Zo kwam Mario + Rabbids: Kingdom Battle tot stand 

Mario + Rabbids: Kingdom Battle was een van de grote verrassingen van E3 2017. Van tevoren al afgebrand omdat het idee te dom voor woorden klinkt, maar door de prachtige onthulling en demo veranderd in een publiekslieveling. PeterKoelewijn zocht uit wat Ubisoft en Nintendo bezielde om dit project te maken.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle wordt een tactische turn-based game die de werelden van de Ubisoft Rabbids en Super Mario combineert in een prettig gestoord mengelmoesje. Het is een enorme gok voor beide bedrijven; de Rabbids zijn al jaren niet meer relevant en Nintendo gooit niet graag hun belangrijkste gamepersonage in een matig product. Vandaar dat ook wij op de PU-redactie amper geloofden dat de geruchten over de Nintendo Switch launch line-up klopten. Maar de geruchten werden hardnekkiger…

Wilde geruchten en dodelijke lekken

Eind 2016 en begin 2017 waren er bijna wekelijks geruchten over Nintendo’s nieuwe console. Na de onthulling van de Switch werd dat niet minder, maar de leaks schakelde wel meer richting de launch line-up. Meerdere gamejournalisten vonden insiders die releaselijstjes wilden doorschuiven. Games zoals ARMS, Snipperclips en Mario Kart 8 Deluxe waren al ruim voor het officiële event in januari bekend. Niet alles klopte uiteraard en aanvankelijk werd ook gedacht dat de krankzinnig klinkende Mario-Rabbids crossover game uit het rijk der fabelen kwam.

De Nintendo Switch was meteen een verkoopsucces en de eerste E3 naderde met veel positieve buzz. Een paar weken voor het Nintendo-event dropte dan toch de Ubisoft-bom. Meerdere games van de uitgever lekten online via verschillende bronnen. Een ervan bestond uit een marketingpresentatie voor Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Het artwork voor het doosje zat er zelfs tussen! De reacties op PU.nl en forums zoals NeoGaf waren vernietigend en ik geef toe dat mijn eerste reactie ook afgrijzen was. Wie zat er nou te wachten op zo’n geforceerde crossover?

Davide Soliani: de Crying Ubisoft Man

Game director Davide Soliani zat in het vliegtuig richting Los Angeles en vertelde aan zijn collega’s van Ubisoft Milan dat ze zich voor een nieuwe negatieve backlash moesten voorbereiden. Dit citaat is het begin van een Gamesindustry interview met de Italiaanse ontwikkelaar. Uren later zou hij wereldwijd beroemd worden als de “Crying Ubisoft Man”. Nadat de charmante gameplay van Kingdom Battle getoond was, verscheen Mario-maker Shigeru Miyamoto samen met Ubisoft CEO Yves Guillemot op het podium. De goede samenwerking tussen de Franse en Japanse bedrijven werd benadrukt, maar de werkelijke lof ging richting Soliani, die zelfs een compliment van Miyamoto kreeg voor zijn enthousiasme.

Soliani hield het niet meer droog en zijn betraande gezicht vloog het internet over. Passie voor zijn werk op een beurs waar nepheid en ingeblikte presentaties regeerden! De game werd gemaakt door een echte Nintendo-fan!

Gemaakt door Nintendo-fans

En dat is Davide Soliani absoluut. In interviews tijdens en na de E3 benadrukte Davide dat Nintendo-games hem overtuigde om een gamedesigner te worden. Hij werkt al lang bij Ubisoft want zijn eerste game was Rayman voor de Game Boy. Ook Shigeru Miyamoto ontmoette hij al voor hij creative director van Ubisoft Milan werd. Davide ontdekte in 2002 dat Miyamoto in de Italiaanse stad was, wat reden voor hem was om ieder hotel in Milan op te bellen en te vragen of ze een Japanse Nintendo-delegatie geboekt hadden. Toen Davide eenmaal beet had, bleef hij 10 uur lang in de regen staan buiten het hotel, alleen maar om Miyamoto even gedag te zeggen. Als gamedeveloper ontmoette hij sindsdien natuurlijk vaker de Mario-maker, op beurzen zoals de E3. Maar samen een game maken? Die droom kwam een paar jaar geleden uit toen een XCOM-achtige tactische RPG goedgekeurd werd door de hoge heren van Ubisoft. Eén belangrijke eis werd er gesteld: de game zou een co-productie met Nintendo worden, dus Mario moest erin.

De geslaagde pitch

Davide en zijn team hadden drie en een halve week de tijd om een prototype te smeden voor de presentatie bij Nintendo Japan. De crossover tussen Super Mario en de Rabbids klonk toen vast net zo bizar als nu, maar Ubisoft Milan greep de kans met beide handen aan. Davide vertelt dat er dag en nacht gewerkt werd aan het voltooien van een prototype. Mushroom Kingdom moest perfect samensmelten met de gekke konijnen. Er werden adventure-elementen tussen de tactische levels ontworpen om meer in stijl van de Mario RPG’s te blijven. Ook de loodgieter broertjes ontwierp het team zonder enige hulp van Nintendo.

De mensen van Ubisoft Milan liepen bloednerveus bij Nintendo binnen en stapten naar buiten als overwinnaars. Ze hadden Miyamoto onder de indruk gekregen, die tijdens de vergadering bleef vragen hoe ze Mario en Luigi zo perfect hadden nagemaakt zonder Nintendo’s interne richtlijnen te raadplegen. De gameplay viel tevens in de smaak want van alle 409239 genres die Mario in zijn leven geprobeerd heeft is tactische RPG er niet een van. Last but not least hielp het enthousiasme van Davide en zijn team mee om de zegen van het Japanse hoofdkantoor te ontvangen. Er kon een game gemaakt worden!

Muziek van componist Grant Kirkhope

De afgelopen 3 jaar hebben Ubisoft Milan, Ubisoft France en Nintendo hard gewerkt aan de game. Davide breidde zijn team in de tussentijd uit met nog meer getalenteerde Nintendo-fans / veteranen. Het meest bekend wellicht is Grant Kirkhope, de ex-Rare componist verantwoordelijk voor de muziek van Nintendo 64-klassiekers GoldenEye, Banjo-Kazooie en Perfect Dark. Kirkhope heeft 3 uur aan muziek in Mario + Rabbids: Kingdom Battle gestopt en - typisch Mario – de achtergrond danst soms ook mee op die muziek.

Wordt Mario + Rabbids: Kingdom Battle goed?

Het is duidelijk wat Davide Soliani (en Ubisofts marketingteam, laten we eerlijk zijn) willen zeggen met Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Ja, het is een crossover die slaat als een tang op een varken, maar wees gerust, dit wordt geen simplistische minigame-verzameling zoals we voorheen van de Rabbids gewend waren. Het zal absoluut een diepe tactische Mario RPG zijn, een echt Nintendo-feestje gericht op de hardcore early adopters van de Switch. Mario + Rabbids: Kingdom Battle verschijnt 29 augustus exclusief voor de Nintendo Switch. Het blijft nog even spannend of de game net zo goed wordt als de E3 demo, maar Davide Soliani’s droom is al uitgekomen: hij heeft een Mario-game gemaakt samen met zijn grote idool.