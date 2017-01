Welke live-action anime verfilmingen komen eraan? 

Na het succes van comic films en cinematic universums, is het logisch dat steeds meer anime en manga hun filmrechten verkocht zien worden aan Hollywood. PeterKoelewijn geeft je updates over de populairste titels zodat je weet waar je je schrap voor kan zetten... uh, op kan verheugen.

2017 wordt het jaar dat we eindelijk de Ghost in the Shell live-action film van Hollywood in de bios kunnen zien. En hoewel Scarlett Johansson een Aziatisch personage speelt, weet de eerste trailer de juiste snaar te raken die de eerdere animefilms en series ook lukte.

Dus ik dacht: laat ik eens kijken wat Japan en Hollywood nog meer bekokstoven voor de komende jaren. Het is tenslotte niet allemaal Dragon Ball Evolution en Speed Racer wat de klok slaat. Tarantino haalde voor Kill Bill inspiratie uit “The Lone Wolf and Cub”, gebaseerd op een manga; het briljante Zuid-Koreaanse Old Boy is gebaseerd op een manga en het zeer goede Tom Cruise vehicle Edge of Tomorrow heeft het idee van een Japanse roman. Omdat er een triljard manga en anime zijn heb ik me gefocust op de bekendste titels of degene waar Hollywood het meest omheen cirkelt.

Battle Angel Alita

In Japan is de manga bekend onder de naam Gunnm maar in het Engels werd de titel veranderd in Battle Angel Alita. Gaat over een post apocalyptische wereld waarin een professor een achtergelaten cyborg vindt met de naam Alita. Hij herbouwt maar ze blijft aan geheugenverlies lijden. Het enige dat ze nog weet is een verdomd goed potje martial arts. Ze wordt een premiejager en gaat de wereld af op zoek naar aanwijzingen van haar verleden.

Wat zijn de filmplannen?

Niemand minder dan ‘King of the World’ James Cameron is fan van de manga en loopt al jaren te venten met de filmrechten in Hollywood. Hij gaf een paar jaar geleden echter aan voorrang te geven aan de Avatar sequels. Niet getreurd want Robert Rodriguez werkt inmiddels aan de film en heeft een release voor 2018 gepland met Rosa Salazar in de hoofdrol. Rodriguez kennen jullie natuurlijk van Planet Terror, Sin City en… The Adventures of Sharkboy and Lavagirl. Oftewel, twijfelgeval dit…

Waar lijkt het op?

Van de live-action film zijn nog geen beelden. Zo ziet de anime eruit.

Wat moet er zeker inkomen?

Danny Trejo natuurlijk. Als iemand de Apocalyps overleeft dan is het Machete wel.

Death Note

Hoogbegaafde scholier Yagami Light vindt op zijn schoolplein een boekje met de naam Death Note. Wanneer hij de naam van een persoon in het boek schrijft krijgt die persoon plotseling een hartaanval. Ook kan hij de doodsoorzaak en het tijdstip van de dood aanpassen. Hij verklaart zichzelf een nieuwe god en begint veroordeelde criminelen massaal uit te moorden. De rest is een kat-en-muis spel tussen Light en de politie, maar ook andere seriemoordenaars azen op zijn Death Note.

Wat zijn de filmplannen?

Een Japanse live-action film werd neergesabelde door critici. Niettemin heeft Netflix een live-action film gepland voor release in 2017. Het verhaal is naar een Amerikaanse setting verplaatst en Willem Dafoe speelt de doodsgod Ryuk, wat geen goede casting is. DAT IS PERFECTE CASTING!!!

Hoe ziet het eruit?

Van de live-action film zijn nog geen beelden. Zo ziet de anime eruit. (zet je speakers op max!)

Wat moet er zeker inkomen?

Ellenlange interne monologen waarvan zelfs Dexter op z’n klok zou kijken.

Naruto

Ninjastad Konohagakure wordt aangevallen door de geest van een gigantische negenstaartige vos. De geest wordt in het lichaam gestopt van een baby genaamd Naruto. Hij overleeft het maar de dorpelingen behandelen hem als een paria. De jongen heeft door de vossengeest een bijna bodemloze put aan energie, waardoor hij als tiener alsnog aan zijn opleiding als ninja mag beginnen. Vooral het begin van de serie heeft wel wat weg van Harry Potter maar dan met ninja’s.

Wat zijn de filmplannen?

Tig animefilms later heeft Japan nog steeds geen plannen voor een live-action film. Hollywood daarentegen heeft zeker interesse! Tekenaar Masashi Kishimoto werkt mee aan het project dat uitgevoerd wordt door Lionsgate, bekend van The Hunger Games-films en Dragon Ball EvoluOOOOH SHIT FUCK JEZUS VAN NAZARETH FUCK SHIT BEMAN DE REDDINGSBOTEN VROUWEN EN KINDEREN EERST!!!

Hoe ziet het eruit?

Van de live-action film zijn nog geen beelden. Zo ziet de anime eruit.

Wat moet er zeker inkomen?

Ik zou zeggen Kakashi gespeeld door David Bowie maar de kans dat dat gebeurt is bijna net zo klein als de kans dat dit een goede film wordt.

Bleach

Jongen genaamd Ichigo kan spoken zien, inclusief spoken die monsterlijke “Hollows” zijn geworden. Hij ontmoet een Shinigami, een samoerai-achtige krijger uit een andere wereld die op de Hollows jaagt met een magische katana. Hij leent haar krachten en begint zelf op de Hollows te jagen, maar de serie wordt pas echt interessant wanneer hij ook tegen andere Shinigami met hun eigen magische katana’s moet vechten.

Wat zijn de filmplannen?

Hollywood heeft nog geen plannen onthuld, wat begrijpelijk is want de serie leunt zwaarder dan andere manga / anime op Japanse cultuur en folklore. Een Japanse live-action film is wel in ontwikkeling en wordt momenteel gefilmd.

Hoe ziet het eruit?

Eerste foto’s van omstanders zijn op het internet verschenen. De acteur lijkt inderdaad op Ichigo, inclusief oranje haar en fucking groot zwaard.

Wat moet er zeker inkomen?

Uitleg waarom de serie Bleach heet, want dat weet ik nog steeds niet.

Beyblade

Jongens met gepimpte tollen vechten tegen elkaar met hun gepimpte tollen omdat kinderen meer gepimpte tollen moeten kopen. Tollen!

Wat zijn de filmplannen?

Paramount Pictures en Hasbro maakten de filmplannen in 2015 bekend. De studio’s verdienen dik geld met de Transformers films dus nu gooien ze al hun speelgoed in de filmmachine. Het is echter al een tijd stil dus wie weet zit de verfilming in preproductie hel.

Hoe ziet het eruit?

Van de live-action film zijn nog geen beelden. Zo ziet de anime eruit.

Wat moet er zeker inkomen?

Er zitten tollen in! wat wil een mens nog meer?

Fullmetal Alchemist

In de wereld van Fullmetal Alchemist hebben alchemisten de magische kracht om materie te fuseren of van vorm te laten veranderen. Een mens scheppen met alchemie is verboden, maar Edward en Alphonse Elric proberen het toch om hun dode moeder tot leven te brengen. De alchemie mislukt waardoor Edward zijn arm en been verliest en Alphonse zijn hele lichaam. Edward weet op het nippertje de ziel van zijn broer te binden aan een groot ornamentaal harnas, maar ze zijn keihard verneukt door hun eigen arrogantie. Ze gaan op zoek naar een manier om het proces terug te draaien.

Wat zijn de filmplannen?

Japan brengt dit jaar een live-action film uit waarvan de eerste trailer er aardig goed uitziet. Hollywood heeft voor nu nog niets van zich laten horen, maar een internationale productie zou zeker kunnen. De serie gebruikt fictieve landen en culturen, maar er wordt duidelijk inspiratie geput uit Vooroorlogs Duitsland, China en het Midden-Oosten. Racisme en xenofobie zijn bovendien belangrijke thema’s die aangepakt worden in het verhaal, dus een multi-etnische cast zou Full Metal Alchemist niet misstaan.

Hoe ziet het eruit?

De eerste beelden van de live-action film lijken precies op de anime. So far so good!

Wat moet er zeker inkomen?

Major Alex Louis Armstrong!

Akira

Japan heeft de Derde Wereldoorlog overleefd maar Neo-Tokyo wordt in 2018 geterroriseerd door motorbendes. Tetsuo wijkt tijdens een motorrace met zijn beste vriend Kaneda uit voor een ontsnapt kind, met psychische krachten. Omdat hij gewond is nemen de artsen hem ook mee. Tetsuo ontlokt zo zelf psychische krachten waarmee hij goddelijke powers krijgt. De tweede helft van de film bestaat uit zijn epische meltdown die weinig films nog overtroffen hebben. Blies in 1988 de concurrentie weg met z’n hoge kwaliteit animaties en wordt nog steeds als een van de hoogtepunten in het genre beschouwd.

Wat zijn de filmplannen?

Ook Akira behoort tot de anime licenties die al jaren ronddoolt door Hollywood. Het laatste nieuws van vorig jaar, is dat Warner Bros. Justin Lin in de regisseursstoel wil zetten. Lin heeft zijn strepen verdiend met The Fast and the Furious en het recente Star Trek Beyond. Prima films, maar Akira speelt zich totaal in een futuristisch Japan af, dus het is de vraag of de westerse filmindustrie een live-action film eer aan kan doen. Warner Bros. wilde er eerder een trilogie van maken met potentieel Christopher Nolan als regisseur. BWAAAAAAAAAAH!

Hoe ziet het eruit?

Geloof het of niet, er is concept art! In 2014 was de film zelfs in frikking preproductie met regisseur Jaume Collet-Serra, bekend van Non-Stop, aan het roer. Joseph Gordon-Levitt zou Tetsuo spelen terwijl Chris Evans Kaneda speelde. Het ziet er… net zo afschuwelijk uit als je zou verwachten.

Wat moet er zeker inkomen?

Als Hollywood dan toch met alle geweld deze film moet maken, maak de film dan ook met al het geweld en schokkende beelden uit de animatiefilm. Geen PG-13 bullshit omdat jongeren de hoofdrol spelen!

Attack on Titan

De laatste mensenenclave wordt aangevallen door metershoge, mensetende reuzen. Shingeki no Kyojin, of Attack on Titan, gaat over een groep jonge soldaten die met grappling hooks en zwaarden tegen de titanen proberen te vechten. De anime uit 2015 deed de serie exploderen in populariteit.

Wat zijn de filmplannen?

Een Japanse live-action film deed het niet goed bij de critici in het binnen- en buitenland. Vandaag werd bekend dat David Heyman een Attack on Titan film gaat maken. Geen verrassing gezien de 60 miljoen mangaboekjes die Attack on Titan heeft verkocht. Net als Fullmetal Alchemist koos de tekenaar voor een op westerse cultuur gebaseerde setting en is verschil in etniciteit een belangrijk punt dat aangestipt wordt in het verhaal. Een internationale productie met multi-etnische cast zou dus zeker een pluspunt zijn.

Hoe ziet het eruit?

De Japanse film heeft veel van de setting en het verhaal veranderd maar weet wel de fucked-up designs van de titans goed over te brengen.

Wat moet er zeker inkomen?

Levi. Blijkbaar schitterde hij door afwezigheid in de Japanse film.

Cowboy Bebop

Een stel premiejagers en een superintelligente corgi beleven prachtig geanimeerde avonturen in de ruimte. Mix tussen een spacewestern en een detective. Tevens een liefdesbrief aan de Amerikaanse cultuur, met name de muziek, waardoor de serie ook veel westerse fans heeft.

Wat zijn de filmplannen?

De film bevindt zich al jaren in development hell en dat is helaas nog steeds zo. Keanu Reeves was lange tijd eraan verbonden om hoofdrolspeler Spike Spiegel te spelen. En ondanks dat hij een vampier is die nooit ouder lijkt te worden, zou ik nu liever een jongere acteur de rol zien spelen. Hopelijk wordt het project door de populariteit van Star Wars en (hopelijk) Ghost in the Shell weer opgepakt.

Hoe ziet het eruit?

Van de live-action film zijn nog geen beelden. Zo ziet de anime eruit.

Wat moet er zeker inkomen?

Een goedgetrainde corgi om het beste lid van de crew te spelen.

JoJo’s Bizarre Adventure

De Joestar-familie vecht al generaties tegen allerlei bovennatuurlijk gespuis zoals vampiers, cyborg-nazi’s en bovenmenselijk sterke holbewoners met horens. De gebruikelijke dingen dus. Staat bekend om zijn krankzinnige character designs, personages die flamboyante poses doen en droge humor.

Wat zijn de live-action filmplannen

De bekende regisseur Takashi Miike werkt aan een filmserie van het vierde seizoen, Diamond is Unbreakable: de generatie van Josuke Joestar die in het slaperige stadje Morioh speurt naar een seriemoordenaar met bovennatuurlijke krachten. De eerste film verschijnt deze zomer al volgens de laatste nieuwsberichten. Een Amerikaanse verfilming is mogelijk maar onwaarschijnlijk omdat het verdomd moeilijk is. De eerste seizoenen spelen zich grotendeels in Europa en Amerika af. Op zich handig, alleen is er één groot probleem. Veel van de personages hebben namen gebaseerd op Amerikaanse bands en hits, zoals Wham, Dio, Dire Straits en AC/DC. Veel namen moesten daarom al veranderd worden in games die naar het westen vertaald werden. Zal dat werken in en grootschalige Hollywood-productie?

Hoe ziet het eruit?

Van de live-action film zijn nog geen beelden. Zo ziet de anime eruit.

Wat moet er zeker inkomen?

Een van de dingen dat JoJo’s Bizarre Adventure zo leuk maakt is dat het nooit vergeet dat het een manga is. Een Scott Pilgrim vs The World aanpak lijkt me dan ook de beste manier om de manga/anime naar het witte doek te brengen. Denk aan zichtbare geluidseffecten, interne monologen en veel flashy monteerwerk waardoor het lijkt als je van panel naar panel vliegt met je ogen.

Tot zover de grootste live-action anime films die momenteel in productie zijn of dreigen te gaan. Naar welke kijken jullie het meest uit of is er een andere anime / manga die je absoluut in de bioscoop terug wil zien? Zet het in de comments!