Wie is de grote winnaar van E3 2017? 

Ieder jaar tijdens de E3 wordt er één vraag gesteld wanneer alle persconferenties zijn geweest: 'Wie is de winnaar?'. Het antwoord op deze vraag wordt door jullie bepaald.

Wie had de beste show, presentatie, trailers en games? Dat zijn de vragen die je jezelf moet stellen als je de winnaar van E3 2017 wil bepalen. Was het Ubisoft die iedereen verraste met een van de grootste aankondigingen ooit, Microsoft die knallend begon met de Xbox One X, Sony met een lading aan fantastische games of toch Nintendo die in een half uur tijd de toekomst van de Switch liet stralen?

Stemmen kan hieronder en beredeneer in de comments ook vooral waarom je jouw keuze hebt gemaakt. Klik hier als je even snel je geheugen wil opfrissen. Er was namelijk een boel om te verwerken de afgelopen paar dagen.

Later deze week halen we alle resultaten van iedere poll bijeen en zetten we op een rij wat jullie van de persconferenties van E3 2017 vonden.