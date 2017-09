Videogames als medicijn: de toekomst van de industrie? 

Terwijl hij zelf zijn stoel steeds beter vult, blijft Marvin zijn familie en vrienden benadrukken dat z'n favoriete hobby niets met zijn deegachtige lichaamsbouw te maken heeft. Sterker nog, om te bewijzen dat games juist goed voor mensen kunnen zijn, duikt hij de wereld van de medische wetenschap in.

Wie opgegroeid is in de jaren ’80 of ’90 weet dat de vele negatieve en ongefundeerde opvattingen over videogames de afgelopen dertig jaar flink in aantal zijn afgenomen. Niet iedere gamer is standaard een vetklep, en de oorzaak van hun ongezonde gedrag ligt meer bij henzelf dan bij de games. Dat wil niet zeggen dat ik hieronder je probeer te overtuigen van de magische werking van videogames, en dat je makkelijk 95 jaar oud wordt als je drie uur per dag Overwatch speelt; ik wil juist kijken wat games kunnen betekenen in een andere context, en wat ze bij kunnen dragen aan in het specifiek de gezondheidszorg.

De voordelen van videogames ten opzichte van andere vormen van therapie

Om een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van bepaalde games op gezondheid te verantwoorden, moet eerst worden vastgesteld dat games überhaupt een effect op mensen hebben die je niet vindt bij andere media. Dit gebeurde dan ook al enkele decennia geleden; in 1987 stellen de onderzoekers Redd et. al dat games beter dan welk medium dan ook geschikt zijn als afleiding bij pijn. Ze geven hier drie argumenten voor, namelijk dat games: (1) de actieve aandacht van iemand opeisen doordat ze je denkvermogen en motorieke input nodig hebben; (2) je het gevoel kunnen geven dat je goed presteert (denk aan het halen van doelstellingen en achievements) door de moeilijkheidsgraad ervan; (3) voornamelijk volwassenen aanspreken. Dat laatstgenoemde is vandaag de dag misschien anders dan dertig jaar geleden - toen de gemiddelde leeftijd van gamers op 30 lag - maar door o.a. de sterke verbetering van de onderliggende gametechnologie (en wat dat betekent voor onder andere verhaalvertelling) spreken games nog altijd volwassenen aan.

Leuk en aardig, dat volwassenen graag games spelen, maar what about the children? Nou, ook bij kinderen blijken de bovenstaande twee punten (actieve aandacht en prestatiedrang) ervoor te zorgen dat ze hun koppie erbij houden. In 1991 onderzoekt ene J.E. Gardner of games een ondersteunende rol kunnen vervullen bij psychotherapie met kinderen – en wat blijkt? Ja! Ze geven hem en de kinderen “common ground”, zoals hij het zelf zei, en onder andere door het feit dat ze compleet in een game gesleept worden bieden Mario en Luigi – hij gebruikte een Mario-game, inderdaad - perfecte kansen om het gedrag van zo’n kind te observeren.

In 1983 gebruikte ene Lynch (niet de regisseur helaas) games om rehabilitatie bij patiënten met geestelijke en motorieke stoornissen te bewerkstelligen, en uit onderzoeken uit 1986 en 1997 blijkt dat games gebruikt kunnen worden om langdurend de aandacht op te eisen van patiënten met (zwaar) hersenletsel. Aandacht en prestatiedrang, dus, maar anno 2017 is ook een ander element mogelijk van groot belang: het verhaal.

Uit een corpusonderzoek (gebaseerd op tering veel wetenschappelijke teksten uit de afgelopen dertigplus jaar, dus) maken Shirong Lu et. al op dat verhaalimmersie een grote rol speelt. Doordat het verhaal kinderen en volwassenen als het ware volledig opslokt, beïnvloedt het hun kennis, gemoed (waaronder gevoelens en dergelijke zaken waar je ex meer over wilde praten) en mogelijk het langdurige gedrag met betrekking tot gezondheid. Immersie zorgt er namelijk voor dat het suspension of disbelief toeneemt: hoe meer je in het verhaal van een game zit, hoe meer je gelooft dat je daadwerkelijk bij de gebeurtenissen aanwezig bent, hoe meer bizarre shit je wegwuift en accepteert (zoals dat een personage twintig wapens met zich mee kan dragen) en des te groter is het gevoel dat je een persoonlijke ervaring erbij krijgt. Vergelijk het met films, waar iedereen met ongeveer dezelfde ervaring zit opgescheept (in ieder geval visueel).

Toch is niet iedereen het eens over de rol van een narratief in games. Sommige geleerden pleiten dat verhaalelementen en games niet samengaan omdat complete interactiviteit niet haalbaar is voor een game-ontwikkelaar, en anderen stellen dat games met een écht narratief (en daarmee 100% interactiviteit) toekomstmuziek is. Daar komt bij dat men het ook nog niet eens is over een model om verhalen (in games) te analyseren, wat het onderzoek ernaar afremt. Dit zal dan ook het aspect van games zijn waar in de (nabije) toekomst het meest onderzoek naar gedaan moet worden, willen de meer mainstream-games gebruikt worden in de gezondheidszorg. De niet-mainstream gezondheidsgames zijn immers al aardig in opmars.

Games als preventie en voor algemene gedragsveranderingen

Uit talloze onderzoeken en projecten is al gebleken dat games wel degelijk een praktisch nut hebben als het aankomt op de gezondheidszorg, en niet alleen in de jaren ’80. Twee jaar geleden onderzochten Yin-Leng, Jason, Paul en Schubert nog wat games, gamification (het verwerken van typische game-elementen in een niet aan games gerelateerde context, vaak in de vorm van gezondheidsapps) en virtuele omgevingen kunnen doen voor diabetespatiënten. Dit deden ze aan de hand van maar liefst 307 verschillende wetenschappelijke teksten. Het blijkt dat videogames mensen ontzettend veel kunnen bijbrengen over diabetes, en dat gamification en virtuele omgevingen eraan bijdragen dat de intrinsieke motivatie (dingen doen omdat je het zelf echt wilt, in plaats van bijv. druk van buitenaf) tot gezond gedrag sterk toeneemt. Laatstgenoemde zorgt er dus voor dat de opgedane kennis daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast, wat de ondersteunde rol van games benadrukt.

We zien het in de praktijk al terug. Neem de game Escape from Diab, een gezondheidsgame van ontwikkelaar Archimage, in samenwerking met het Baylor College of Medicine. De game vertelt het verhaal van Deejay, een atletische jongen die per ongeluk in Diab belandt, een nachtmerriewereld waaruit hij en enkele nieuwe vrienden moeten ontsnappen door een gezondere levensstijl aan te nemen. Het blijkt dat kinderen die de game spelen beter doorhebben hoe ze gezond moeten leven en ook beter gemotiveerd zijn om dat daadwerkelijk zelf te doen. Zo probeert Escape from Diab zijn doel te bereiken: het voorkomen van obesitas en diabetes, en het stimuleren van gewichtsverlies.

Heb je geen moeite om de flessen cola en lading snoep die je bij het gamen naar binnen werkt definitief de rug toe te keren, dan heb je misschien wel moeite met bijvoorbeeld de hoeveelheid tabak die je inhaleert. Maar ook daar worden games voor ontwikkeld – Rath et. al testten twee jaar geleden bijvoorbeeld of de attitude ten opzichte van tabak en opvattingen over roken gestimuleerd kunnen worden door een mobiele game die over roken gaat. En wat blijkt, zelfs games die overduidelijk anti-tabak zijn kunnen de mensen inspireren. Opvallend is dat het level dat de testpersonen bereikte een aanwijzing is voor een afname in gemiddelde sigaretgebruik; de niet-rokers die fanatiek speelden bleven niet roken. Games kunnen daarbovenop worden gebruikt om de attitude van kinderen ten opzichte van tabak te beïnvloeden; de testpersonen die de games speelden waren een stuk negatiever over roken.

Minder pijn, meer vechtlust: praktische toepassingen

Maar hoe zit het met games als medicijn? Kan een dokter al een patiënt met bijvoorbeeld rugklachten het aanraden om eens even lekker een weekend lang te ontspannen met Skyrim? Nou, nee, maar dat wil niet zeggen dat games niet pijnverlichtend kunnen werken. Talloze studies (Kolko & Rickard-Figueroa in 1985; Redd et. al in 1987; Vasterling, Jenkins et. al in 1993 en later nog wel meer) hebben laten zien dat games afleiding bieden aan jonge kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan. De kinderen in die onderzoeken bleken minder misselijk te zijn zowel voor als na de chemobehandeling, en de bovendruk (of systolische bloeddruk) was naderhand bij hen lager dan bij de controlegroep. Tevens vroegen ze beduidend minder om extra medicatie dan de controlegroep, wat aantoont dat ze zich minder bewust waren van de pijn.

Niet alleen wat betreft pijn kunnen games iets betekenen voor kankerpatiënten, het blijkt ook nog eens de vechtlust te kunnen verstevigen. Een neurobiologisch onderzoek van Govender et. al wijst erop dat games de vechtlust met betrekking tot geestelijke én fysieke gezondheid kunnen versterken, wat gebeurt in combinatie met mobiele gezondheidsapps. Dit geeft de kinderen immers een beter inzicht in zichzelf en eigen ziekte(verschijnselen).

Ook bij andere vormen van pijn en andere aandoeningen/ziektes bieden games uitkomst. Zelfs bij brandwondenbehandelingen kunnen ze soelaas bieden. Een bekend voorbeeld is dat van Hunter Hoffman, cognitief psycholoog en ontwikkelaar van de virtual reality-game SnowWorld. Hoe bizar het ook klinkt, de VR-ervaring liet de brandwondenpatiënten sneeuwballen gooien op pinguïns en sneeuwpoppen, en dat winterwonderland zorgde ervoor dat de patiënten bij deze vorm van fysiotherapie 35% tot 50% minder pijn aangaven dan de controlegroep die de game niet speelde.

Dat is trouwens niet Hoffmans eerste gezondheids-VR-ervaring, en waarschijnlijk niet zijn laatste; hij begon met Spider World, waarin mensen met een spinnenfobie geconfronteerd worden met hun angst. Enkele patiënten zijn al compleet van hun spinnenfobie af, en gaan vrolijk kamperen terwijl ze dat eerder nooit durfden.

Fysiotherapie met games

Een ander belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg is revalidatie, en ook daarbij blijkt keer op keer dat games een bijdrage kunnen leveren. Dit is te zien in bijvoorbeeld de onderzoeken van Szer (1983, fysiotherapie voor armletsel), Krichevets et. al (1994, bewegingstraining voor een 13-jarige met een zenuwaandoening), King (1993, games als ergotherapie om kracht in de hand te versterken) en Sietsema et. al (1993, games als ondersteuning bij therapie voor het bevorderen van reikwijdte van de van armen bij patiënten met een hersenbeschadiging).

Ook blijkt de therapeutische werking van games uit een onderzoek naar brandwondslachtoffers (Adriaenssens et. al, 1998), rolstoelgebruikers (O’Connor et. al, 2000) en patiënten met spierziekten (Vilozni et. al, 1994). Dit zijn patiënten die ‘normale’ vormen van fysiotherapie al snel veel te zwaar vinden, al dan niet mentaal. Niet alleen zijn ze door de games sneller hun negatieve houding ten opzichte van de fysiotherapie kwijt, maar ze zijn zich ook minder bewust van de pijn en kunnen daardoor beter communiceren tijdens de therapie.

Foto: Commander Karla Lepore, handtherapeut, aan het werk met een rijsimulator

Zelfs in Nederland vindt al fysiotherapie met behulp van games plaats. Een voorbeeld komt van Mike van Diest, een promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen die vorig jaar een game ontwikkelde om de balans bij ouderen te verbeteren. In zijn onderzoek noemt hij het geen videogame, maar een exergame: een combinatie tussen uitoefenen (exercise) en games. Om valincidenten bij ouderen te voorkomen laat hij ze in een virtuele omgeving schaatsen. De camera die hun bewegingen trackt laat direct zien aan de patiënt hoe hij of zij beweegt, en maakt ze daarmee bewuster van hun eigen bewegingen. Ze trainen daarmee coördinatie, en natuurlijk ook hun uithoudingsvermogen. Niet alleen waren de oudjes zó enthousiast dat een deel van hen meer oefenden dan nodig was volgens de therapeut, de game bleek na zes weken oefenen (driemaal per week) hun balans daadwerkelijk te verbeteren.

Games bij (ontwikkelings)stoornissen en mentale gezondheidsproblemen

Tot zover de rol van games bij ernstige lichamelijke ziektes, want het blijkt dat ook bij mentale ziektes ze een ondersteunende rol kunnen vertolken. Kinderen en jongvolwassenen met een geestelijke handicap of een extreme vorm van autisme kunnen door games sociale skills leren volgens Gaylord-Ross et. al (1984) en Sedlak et. al (1982) – ja, Gaylord-Ross is echt een naam. Daarbovenop hebben Horn, Jones en Hamlett in 1991 door middel van games een communicatiemodel gemaakt voor drie kinderen met verschillende handicaps zoals een onderontwikkeld spraakvermogen. Verder lukte enkele onderzoekers om kinderen met een leerachterstand te helpen ruimtelijk inzicht te ontwikkelen (Masendorf, 1993), het probleemoplossingsvermogen te verbeteren (Hollingworth & Woodward, 1993) en rekenvaardigheden bij te leren (Okolo, 1992). En dat is nog maar het tipje van de sluier.

Ook ouderen hebben iets aan games als het aankomt op mentale gezondheid, neem het werk van Rosenberg et. al (2010). Dit onderzoek gaat over ouderen met zogenaamde subsyndromale depressies (SSD). Zo’n SSD is te vergelijken met een ‘normale’ depressie, wat wil zeggen dat ze minstens twee van de symptomen van depressiviteit vertonen, maar geen depressief humeur hebben of moeite hebben om plezier uit te drukken. Met behulp van Wii Sports, of all fucking games, bleken de depressieve symptomen af te nemen. 86% van de testsubjecten hield het twaalf weken vol (terwijl ik na een uur Wii Tennis al de Wiimote uit het raam flikker) en zij voelden zich daadwerkelijke beter; ze waren positiever over eigen mentale gezondheid en werden een stuk pienterder, maar de positieve verandering is alleen mentaal. Fysiek was er geen tot weinig vooruitgang te merken.

De toekomst van de industrie?

Er moet nog veel gebeuren willen we games in één adem kunnen noemen met gezondheidszorg. Ja, uit het bovenstaande blijkt wel dat er de afgelopen dertig jaar ontzettend veel onderzoek gedaan is naar de effecten van games in de gezondheidszorg, maar de nodige data en de daaraan ontleende keiharde conclusies ontbreken nog. Daar komt bij dat veel (oud) onderzoek naar games zich vooral richten op de negatieve kanten ervan. Anno 2017 is het stigma van games als bijvoorbeeld agressie-oproeper grotendeels verdwenen, maar er moet nog altijd meer onderzoek gedaan worden naar de positieve effecten van ons favoriete medium. En in de tussentijd blijkt het steeds vaker dat games meer nut hebben dan we dertig jaar geleden durfden dromen.

Zo is in Amerika op dit moment een primeurtje in de maak; een bedrijf genaamd Akili werkt samen met de University of California en het Neuroscape-lab in San Fransisco aan een project genaamd Project: EVO (met dank aan The Verge). Het doel is het mogelijk maken om kinderen met ADHD te behandelen met een game. De primeur schuilt in de manier waarop de game wordt ontwikkeld, namelijk als medicijn. Dat wil zeggen dat, bovenop de normale ontwikkelingsprocessen waar game-ontwikkelaars dagelijks mee in aanraking komen, het project moet voldoen aan de vele eisen die aan medicijnen worden gesteld. Dit houdt onder andere verschillende rondes van klinische tests in; eerder dit jaar begon de derde fase ervan, wat wil zeggen dat het nog wel even gaat duren voor de FDA (US Food and Drug Administration) Project: EVO accepteert als medicijn/medisch apparaat.

Zo’n ‘medicijngame’ is echt niet binnen een jaartje gemaakt; het team van Neuroscape (onder leiding van Adam Gazzeley) is de afgelopen 12 jaar bezig geweest om gametechnologie te ontwikkelen en te testen die moet helpen bij het behandelen van patiënten met afwijkingen als ADHD, autisme, depressie en Alzheimer. Komt de eerste game door de tests, dan wordt het het allereerste ‘digitale medicijn’ van Amerika, en kunnen dokters het zonder moeite aanbevelen aan kinderen met ADHD. Project: EVO behelst echter nog meer games, zoals Body Brain Trainer en Labyrinth (allen VR-games). De crux zit hem voor nu nog in het leveren van bewijs; data die de vele claims dat games goed zouden kunnen zijn bij het behandelen van de meest uiteenlopende gezondheidsklachten, ondersteunen. Dan barst het gezondheidsgamegeweld pas echt los, en wie weet krijgen we daardoor over dertig jaar – ter ondersteuning! - standaard een VR-bril aangereikt bij een ziekenhuisbezoek.