders krijgen zeven dag eerder toegang tot de nieuwe personages en zien ze direct unlockt worden, de anderen zullen door middel van Steel (in-game currency) de characters moeten vrijspelen. Voor meer details over het releaseschema en de inhoud van de DLC kun je onderstaande video checken:

Ontmoet Peebee uit Mass Effect: Andromeda

Actrice Christine Lakin kruipt in de paarse huid van Peebee voor Mass Effect: Andromeda, en om even iets meer over haar en haar personage te weten te komen is ze in onderstaande video twee minuten aan het woord. Over de impulsieve en avontuurlijke Asari waar we ongetwijfeld allemaal gevoelens voor zullen krijgen (of in ieder geval één keer een romance mee aangaan “voor de achievements”), de humor die zij aan de squad toevoegt en natuurlijk hoe gruwelijk vet het is om mee te werken aan een game van dit kaliber. De Wacht lacteert bijna van spanning, maar hij zal het droog moeten zien te houden tot 23 maart, wanneer Mass Effect: Andromeda te spelen is op Xbox One, PC en PS4.

Veel te coole Vados toont haar moves in Dragon Ball Xenoverse-trailer

And in that night, no fucks were given.

6 v 6 en geen respawn in de Live Fire-gameplaytrailer van Titanfall 2

Zes piloten nemen het op tegen zes piloten in een gamemodus die wel eens wat spanning met zich mee zou kunnen brengen: Live Fire. De focus ligt in de modus op razendsnelle combat in close quarters en dood en verderf – en er moet ook een vlag verdedigd worden. Maar het is natuurlijk veel leuker om je tegenstanders te trakteren op een kogelregen en er zo voor te zeggen dat ze uit de game flikkeren; geen respawn, geen probleem. Live Fire brengt twee nieuwe, claustrofobie-opwekkende maps met zich mee genaamd Stacks en Meadow, waar de muren extra dicht op elkaar staan en er in ieder tegen genoeg dingen aangerend kan worden. Houd je het liever bij combat op grotere schaal, dan doet het je misschien goed dat Coliseum een nieuwe map krijgt (Columns) en dat er nog wat aan de playlists en Pilot-executions gesleuteld gaat worden. Wanneer de Live Fire-update, laat staan andere toekomstige updates, het licht zal zien is onduidelijk.

A knuckle sandwich a day keeps the doctor away

Fijne vrijdag!