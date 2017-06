Top tien clichés in de gamejournalistiek 

Gefeliciteerd! Je hebt voor PU.nl gekozen, en daarmee een stukje kwaliteitsgamejournalistiek. Dat dat nog niet zo vanzelfsprekend is, bewijzen onze concurrenten. God, wat zijn ze saai. God, wat zijn ze geestdodend. Wedden dat ze alle clichés uit deze top tien minstens één keer per artikel uitbraken…?

‘Voor fans van het genre’

We trappen af met één van de grootste gamejournalistieke dooddoeners. Want wat betekent ‘voor fans van het genre’ nu helemaal? Dat de game niet 100% geslaagd is, maar wel een paar leuke features bevat? Dat je als voetballiefhebber ook moet kunnen genieten van een wedstrijd van FC Bal op het Dak? Of is het gewoon een luie manier voor inspiratieloze schrijvers om te zeggen dat ze geen idee hebben hoe ze een conclusie aan een review breien? Ik denk dat ik het antwoord wel weet…

Het woord ‘episch’

Als je maar lang genoeg met je hoofd tegen een betonnen muur slaat, voel je op een gegeven moment niets meer. Hetzelfde geldt voor het woord 'episch': dat is inmiddels zó vaak gebruikt, dat het al z’n impact verloren heeft. Wouter besloot daarom ooit ‘heldendichtwaardig’ als alternatief te introduceren, maar dat is gek genoeg nooit echt blijven hangen. Toch, de Groninger had een punt. Episch is een uitgewoond journalistiek cliché dat nooit, maar dan ook nooit meer gebruikt mag worden…

Reviews behandelen alsof je een nieuw model koelkast bespreekt

Weet je waar ik niet tegen kan? Journalisten die games bespreken alsof het koelkasten zijn. Die netjes de hokjes voor graphics, geluid en gameplay afgaan en vervolgens een gemiddelde nemen. Bah. Stel je voor dat men zo naar de schilderijen van Van Gogh keek. Of de films van David Lynch. Die scoren dan standaard een 1, want 'slordige verfstreken' en 'geen verhaal'. Kappen dus met die robotische reviews, en luister naar je hart.

Top-10 lijstjes

Top tien games voor op zomervakantie, top tien games die op een gorilla-anus lijken, top tien meest onzinnige top tiens… Zucht, als ik nog één keer een top tien tegenkom, weet ik niet of ik genoeg geduld heb om rustig tot tien te tellen... Wat zeg je? Is dit artikel ook een top tien? Ha, het is in ieder geval niet zo’n domme top acht, of een top 23 voor gamejourno’s die eigenlijk stiekem voor Vice hadden willen werken. Posers.

De dikke loodgieter, de blauwe egel etc...

Toegegeven: als gamescribent ligt het gevaar van herhaling op de loer. Hoeveel synoniemen zijn er bijvoorbeeld voor het woord 'games'? Computerspellen, videogames en als je heel hipster wil doen 'interactieve entertainmentproducten', maar dan heb je het wel zo'n beetje gehad. Voor gamepersonages geldt hetzelfde. Iedereen die een tekst over Mario kan schrijven zonder hem ook maar één keer 'de dikke loodgieter' of 'Italiaanse platformheld' te noemen, mag direct aan de slag bij PU!

'De geschiedenis van...'

In de Power Unlimited vind je rubrieken als 'PURetro', 'Gamemonument' en 'Revanche'. Hierin bespreken we oude spellen op originele wijze, vol emotie, anekdotes en persoonlijke ervaringen. Helaas is dit een uitzondering. De meeste gamejourno's komen bij een terugblik niet verder dan kleurloos Wikipedia knip-en-plakwerk, compleet met spelfouten en zielloze tone-of-voice: 'En toen kwam deel drie uit, en toen deel vier, en nu hou ik op omdat de Wikipediapagina ook ophoudt...'

De veilige 8

Een 8 is de nieuwe 7. Een veilig cijfer, een Volkswagen Polo. Niemand neemt er aanstoot aan. Het is hoog genoeg voor liefhebbers en laag genoeg voor haters; zeker nu games steeds vaker negens en tienen scoren. Een 8 klinkt gewoon goed. Alsof de journalist in kwestie er echt even over heeft nagedacht en tot de conclusie kwam: dit is geen 7, maar een 8!

'Je moet niet kijken naar wat een game niet is, maar juist naar wat-ie wél is'

He, hier is een idee: misschien moeten we niet kijken naar wat dit cliché niet is, maar juist naar wat het wél is. Dan zie je een uitspraak die op papier leuk klinkt, maar feitelijk net zo leeg is als Ed's inbox tijdens deadline-day. Een shooter kan namelijk nog zo vol zitten met wapens, als er geen kogels inzitten is het behoorlijk waardeloos. Daarbij wordt dit cliché ook gewoon veel te vaak gebruikt. Dus hoppatee, weg ermee!

'De … ooit!!!'

Het cliché van de journalist die wel een mening heeft, maar bang is dat die niet wordt gehoord. Dus vlucht hij in overdrijvingen als 'de beste ooit', 'de slechtste ooit' of 'de-meest-naar-sushi-ruikende ooit'. Ergerlijk. Wat deze mensen niet begrijpen, is dat hun geschreeuw er juist voor zorgt dat de boodschap zwakker wordt. Er is namelijk maar één ooit, en als die elke week weer veranderd klinkt dat niet echt geloofwaardig.

Random cliche's

'Wacht even tot hij in de budgetbak ligt', 'de game heeft me volledig bij de strot', beter goed gejat dan slecht bedacht', 'de tijd zal het leren', 'met een paar maanden extra ontwikkeltijd had dit echt wat kunnen worden', 'niet de eerste keer dat creativiteit lijdt onder commercie', 'zeker ééntje om in de gaten te houden', terug naar de tekentafel', 'development hell', 'de diepgang van een plasje water', 'Het vervolg is vooral groter, beter, meer', 'vernieuwing puur om het vernieuwen', 'easy to learn, hard to master' etc...