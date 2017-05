Welke game heeft de redactie de meeste uren in gestopt 

Iedereen heeft wel een game die veruit de meeste uren van je leven overnemen. Op de redactie zijn we natuurlijk niet anders en daarom bespreken we vandaag de game die ons het meeste tijd heeft gekost.

Alie - World of Warcraft

Jarenlang zat ik avond aan avond van 20 tot minstens 5 uur achter mijn PC. Ik kreeg geen genoeg van de raids en bg’s, maar ik stond eigenlijk vooral in Stormwind te chatten... Ik heb oprecht bizar veel tijd in World of Warcraft gestopt. Ik kijk ook nu nog steeds reikhalzend uit naar nieuwe content, die ik dan weer een paar maanden speel. En daarnaast check ik de MMORPG zelfs tussendoor nog wel eens. Ik ben nu bijvoorbeeld een blood elf hunter aan het levelen. Maar zo gek als in die eerste jaren maak ik het niet meer. Als ik zoveel tijd in een game stop, mis ik namelijk al die andere toffe games!

Laura - The Sims

Heel graag wil ik zeggen dat ik de meeste uren in Quake heb zitten, of The Legend of Zelda: A Link to the Past. Het is begin jaren '00, terwijl mijn andere tienervriendinnen allemaal alcohol beginnen te drinken, had ik dat al gedaan en was ik toe aan een betere verslaving: games. Hoewel we in mijn vroege jeugd thuis consoles hadden, was dat in de jaren 1999-2004 even niet het geval: ik had een pc en daar speelde ik af en toe een emulator op (Tiny Toons woohoo!), maar zodra ik hoorde over het vermoorden van onnozele figuurtjes met achtbanen, was ik om: Rollercoaster Tycoon was het helemaal. Het werd alleen nog erger toen ik leerde dat je mensjes ook eerst kon leren kennen voordat je ze in het zwembad dumpte en het trappetje verwijderde.

Klinkt het zo nog een beetje stoer? Ik hoop het, want het was The Sims 2 dat mij met al zijn uitbreidingen honderden uren heeft beziggehouden. Ik bleef het fascinerend vinden om na heel veel motherloden (yep, de geldcheat) eerst uren te steken in het samenstellen van mijn Sims, vervolgens een week kwijt te zijn aan het huis en dan ook nog eens een paar maanden aan het leven van de groep. Nintendo DS is uiteindelijk mijn redding geweest, want puppies vermoorden gaat me dan wel weer een beetje te ver.





Samuel - Super Smash Bros. for Wii U

Super Smash Bros. for Wii U. Daarvoor was ’t Super Smash Bros. Melee, waar ik met gemak meer dan duizend uur in heb gestoken, maar toen het Wii U-vervolg uitkwam ben ik daar in verrassend korte tijd overheen gegaan (mede dankzij de degelijke online functionaliteit). Er zijn, sinds de lancering van de game in november 2014, weinig dagen voorbij gegaan dat ik de game niet heb opgepakt voor minstens een paar snelle potjes. In september vorig jaar kreeg ik zelfs de melding dat ik de 10,000 battles gepasseerd had, dus dat zegt ook een hoop.

Toevallig heb ik onlangs eindelijk m’n Wii U ontkoppeld om ruimte te maken voor de Switch, en het gebrek aan Smash voel ik dagelijks. Ik probeer momenteel echt “af te kicken”, maar het gerucht dat de Wii U-game een Deluxe-behandeling krijgt (net als Mario Kart 8) laat m’n bloed sneller pompen. Roll on, E3!

PeterKoelewijn – World of Warcraft

Ik heb absoluut de meeste tijd gestopt in World of Warcraft. Met Vanilla WoW was ik een half jaar helemaal verstokt aan die game. Speelde niets anders meer en stopte iedere dag minstens een paar uur in het spelen. Dat is nu over en ik heb nooit de tijd of het geduld gehad om serieus te gaan raiden, wat achteraf een zegen was. Maar na iedere expansion kriebelt het weer een koop ik een maandje gametijd om me onder te dompelen in de nieuwe avonturen. Daarna dooft de verslaving weer uit maar zolang Blizzard nieuwe expansions blijft maken, blijft die game op mijn PC geïnstalleerd staan.

Graddus - Pro Evolution Soccer 5

De game waar ik de meeste uren in heb zitten moet Pro Evolution Soccer 5 zijn. Ik speelde die shit letterlijk elke dag een paar uur, en dat een jaar lang. Reken dus maar uit... Nog steeds zijn footies m'n grootste tijdslurpers, aangezien ik MMO's en langdradige Japanse RPG's bewust vermijd. Weet je, ik speel vooral véél games, niet één game absurd lang. Ik wil gewoon zoveel mogelijk ervaringen meekrijgen en niet al m'n tijd aan iets als World of Warcraft verspillen.





Wouter - Marvel's Avengers Alliance

Eh ja, waarschijnlijk is dat de Sims-serie of World of Warcraft, maar voor het verhaal houd ik het op het Facebook-spelletje Marvel's Avengers Alliance. Niet alleen heb ik in deze turn-based light RPG honderden, honderden uren gestopt (waarvan minstens de helft onder werktijd), ook zijn er vele euro's in verdwenen om m'n verzameling 2D-pixelsuperhelden te kunnen aanvullen. Geen druppeltje spijt van, overigens, ook al kon ik de game sinds eind vorig jaar plotseling niet meer spelen omdat Disney miljoenen winst niet meer genoeg vindt sinds ze miljarden winst maken. :,(





Florian - Final Fantasy

De game waar ik de meeste tijd in heb gestopt ooit? Dat kunnen bij mij 2 titels zijn. Het is Final Fantasy VII, of Final Fantasy X. Beide games heb ik een keer of 5 compleet doorgespeeld, wat neerkomt op minimaal 500 uur. Of nee wacht, wat lul ik nou... Ik heb FFXI, de eerste Final Fantasy MMO, ruim anderhalf jaar redelijk intensief gespeeld en heb daar zeker 2000 uur inzitten, als het niet meer is. Ik ben altijd al fan geweest van de Final Fantasy serie en toen de game voor het eerst online ging, heb ik daar flink van genoten. Het is dat ik er geen tijd meer voor heb, maar anders zou ik nu al een tijdje zwaar verslaafd zijn aan FFXIV.

Tjeerd - Counter-Strike

Ik heb in mijn leven verreweg het meeste Counter-Strike gespeeld. Toen ik op de HAVO zat, was huiswerk niet echt noodzakelijk, dus ik probeerde vanaf bèta 3 elk vrij uurtje te vullen met deze briljante shooter. Ik heb vanaf toen alles meegemaakt; ik ben clanleader geweest, heb LAN's gewonnen, Eurocup gespeeld... Ik ben bij versie 1.6 definitief gestopt met competitief Counter-Striken, maar in de tussentijd heb ik zeker duizenden uren in die game gestopt. En nog steeds kan ik het niet laten om heel af en toe tussendoor effe een pubje te pakken. Counter-Strike is de game van m'n leven.





Sven - RollerCoaster Tycoon

Hierbij moest ik meteen denken aan de voor mijn gevoel honderden uren die ik in de eerste twee RollerCoaster Tycoons gestopt heb. Eindeloos ploeteren om fantastische pretparken te uit de grond te stampen, of gewoon even de ultieme achtbaan uit de mouw schudden; ik kon er maanden, misschien zelfs wel jarenlang geen genoeg van krijgen! Er is sindsdien niets meer geweest dat mijn aandacht zo lang heeft weten vast te houden, deels vanwege een gebrek aan tijd/overvloed aan games en deels omdat ik er waarschijnlijk geen geduld meer voor heb.

In de afgelopen jaren komt misschien alleen The Witcher 3 in de buurt, wat inclusief twee fantastische uitbreidingen een nogal tijdrovende aangelegenheid is geweest. Het is een van de weinige open world games die mij bijna voor de volle 100% wist te boeien, omdat CD Projekt RED zelfs in de lulligste sidequests een boeiend verhaal heeft gepropt.





Bas - SimCity 3000

De game die ik verreweg het meest gespeeld heb is SimCity 3000. Dit spel stond namelijk zowel thuis op de computer als op de computers op de basisschool. Iedereen die zijn weektaak af had, mocht de rest van de week SimCity spelen. De weektaak was natuurlijk op maandag al af zodat de rest van de week bestond uit mijn klasgenoten jaloers maken door 4 dagen per week SimCity 3000 te spelen. Als de bel vervolgens ging om aan te geven dat de schooldag voorbij was, mocht ik thuis weer verder met mijn andere stad. Mooie tijd!