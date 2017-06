Wolfenstein 2: The New Colossus - Mini-Preview 

Jacco, stagiair bij Gamer.nl, maakt een klein uitstapje naar onze site om jullie van een mini-preview van Wolfenstein II: The New Colossus te voorzien.

Wat is het?

Wolfenstein II: The New Colossus is het vervolg op het krankzinnige Wolfenstein: The New Order uit 2014. In het universum van de game liep het tijdens de Tweede Wereldoorlog iets anders af met de geallieerden en won Nazi-Duitsland de strijd. Dit heeft een wel heel schrikbarende toekomst tot zijn gevolg: de straten lopen vol met moderne nazi’s en hamburgers zijn ingewisseld voor Duitse braadworst met curry. Hoofdpersoon BJ Blazkowiz (a.k.a Terror-Billy) keert echter terug om zijn land te bevrijden, en dan wel met de harde hand.

Waarom is het vet?

De eerste Wolfenstein van Bethesda was al een aardige hit. Vooral omdat The New Order angstaanjagende actie biedt tegen monsterachtige machines en moordgrage nazi’s. The New Colossus lijkt hier nog een schepje bovenop te doen door Nazirobots te introduceren, meer toffe wapens toe te voegen en een blik goed gestoorde personages open te trekken. In de trailer zien we Blazkowiz al te werk gaan met een special pantser dat zijn kont kogelvrij houdt en krijgt hij de beschikking over een lasergeweer (plus nog minstens dertig andere kick-ass wapens). Ook weet de ontwikkelaar de jaren ’60-sfeer er met muziek en typisch fascistische cartoons goed in te houden en is elke Nazi door en door slecht. Vooral Nazi’s die doen alsof ze vriendelijk een aardbeienmilshake drinken geven ons de kriebels.

Waarom is het niet vet?

Voor de liefhebber van 'hersenloze' shooters was er weinig op te merken aan het eerste deel. Toch is het zaak dat Bethesda niet in dezelfde valkuilen als de voorganger stapt, mocht het mee willen strijden om de beste shooter van 2017. Een van de pijnpuntjes was dat het verhaal aanvoelde als één grote B-film: lekker campy, maar het sprong ook alle kanten op. Daarnaast waren de Nazi’s zelf niet altijd snugger genoeg om even dekking te zoeken en was de game alles behalve bugvrij. The New Colossus heeft potentie om daadwerkelijk tot de reuzen der games te behoren, maar moet deze problemen absoluut aanpakken.

Wanneer moet je deze game in de gaten houden?

Heel simpel: als je toe bent aan ouderwetse singleplayer-actie in een gestoord alternatief universum, dan moet je Wolfenstein II: The New Colossus zeker in de gaten houden. Op 27 oktober verschijnt de game voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.