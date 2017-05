Vijf ideeën voor een Pokémon-game op de Nintendo Switch 

Veel redacteuren zijn helemaal in hun nopjes met het draagbare speelplezier dat de Nintendo Switch biedt, maar er mogen nog wel wat games bij. Aangezien hij inmiddels een Aerodactyl heeft in Pokémon GO en zijn vriendin de volledige (living) Pokédex van Omega Ruby bezit, vond Marvin het wel tijd worden om ongegeneerd vijf ideeën voor een Pokémon Switch-game aan GameFreak te presenteren.

Nu Nintendo console en handheld samenbrengt in de hybride die de Nintendo Switch heet, lijkt de kans groter dan ooit dat handheld-exclusieve franchises hun exclusiviteit langzaamaan kwijtraken door naar Switch te komen. Nieuwe games in bestaande franchises dus, en als we het over Nintendo-franchises hebben die nooit gaan vervelen springt Pokémon al snel ten gedachte (de geruchten helpen ook). Hieronder vind je vijf van mijn ideeën voor een Pokémon-game op de Nintendo Switch; toevoegingen/aanpassingen waar ik erg blij van zou worden als ze verwerkt worden in de volgende generatie games. Heb jij nog ideeën, zoals touch-screen support, amiibo’s of nieuwe online modussen? Drop het dan hieronder in de comments!





Een 3D open wereld met alle RPG-poespas waar je gamershart naar snakt

Pokémon: Breath of the Wild, anyone? Mocht GameFreak echt aan de slag gaan met een gigantische open wereld voor de volgende game, dan duurt het nog wel drie tot vijf jaar voor we ermee aan de slag kunnen, maar dat zou het wachten meer dan waard zijn. Iedere Pokémon-fan wil in een grote wereld kunnen rondlopen en zich een echte Pokémon Trainer wanen, iets wat pas echt gebeurt met een lange story line en meerdere gebieden. A la Pokémon Crystal eerst in het ene gebied Pokémon vangen, om vervolgens met je team naar een ander gebied te reizen en daar compleet níeuwe Pokémon kunnen vangen? Graag! Ik zou trouwens ook niet klagen als ze 'gewoon' Kanto en Johto terugbrengen.

Natuurlijk gaat deze open wereld gepaard met bekende RPG-elementen, zoals we die nog veelvuldig zien in bijvoorbeeld Horizon of Mass Effect Andromeda. Een achteraanzicht in plaats van een isometrisch, semi-bovenaanzicht, een menu dat on the go geopend kan worden, beter uitgewerkte gesprekken en dialoog-opties, meer input in het verhaal… In ieder geval genoeg zodat ons personage niet meer zo’n mak schaapje lijkt dat door een overpowered Pokémon-team en toeval telkens maar weer iedereen redt, en hij meer wordt dan een stilzwijgend poppetje wiens enige functie Pokéballen werpen is.





Pokémon daadwerkelijk zien en tegenkomen in de speelwereld

Iedere Pokémon-speler heeft een haat/liefde-verhouding met de manier waarop je de kleine monstertjes tegenkomt in de speelwereld. Je weet exact wanneer je de mogelijkheid hebt om een Pokémon tegen te komen, maar van zekerheid is geen sprake. In lang gras, te water, in een grot of soortgelijke afgesloten omgeving… Telkens is het een kwestie van geluk of je per vakje wel of geen Pokémon tegenkomt, en hoewel de aanwezigheid van Repel het een en ander goedmaakt zouden we het toch graag anders zien. Volledig in 3D, namelijk, met de Pokémon vrij als de dieren die ze zijn. In combinatie met een open speelwereld krijg je zo de natte droom van elke Pokémon-fan.

Het wordt daardoor een stuk moeilijker om veel Pokémon te vangen of om in een bepaald gebied te campen voor een specifiek zakmonster (tenzij korte respawn-timers), maar omdat het zo een stuk realistischer is én aansluit bij wat we onder andere al gezien hebben in de anime en enkele spin-off-games, zou deze gigantische toevoeging erg veel spelers terughalen of voor het eerst een Pokémon laten spelen. Hoop ik dan. In ieder geval zou het ongelooflijk vet zijn om door de bossen te wandelen en insect-Pokémon in de bomen te zien hangen, om vervolgens naar een open dal te lopen waar de Tauros of Deerlings vrolijk rondrennen...





(Multiplayer-)minigames en lokale battles

Al enkele generaties kunnen spelers allerlei minigames spelen met de Pokémon die ze gevangen hebben, om ze zo nog sterker te maken of een bepaald aspect van hen te trainen. Of gewoon omdat ze leuk zijn, want dat zijn ze. Vanaf Pokémon X & Y kunnen spelers ook nog eens up close and personal worden met hun zakdieren, door ze even een flinke aai over de bol te geven met de stylus, iets wat ook prima bij het touch-scherm van de Switch zou passen. Gooi daarbovenop nog wat multiplayer-minigames, waarbij jij en een vriend beiden één Joy-Con kunnen vastgrijpen om bijvoorbeeld Pokémon-voetbal te spelen of tegen elkaar te kunnen boksen met Feraligatrs. Niet alleen zou dit ontzettende competitieve fun kunnen opleveren, ook kun je daarmee je vrienden erin luizen om (met de minigames) jouw Pokémon te trainen. Score!

Nu we het toch over één Joy-Con als controller hebben: wat dacht je van lokale Pokémon battles? Zet je scherm neer, pak een controller, laat een vriend een team samenstellen uit Pokémon die je nog over hebt en gaan met die banaan. Misschien is het ook mogelijk om een speciale amiibo te gebruiken die jouw Pokémon-team registreert, zodat je op iemand anders zijn Switch hem zou kunnen gebruiken en niet afhankelijk bent van welke poep-Pokémon hij nog op de bank heeft staan. Of natuurlijk downloaden vanaf het internet, we leven tegen de tijd dat mijn ideale Pokémon Switch-game uitkomt toch ver in de toekomst.





Pokémon Snap

Oké, we hebben nu dus een Pokémon-game in een open wereld met allerlei 3D RPG-elementen erin gestopt. Laat me nu dan even teruggrijpen op het roemrijke verleden van de franchise, want een spelletje genaamd Pokémon Snap uit 1999 biedt ook stof tot nadenken. Wat dacht je namelijk van een camera waarmee je in de open wereld van onze Pokémon fotootjes kunt maken van de vele beesten die er rondlopen? De gemaakte foto’s zouden telkens meer informatie over de Pokémon die erop staan prijs kunnen geven, zodat je een beter idee krijgt van waar welke Pokémon zich bevinden en zelfs hoe je ze het makkelijkst lokt en/of vangt. Pokémon Photo Competitions, natuurlijk met exlusieve rewards, zouden de speler nog meer kunnen aansporen om de kiekjes te maken, al is het nemen van een foto van een Pokémon an sich al heerlijk rustgevend. Tenzij ze keihard wegrennen, natuurlijk…





Moeilijke gyms (met spelers?)

Met Sun & Moon is het hele Gym-systeem van Pokémon al op de schop gegaan, maar ik zou de Gyms uit de eerdere games graag terug zien komen in een ander jasje. In ieder geval moeten de Gym-battles een stuk moeilijker, het moeten epische strijden worden waar je dagenlang voor moet trainen en het niet redt zonder een tasje vol items. Wat interessant zou kunnen zijn is een systeem waarbij er geen AI-gymleader op je staat te wachten wanneer je zo’n gebouw inloopt, maar een echte, doorgewinterde speler. Zolang de levels van zijn Pokémon een beetje gelijk zijn aan die van jouw, is het leuker en meer rewarding als je een andere speler inmaakt en er zo met een Gym-badge vandoor gaat. Wie er dan in de gym staat wordt een lastig en zeker technisch ingewikkeld verhaal, maar op basis van inschrijving en beschikbaarheid zou jouw Switch toch wel ergens op de wereld een speler moeten kunnen vinden die kan dienen als Gym Leader – als het even kan met de juiste Pokémon-types!