Waar is de Partyracer gebleven? 

Vroeger hoefde een game-icoon maar nog geen scheet te laten om zijn eigen kartgame te krijgen. Helaas is daar tegenwoordig geen spraken van. Omdat Bas zijn gezicht het meeste lijkt op een kart-ongeluk, duikt hij in het verleden en kijkt wat er nog mogelijk is in de toekomst van het genre.

In het tijdperk van de Nintendo 64, Gamecube en PlayStation 2 zijn we massaal vermaakt met de arcade racegames waar in splitscreen om de titel 'de beste van de huiskamer' werd gestreden. Tegenwoordig is dit genre helemaal ondergesneeuwd terwijl het zó populair is geweest. Denk aan titels als Diddy Kong Racing, F-Zero, LEGO Racers, Star Wars Episode I Racer, Jak X, Wave Race 64 en natuurlijk Crash Team Racing. Vandaag de dag lijkt alleen Mario Kart overeind gebleven en dit zorgt terecht voor de vraag, wat is er met het genre gebeurt.

In de periode van 1996 tot en met 2003 bevinden we ons echt in de hoogtij dagen van de partyracer. Iedere maand komt er wel weer een game uit die splitscreen, power-ups en simpele controls combineert om de ideale avondjes vermaak te realiseren. Ieder iconisch personage krijgt zijn eigen racegame. Zo vinden we Mario en makkers in Mario Kart, is Diddy Kong het gezicht van Diddy Kong Racing, Crash Bandicoot vertegenwoordigt zichzelf in Crash Team Racing en Sonic krijgt van Sega het spel met de naam Sonic R aan zich toebedeeld.

Het concept is voor de party racer is heel eenvoudig. Bied een 16 tal niet al te grote tracks aan waarin een aantal verschillende routes te nemen zijn, zorg voor een paar knotsgekke en een paar standaard power-ups, voeg een selectie van minimaal 8 kindvriendelijke personages toe en zorg voor goede splitscreen ondersteuning. Als de besturing in orde is en het technisch ook goed in elkaar steekt, dan had je als ontwikkelaar al goud in handen.

Vandaag de dag zien we het fenomeen achter de partyracer bijna niet meer terug. Alleen Mario Kart is nog echt een actuele speler in het nagenoeg uitgestorven genre. Hoe komt dit nu? Er zijn meerdere verklaringen voor. Een van de veranderingen in het gamen van tegenwoordig is dat splitscreen niet meer zo groot is in het tijdperk voor dat iedere console een internetconnectie had. Splitscreen komt steeds vaker te vervallen omdat spellen er zo mooi mogelijk uit moeten zien en splitscreen vraagt nu eenmaal twee keer zoveel kracht. Kracht die vervolgens niet gebruikt kan worden om de torenhoge grafische eisen van het publiek te realiseren.

Splitscreen is wel echt een belangrijk detail van de partyracer, want het is lang niet zo effectief om je vrienden in een online lobby te laten weten dat jij de beste bent. Dit komt veel beter over als je met beide armen gestrekt in de lucht een centimeter of 10cm van de gezichten van je tegenstanders je dominantie in wrijft. Het oplikken van tranen als de nederlaag echt heel erg groot is geworden, gaat al helemaal niet via een online lobby.

Natuurlijk ligt er nog meer aan ten grondslag dat de partyracer is verdwenen dan alleen de integratie van het internet op spelcomputers. Zo is Mario Kart de concurrentie ook echt ontstegen. Er is geen enkele game die partij kan bieden aan de kwaliteit van de racer van Nintendo. Niet alleen de personages zijn veel leuker om mee te spelen, ook de besturing, hoeveelheid content en power-ups stijgen ver boven het alternatief uit. Wie dus een game in het genre uit wil brengen, moet daardoor wel echt een van goede huizen komen om niet direct onder te sneeuwen.

De stijging van de ontwikkelingskosten helpt daarnaast niet mee om ontwikkelaars games in het genre te laten produceren. De kans om echt geld te verdienen is kleiner dan ooit, doordat het publiek dat partyracers koop kleiner is geworden terwijl het meer geld kost om een spel te ontwikkelen dat aan het verwachtingspatroon van vandaag te voldoen.

Er zijn nog een aantal moedige pogingen gedaan om het genre in leven te houden. Zo heeft Sony geprobeerd met ModNation Racers een soort kruising tussen Mario Kart en LittleBigPlanet te maken. Het spel is commercieel niet in de buurt gekomen van Mario Kart. Andere initiatieven als Sonic and SEGA All-star Racing, LittleBigPlanet Karting, Split-Second en Blur wisten de schaduw van het succes van de Nintendo titel niet te halen. Deze degelijke lijst met titels maakt de ontwikkelaars ook huiverig om op dit moment nog een partyracer uit te brengen.

Het genre van de partyracer lijkt op dit moment heel eentonig, maar met de kwaliteit van Mario Kart 8 is dat nog niet eens een reden om echt hardop te gaan klagen. De kans op een andere serie is helaas wel een stuk kleiner geworden. Bij de release van een grote film is de kans op een C-game die een snelle dollar moet opleveren nog wel gewoon aanwezig. Wie hier echter geen trek in heeft, kan zijn hoop nog vestigen op de indie ontwikkelaars die regelmatig een 'dood' genre opnieuw doen herleven. Helaas zit er een enorm verschil tussen de indie studio's waardoor de kwaliteit ook hier uiterst onzeker is als er eenmaal een game uit het genre wordt gemaakt.

In april komt Mario Kart 8 Deluxe uit voor de Nintendo Switch en ditmaal met een goede battlemode. Heel veel meer kun je je als liefhebber van het genre niet meer wensen. Zo slecht staat het er dus ook weer niet voor.