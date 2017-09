Vanmiddag vanaf 12 uur gaan Wouter en Tjeerd keihard knallen in de eerste Raid van Destiny 2. Kijk gezellig mee!

De eerste Raid van Destiny 2, Leviathan, is sinds woensdag live en die willen Wouter en Tjeerd spelen voordat ze hun review van de game afmaken. Ze willen graag dat jullie ook kunnen meegenieten en dus hebben ze besloten dit bijzondere moment te streamen.

Kijk hier of op ons Twitch-kanaal of het ze gaat lukken om het einde te bereiken en zo ja, welke vette loot ze vrijspelen. We gaan 12 uur van start, dus zorg ervoor dat je de site goed in de gaten houdt!