Versla onze snelste tijden in Mario Kart 8 Deluxe

Zoals je misschien al in de weekvlogs hebt gemerkt, zijn we hier op de redactie niet vies van een goed potje Mario Kart 8 Deluxe. We hebben daarom besloten onszelf en de community uit te dagen om te zien wie de beste Mario Karter is!

Mario Kart 8 Deluxe is nu al een tijdje uit en hier op de redactie gaat er bijna geen dag meer voorbij zonder een vriendschappelijk toernooitje. Deze matches zijn natuurlijk een combinatie van skill en geluk, maar Mario Kart heeft al tijden een modus waar de geluksfactor wordt geëlimineerd en het puur om jouw rijvaardigheid gaat. Om te ontdekken wie de beste Mario Karter van de redactie is, hebben we besloten het tegen elkaar op te nemen in de Time Trials van Mario Kart 8 Deluxe.

Het is geen geheim dat we onze redactie delen met Inside Gamer en Gamer.nl, maar naast een competitie tussen de redacteuren van deze websites willen we ook wel weten hoe snel de community over de circuits in Mario Kart 8 Deluxe scheurt. Wij kiezen iedere week één track uit en proberen hier een zo snel mogelijke tijd op neer te zetten. Het is daarna aan jullie om onze tijden te verbeteren en als dat lukt komt jouw naam terug in de weekvlog, waar we elke vrijdag de tussenstand bijhouden.

De eerste uitdaging speelt zich af op het eerste circuit in het spel: Mario Kart Stadium.

Je mag zelf bepalen welk personage en welke kart, wielen en glider je gebruikt. De Time Trial speel je op 150cc.

Denk je dat je ons aankunt? Stuur een mailtje met jouw snelste tijd en een afbeelding als bewijs naar redactie@pu.nl of plaats het in een reactie onder dit bericht. Elke week een nieuwe track, nieuwe tijden en misschien ook wel een nieuwe nummer 1!

Dit zijn de drie beste tijden op dit moment:

1. Lucas

2. Lupe

3. Martin