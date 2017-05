Top 50 beste racegames! (Nr. 50 t/m 41) 

Deze week staat volledig in het teken van racegames. Wouter heeft zich volledig in het genre ondergedompeld en een top 50 van de allerbeste racegames aller tijden samengesteld. Vandaag pakken we de eerste tien, morgen de volgende tien, tot we vrijdag eindelijk bij de enige echte Nr. 1 aanbelanden. Dus riemen om en racen maar!

50. A2 Racer (1997)

PLATFORMS: Windows

We beginnen de lijst met een game ván en óp Nederlandse bodem. Want de titel van A2 Racer liegt er niet om: je racet in deze game inderdaad over de welbekende Hollandse snelweg. Eigenlijk is het helemaal niet zo´n spectaculaire titel, want de beelden spetterden nou niet bepaald van je VGA-beeldscherm af en de besturing is houterig. Maar de herkenningswaarde zorgde er toch voor dat ontwikkelaar Davilex een kleine, Nederlandse hype veroorzaakte. Wat een paar blauwe borden, een man die ‘EXTRA GELD’ schreeuwt en een statische, blauwe lucht al niet kunnen veroorzaken!

49. iRacing (2008)

PLATFORMS: Windows

Dit een game noemen is hetzelfde als een Power Point-presentatie verwarren met een Excell-sheet. Veel realistischer dan iRacing is een ‘computerspel’ namelijk nog niet vaak geweest (behalve nummer 48 misschien), dus is het woord ‘simulatie’ een veel betere benaming. Sowieso is de uitwerking en de manier waarop je races afwerkt nauwelijks vergelijkbaar met de rest van de titels in deze lijst. Je wordt namelijk lid van iRacing, als een soort service, waarna je een paar auto’s en wat tracks krijgt, maar voor de resterende content zal je je digitale portemonnee moeten trekken. Vervolgens kan je via de kalender op de officiële website tegen andere spelers racen. Omdat het game-gedeelte van deze racegame dus wat karig is, krijgt iRacing een lage notering in onze allesbepalende lijst.

48. Assetto Corsa (2014)

PLATFORMS: Windows, PS4, Xbox One

Assetto Corsa heeft een nieuwe standaard neergezet als het gaat om ultra realistische racegames. Sterker nog, Assetto Corsa wordt vaak niet eens gezien als een game, maar als een echte racing simulator. Alles buiten het racen om is dan ook heel droog, misschien zelfs wel een beetje saai, maar het racen zelf is ongeëvenaard door de concurrentie.

Assetto Corsa is niet bedoeld voor het grote publiek, maar puur en alleen gemaakt voor de race fans die tot in den treure proberen een tiende van een seconde van de rondetijden af te schaven. Een betere racing simulator bestaat simpelweg niet.

47. DTM Race Driver/Pro Race Driver/TOCA Race Driver (2002)

PLATFORMS: Windows, PS2, Xbox

In principe is DTM Race Driver niet veel meer dan een prima racegame, maar de career mode duwt de titel naar een hoger vlak. Deze komt namelijk in de vorm van een verhaal over de carrière van Ryan McKane, een fictieve coureur die zich in een rooster van kampioenschappen naar de top van de racewereld scheurt. De speler ziet onder andere hoe Ryan z’n vader verliest in een crash, z’n pogingen om een vlaggenmeisje te versieren en hoe z’n relatie met zijn broer zich ontwikkelt. Niets om de Oscars voor af te stoffen, maar niettemin vermakelijk en zeer origineel, want een story mode in een racegame was (en is ) vrij uniek.

46. Auto Modellista (2003)

PLATFORMS: PS2, GameCube, Xbox

Een game die probeert tussen het laagdrempelige arcade en het serieuze simulatie in te zitten, en daar deels in slaagt. Het meest opvallende aan Auto Modellista is echter het opvallende stijltje, dankzij de implementatie van het zogenaamde ‘cel shading’. Dit is een grafische techniek die begin 2000 populair was geworden door Jet Set Radio op de Dreamcast-console, en in feite de omtreklijnen accentueert waardoor beelden een ‘cartoony’ indruk wekken. Het maakt van Auto Modellista in ieder geval een zeer stijlvolle titel die je niet snel vergeet.

45. MX vs. ATV Unleashed (2005)

PLATFORMS: PS2, Windows, Xbox

In het geval je eigenlijk wel in alles wil racen behálve auto’s, dan is MX vs. ATV Unleashed je game. Van golfkarretjes tot aan All Terrain Vehicles en van monster trucks tot aan bi-planes, hierin staan alternatieve manieren om je bloedsnel te verplaatsen centraal. En van spectaculaire stunts is MX vs. ATV Unleashed ook niet vies! De game is immens en kent een schier oneindige hoeveelheid uitdagingen en opties, maar helaas moet je jezelf daarvoor ook door een fikse lading menuschermen werken.

44. Speed Devils (1999)

PLATFORMS: Dreamcast

Het eerste bewijs in deze lijst dat een racegame helemaal niets met de realiteit te maken hoeft te hebben om leuk te zijn. Speed Devils kent verzonnen auto’s, racers en banen, moet het daarbij vooral hebben van de bizarre dingen die om je heen en voor je op de weg gebeuren terwijl je je tegenstanders probeert te verslaan. In een op Universal Studios gebaseerd pretpark rijdt je tussen de benen van een Tyrannosaurus door en wordt je bijna gegrepen door een enorme haai. Een andere track stuurt je dwars door een actieve vulkaan en langs een enorme feniks, terwijl weer ergens anders er zo een gebouw op je auto kan vallen. En zo gebeurt er nog veel meer gekkigheid om je van de wijs te brengen in dit idiote spel.

43. Need for Speed: Porsche Challenge/Unleashed (2000)

PLATFORMS: PlayStation, Windows

Het vijfde deel in de Need for Speed-serie focust zich volledig op één merk, jawel, de Porsche. Dat betekent overigens niet dat het aantal auto’s tegenvalt, want met meer dan 80 modellen uit het (destijds) 52-jarige bestaan van het Duitse merk, is er genoeg moois om in te rijden. Ook zijn er zat modi om je op te storten, met zelfs twee verschillende singleplayers waarvan eentje je de mogelijkheid biedt om als een testrijder voor Porsche allerlei uitdagingen te doen. In Evolution ga je door de hele geschiedenis van Porsche heen, nieuwe auto’s kopend en races winnend. Need for Speed: Porsche Challenge is een van de meer serieuze delen uit de serie, maar daarom zeker niet een oninteressante.

42. Sonic & SEGA All-Stars Racing: Transformed (2012)

PLATFORMS: PS3, Wii U, Windows, Xbox 360

De eerste kart-game in deze lijst, maar zeker niet de laatste. In ons artikel over kart-games, elders in deze special, zegt Brian het volgende over deze game:

‘De game treed keurig in de voetsporen van eerdere kart-games. Ook in Sonic & All-Stars Racing Transformed zijn er snelheidsboosts, voorwerpen die je kunt oppikken en personages uit verschillende games die samenkomen om een potje te karten. Maar en zijn er een aantal gameplay-mechanieken waarmee de game zich onderscheidt van de rest. Zo kunnen de wagens veranderen in boten of vliegtuigen, afhankelijk van de racebaan. Daarnaast kunnen spelers tijdens een race punten verdienen die ze tussen races door kunnen inwisselen voor willekeurige bonussen. Ook verdienen spelers ‘Experience Points’, wat het mogelijk maakt om wagens te verbeteren naarmate spelers vorderen in de game. Hoewel de verkoopcijfers niet al te hoog waren wist Sonic & All-Stars Racing Transformed zowel gamers en de pers aan te spreken. In dat opzicht mag deze game gerust een succes genoemd worden.’

41. Street Rod (1989)

PLATFORMS: DOS, Amiga, Commodore 64

In deze game is het 1963 en ben jij een Amerikaan in het bezit van niet veel meer dan een garage, wat dollars en een krant met autoverkoopadvertenties erin. Daarmee moet je jezelf omhoog zien te werken in het straatracecircuit, door steeds snellere auto’s te kopen en te tunen om uiteindelijk de Meesterstraatracer te verslaan: The King in zijn zwarte ’63 Corvette. Voor een spel uit 1989 zag Street Rod er flink indrukwekkend uit en had het bijzonder veel opties, inclusief het aanbrengen van stickers/decals op de authentiek uitziende wagens, plus het uitbouwen van diens motoren. Bovendien kwam de 60’s-tijdsgeest prima over en werd alles met een flinke knipoog gebracht.