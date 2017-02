Vacature Content Coördinator - Kom bij ons werken! 

Ben jij een creatieve geest met een megatalent voor plannen en een passie voor videogames? Dan zijn wij op zoek naar jou!

We willen bij PU, Inside Gamer en Gamer.nl gezamelijk één nieuwe Content Coördinator die ervoor gaat zorgen dat wij de goede content bij de juiste mensen bezorgen. Het is belangrijk dat je precies weet waar iedereen binnen onze redacties mee bezig is en dat alles superstrak in een planning komt te staan.

Jij zorgt ervoor dat alle previews en reviews van de allervetste nieuwe games met onze lezers gedeeld worden. Elke dag regel jij dat de redactie als een geoliede machine de allerbeste producties maakt die op gamegebied te vinden zijn. Je geeft de redacteuren opdrachten, stelt strakke deadlines vast en voert de door jouw gemaakte planning dan als een baas uit. De miljoen gamers die elke maand onze websites bezoeken zullen je enorm dankbaar zijn.

Tijdens deze baan werk je veel samen met de hoofdredacteuren van de verschillende platformen. Jij bent het middelpunt van de planning en coördinatie en zorgt ervoor dat er elke dag weer content van de hoogste kwaliteit op de site verschijnt. Het spreekt voor zich dat je wel echt een hart voor gaming moet hebben. Je bent op de hoogte van gamereleases en het allerlaatste nieuws en je leeft ervoor om verhalen op een crossmediale manier te vertellen. Het is bij ons namelijk niet alleen print, maar ook online, events, social, tv en video.

Je werkt samen met een enthousiast team met veel ervaring binnen het vak, dus dat je kunt werken in groepsverband is zeker een vereiste. De game-industrie groeit elke dag groter en groter en staat nooit stil. Wij verwachten dan ook dat je scherp blijft en altijd bereid bent om je grenzen net dat kleine beetje te verleggen waar erom gevraagd wordt. Met jouw planningsvermogen verbeteren we samen onze content-productie tot een ongekend niveau.

Wat heb je nodig?

• Rijbewijs B

• Veel ervaring met MS Office en Google docs

• Passie voor videogames

Profiel

• Planning en communicatie

• Creatief en conceptueel

• Teamplayer

• Gedreven en enthousiast

• Constante drive voor verbetering

• Werk is af als het ook echt af is

Als jij samen met ons de beste content wilt gaan produceren, stuur dan een mail met je CV en motivatiebrief naar Michiel Verheijdt - mverheijdt@reshift.nl met als onderwerp: Vacature Content Coördinator.