Gisteren is het vervelende nieuws naar buiten gekomen dat ontwikkelaar Visceral Games haar deuren moet sluiten na bijna 20 jaar hard gewerkt te hebben aan een paar geweldige games. Als eerbetoon heeft Tingle de beste momenten verzameld van games ontwikkeld door Visceral!

Helikoptergevecht bij de Big Ben (007: From Russia With Love)

Visceral heeft meerdere malen games mogen maken voor de James Bond-licentie en toevallig ben ik een groot fan van de superspion. Tegen de tijd dat ik From Russia with Love begon te spelen, was ik er allang over uit dat Sean Connery zonder twijfel de beste Bond is (op misschien Daniel Craig na). Het was daarom zeker een genot om met de originele Bond door zijn tweede film te knallen, al was het natuurlijk met wat 'artistic liberties' af en toe. Zo ook het eerste level, waarin je de dochter van de premier moet redden uit de handen van de Octopus Cult. Aan het einde van de missie vlieg je langs de Big Ben met een jetpack, terwijl je raketten moet ontwijken van een helikopter. Wanneer je deze helikopter hebt verslagen, vliegt Bond door het neerstortende vliegtoestel heen om snel de dochter eruit te vissen, net voordat het ontploft, waarna zij om zijn naam vraagt en hij natuurlijk met zijn prachtige cheesy oneliner verkondigd dat hij niemand minder dan Bond, James Bond is. Geweldig.

Ontmoeting met de eerste Necromorphs (Dead Space)

Toen de eerste Dead Space uitkwam lagen de verwachtingen niet heel hoog, dus was het een exrtra groot verrrassing toen gamers voor het eerste de game opstartten. Niemand had verwacht dat er zo’n angstaanjagende en vooral kneitergoede game op ze zat te wachten. Vooral de eerste kennismaking met de freaky Necromorphs was compleet memorabel. Je ziet een deel van je crew afgeslacht worden door een of andere mutant en gaat als een gek op zoek een wapen. Wanneer je dit eindelijk gevonden hebt, probeer je hem kapot te knallen en merk je meteen hoe sterk deze eikels zijn. Als je een oplettend oog hebt, valt je vervolgens op dat de ledematen nogal mager zijn. Je begint daarop te knallen en eindelijk heb je het monster geveld, maar dit is uiteraard nog maar het begin van een lange en gevaarlijke ervaring die geheid wat levensjaren van je zal jatten!

Vechten op de muren van Minas Tirith (The Lord of the Rings: The Return of the King)

De epische trilogie van de Lord of the Rings-films werd met The Lord of the Rings: The Two Towers omgebouwd tot een redelijke simpele, maar enorm spectaculaire hack ’n slash game. Weinigen die deze game gespeeld hebben, zullen de Battle for Helm’s Deep vergeten, want een van de meest adembenemende scènes in een film ooit had zich geen betere digitale overzetting kunnen wensen. Het vervolg op deze ork-slash-game, The Lord of the Rings: The Return of the King, werd overgenomen door Visceral en deed praktisch alles beter. Deze begón doodleuk met het gevecht dat de voorganger zo onvergetelijk had gemaakt, en overtrof dit met het Top of the Wall-level in Minas Tirith bijna! De overvliegende Drakes en het feit dat er nóg meer troepen tegelijkertijd in beeld gebracht werden, bliezen gamers van hun stoel en liet weer eens zien dat Visceral een ontwikkelaar was om rekening mee te houden.





Openings level in Godfather (The Godfather)

Ik had deze game misschien niet moeten spelen toen ik nog een klein jongetje was. Na het spelen van het begin was ik namelijk tijdelijk getraumatiseerd en duurde het een paar jaar voordat ik The Godfather weer durfde aan te raken. Maar toen ik dat uiteindelijk deed, kwam ik erachter dat het een verrassend leuk spelletje is. Al staat het begin nog steeds op m'n netvlies gebrand. Je bent zelf nog kind en speelt als je vader, die net geld heeft betaald aan de Corleone-familie om zijn bakkerij veilig te houden. Jammer genoeg werkt het niet helemaal en Barzini is nogal beledigd dat hij hem niet heeft gevraagd. Daarom blaast hij zijn bakkerij op, ontvoert zijn vrouw en neemt de man mee naar een steegje. Je vader blijkt echter een redelijke vechtersbaas en ramt iedere gangmember in elkaar. Maar hij is niet kogelvrij en legt het loodje nadat twee mannen hem op nogal gory wijze kapot knallen met Tommy Guns. Niet veel later komt de speler als klein jochie het steegje inlopen om je dode vader te aanschouwen, waarna Don Corleone je meeneemt en belooft dat je je wraak zal krijgen. Dit allemaal in de eerste 5 minuten… Zó heftig.





Cleopatra (Dante’s Inferno)

Deze wonderlijke dame hebben we ook al mogen bewonderen in onze ‘tepels in games’ feature (meesterwerkje, niet?). Gelukkig komt er bij Cleopatra meer kijken dan een paar afschrikwekkende tepels, de tussenbaas zelf is namelijk best wel vet. Om de ziel van Beatrice terug te winnen moet je deze Goddes of Lust en haar geliefde Anthony proberen te verslaan. Anthony gaat voor de directe aanpak en valt je aan met zijn zwaard en schild, terwijl Cleopatra op een afstand projectielen naar je gooit. Wanneer je de ridder verslaat, keert Cleopatra terug naar haar normale grootte en doet ze haar best Dante te verleiden om te overleven. Dit werkt natuurlijk niet en Dante steekt haar recht in d’r hart, om vervolgens dieper de hel in te gaan om zijn eer terug te winnen. Het feit dat je in deze game in de hel rondhangt is al vet, maar dat je daarbij ook nog eens een nasty versie van Cleopatra mag verslaan, dat doet simpelweg niet 1 game Dante's Inferno na!





Van een gebouw abseilen terwijl het ontploft (James Bond 007: Everything or Nothing)

Nog een Bond game hoor, want de ontwikkelaar heeft er nu eenmaal veel gemaakt. Deze keer spelen wel als Pierce Brosnan in een volledig origineel verhaal genaamd ‘Everything or Nothing’. In het begin van deze game moet Bond een wetenschapper redden die gekidnapt is terwijl ze iets Nano-machines aan het onderzoeken was. Daarnaast moet Bond de prototypes van de Nano robots van de bad guys vernietigen. Nu weten we allemaal dat James niet de meest subtiele spion is en dit besluit hij wederom te bewijzen door eerst alle shit op te blazen voordat hij op zoek gaat naar de wetenschapper. Dit geeft je wel de kans om van een enorm gebouw te abseilen terwijl alles om je heen explodeert, wat mogelijk het toppunt van badass is... eh, behalve dan dat je naar alle explosies kijkt? Shit, cool guys don't look at explosions.





Excecution-moves (The Godfather 2)

The Godfather 2 had niks meer te maken met de films en besloot zijn geheel eigen verhaal te vertellen. Dit deel speelde zich daardoor af in de jaren '60 en je moet niet alleen New York, maar ook nog eens Havana en Miami overnemen. Al met al was de game misschien niet geweldig, maar het kwam met een aantal nieuwe ideeën, zoals bijvoorbeeld het samenstellen van je eigen crew, dat vreemd genoeg niet vaak op zo'n detallistisch niveau wordt uitgevoerd. Wat mensen ongetwijfeld het meeste is bijgebleven, zijn echter de nogal schokkende Excecution moves die kunt uitvoeren. Van mensen wurgen met een garrote tot een Tommy Gun die je in iemands mond kon duwen om vervolgens wat kogels los te laten en alles ertussenin, het was zeker… creatief. Het gaf je in ieder geval genoeg opties om je vijanden op spectaculaire wijze naar het hiernamaals te sturen.

Oogoperatie (Dead Space 2)

Dead Space staat buiten de geweldig enge sfeer in de eerste twee delen natuurlijk ook bekend om de gruwelijke manieren waarop hoofdpersonage Isaac Clarke dood kan gaan. Nu zijn er in zat memorabele manieren waarop deze technicus aan zijn einde komt, maar als we er eentje moeten kiezen, steekt er eentje met kop en schouders bovenuit. Om erachter te komen hoe Isaac the Marker moet verwoesten, moet hij in de NoonTech diagnostic machine duiken, om met een boortje in zijn oog geprikt te worden. Het is tijdens deze sequence aan jou om ervoor te zorgen dat hij niet teveel in paniek raakt, zodat de boornaald op de juiste plek kan landen. Als je dit goed doet is de scene al vrij disturbing… maar als je faalt, nou, dan gebeurt er iets wat je alleen in nachtmerries hebt meegemaakt. Pak maar vast een kotszakje, want je kan het hieronder in volle glorie aanschouwen.