Waar kun je de Xbox One X bestellen? 

De Xbox One X is aangekondigd tijdens de E3-persconferentie van Microsoft. De "krachtigste console ooit" komt op 7 november uit en zal 499 euro gaan kosten. Onderstaand artikel wordt regelmatig geüpdatet met de actuele beschikbaarheid en prijzen van de Xbox One X.

De Xbox One X is momenteel nog maar op een paar websites te bestellen. De console verschijnt op 7 november in de winkels of bij jou aan de deur. Ben jij er van plan een te halen, of heb je aan de spelcomputer die je nu thuis hebt staan wel genoeg?

Het kan nu nog niet op veel sites, maar dit bericht krijgt een update zodra we meer weten over waar je Xbox One X kunt bestellen.