Top 50 beste racegames! (Nr. 40 t/m 31) - van Metropolis Street Racer tot Flat Out 2 

40. Metropolis Street Racer (2000)

PLATFORMS: Dreamcast

Na Speed Devils weer een titel exclusief voor de laatste console die SEGA maakte, de Dreamcast. In deze ietwat droge racegame rijd je zo snel, maar zo netjes mogelijk door de gedigitaliseerde straten van San Francisco, Londen en Tokio. Het unieke ‘Kudos’-systeem zorgt er op licht dwingende wijze voor dat je zo weinig mogelijk je tegenstanders aanraakt, zo soepel mogelijk bochten neemt en zo vaak als je kan de perfecte lijn over een baan neemt. Want verzaak je dat, dan verdien je minder Kudos en duurt het langer voordat je meer auto’s en uitdagingen ontgrendeld. Nog nooit eerder waren gamers zulke nette chauffeurs!

39. Stunts (1990)

PLATFORMS: DOS, Amiga

Veel gamers werden voor het eerst geïntroduceerd met het concept van een ‘track editor’ (een modus waarmee je je eigen racebanen kan maken) door Stunts. Maar dat was niet het enige fascinerende eraan, want zoals de titel aangeeft is het in deze game vooral zaak dat je je wagens door loopings, sprongen en kurketrekkers jaagt. Met spectaculair resultaat! Coureurs met namen als Skid Vicious, Helen Wheels en Squealin’ Bernie Rubber die bijdehante opmerkingen maken zorgen voor een humoristische, lichte toon, en een replay-modes waarin je je races vanuit alle mogelijk hoeken terug kunt kijken was z’n tijd ver vooruit. Even indrukwekkend als vermakelijk.

38. Test Drive Unlimited (2006)

PLATFORMS: PS2, PSP, Windows, Xbox 360

Dit is de eerste echte MOOR, oftewel een Massively Open Online Racing game, een genre waar de nadruk zwaar op online-functionaliteiten ligt. In Test Drive Unlimited kan de speler vrijelijk over het tropische eiland O’ahu rijden, om daar een waar jetset-leventje te leiden en niet alleen diens eigen dure auto’s of motoren te kopen, maar bijvoorbeeld ook een huis en een nieuw outfit. Het draait natuurlijk uiteindelijk wel vooral om de races, in het bijzonder de wedstrijden tegen menselijke tegenstanders, die de speler gewoon kan tegenkomen tijdens het verkennen van het eiland. Helaas werkte dit aspect na de launch niet helemaal perfect, maar het ambitieuze project begon langzamerhand stabieler te worden totdat het uiteindelijk was wat het beloofde te zijn: een online racebelevenis dat ontzettend veel vrijheid bood.

37. Driver: San Francisco (2011)

PLATFORMS: Windows, PS3, Xbox 360

Een zeer bijzondere titel, niet alleen binnen de Driver-serie, maar zeker ook als racegame zijnde. Frank Meijer van Gamer.nl schreef over deze game:

‘Hoofdpersonage John Tanner kan na een zware botsing met een vrachtwagen uit zijn lichaam treden (in het spel shiften genoemd) om daarna van elke willekeurige persoon in de stad die in een auto rijdt het lichaam over te nemen. Wat hij echter niet weet is dat hij na de botsing in een diepe coma is beland en alles zich in zijn hoofd afspeelt en dat alles beïnvloed wordt door de gebeurtenissen op de televisie in zijn ziekenhuiskamer. […] De shift-mechaniek werkt uitstekend, maar het verdringt het racen vaak naar het tweede plan. […] Waar de Driver-reeks echt om bekend staat, zijn de wilde achtervolgingen met slippende, rokende auto’s, die zo uit een film lijken weg te komen. [..] De filmische besturing van de auto’s draagt hierbij mee aan de spanning wanneer je met gierende en rokende banden door de bochten van San Francisco drift.’

36. Midtown Madness 3 (2003)

PLATFORMS: Xbox

Midtown Madness is een van de eerste racegame-series waarin het vrij rondrijden door een stad centraal staat, waarbij er een grote nadruk op de fun factor ligt. In deel 3, een exclusieve titel voor de Xbox, kan de speler door twee steden racen, namelijk Parijs en Washington D.C., waarin een career mode van 54 missies, een 40-tal races en een multiplayer te genieten zijn. Het zelf je weg vinden door de straten van de twee steden is een even hectische als leuke aangelegenheid, terwijl een destijds vrij nieuwe functionaliteit waarmee je via de spelconsole naar je eigen muziek kan luisteren, het plezier alleen maar vergroot. Madness is geen understatement!

35. Split/Second: Velocity (2010)

PLATFORMS: Windows, PS3, Xbox 360

Gamer.nl schreef over deze afwijkende racer het volgende:

‘Split/Second is geen doorsnee racegame. Als Burnout en de film Death Race een liefdesbaby zouden krijgen, zou het Split/Second zijn. Luid, explosief en alles behalve kinderachtig. In de game neem je deel aan de fictieve realityshow Split/Second, waarin je in twaalf afleveringen instortende benzinestations, crashende jumbojets en agressieve tegenstanders ontwijkt, die je allen het liefst de vangrail in beuken.’

34. Star Wars: Episode 1 – Racer (2000)

PLATFORMS: Dreamcast, Windows, N64, Mac

Een van de leukste scènes in het verder nogal teleurstellende Star Wars: Episode 1 – The Phantom Menace is toch wel als de jonge Anakin meedoet aan zogenaamde pod races. Dus was het ook niet meer dan logisch dat LucasArts een racegame maakte van dit gegeven, eentje die zelfs in demovorm urenlang speelplezier bood. De authentieke geluiden, wezens, pods en planeten uit de film, plus een heerlijk gevoel van extreme snelheid, dragen bij aan wat een van de beste Star Wars- games ooit is.

33. Midnight Club 3: DUB Edition (2005)

PLATFORMS: PS2, PSP, Xbox

Een van de stoerste racegames ooit, met een ontzettend coole soundtrack (waar tracks van onder andere Queens of the Stone Age, Noisia, Lil’ Wayne, Pitbull en The Game op te vinden zijn), 60 van de meest stijlvolle wagens plus motoren die tot op de kleinste details aan te passen zijn (inclusief het nummerbord en de ‘rim size’) en drie steden die door prachtige lichteffecten bijzonder indrukwekkend en vooral glanzend in beeld komen. Niet voor niets is deze game gemaakt door de tofste ontwikkelaars in de bizz, Rockstar Games, die we kennen van de mateloos populaire GTA-reeks. Middernachtelijke races zijn alleen voor de slickste gamers!

32. Micro Machines 2: Turbo Tournament (1995)

PLATFORMS: DOS, Game Boy, Game Gear, SEGA Megadrive, SNES

In de Micro Machines-serie race je op microniveau met auto’s, motoren, helikopters en bootjes die niet groter zijn dan een dubbeltje (die hadden we in die tijd nog; het was een heel klein muntje). De minuscule voertuigjes razen over ontbijttafels, WC-randen, stuiteren over spijkers en varen door de bubbels van een gevulde badkuip. Het is even hilarisch als uitdagend, mede dankzij de unieke besturing die per soort voertuig compleet van elkaar verschilt. Deel 2 is absoluut de beste Micro Machines-game, met een track editor voor de PC-versie en een modus voor vier spelers op de consoles.

31. FlatOut 2 (2006)

PLATFORMS: PS2, Mac, Windows, Xbox

Een van de twee racegames in deze lijst die ‘all out’ gaan, ook wat betreft de titel. FlatOut wordt dan ook vaak vergeleken met Burnout, en volgens Jeffrey van Maurik van Insidegamer is deze titel zelfs beter (hoewel dit geschreven is voordat Burnout Paradise verscheen):

‘FlatOut 2 is in mijn ogen een betere game dan welke Burnout-titel tot nu toe. Beide series beloven namelijk voor de meest waanzinnige crashes en ongein op de weg, en met FlatOut 2 is Bugbear net iets boven Burnout 3 komen te staan. Dat komt vooral doordat FlatOut 2 net iets uitdagender en gevarieerder is. De carrièremodus werkt aanstekelijk, aangezien je echt je best moet doen genoeg saldo te verdienen om je auto te ‘upgraden’ (nee, niet tunen bij deze game) en om nieuwe wagens aan te schaffen. Die upgrades zijn behoorlijk belangrijk, want zonder een betere motor bijvoorbeeld val je echt niet in de prijzen bij een volgend evenement. En zonder prijzen geen geld, zonder geld geen nieuwe auto’s, zonder nieuwe auto’s geen nieuwe raceklasse, zonder nieuwe raceklasse geen nieuwe omgevingen en zonder nieuwe omgevingen geen ‘fun’.

Want die omgevingen in FlatOut 2 spelen een cruciale rol in het spel. Niet alleen zijn er her en der wat shortcuts (zodat je gedeeltes in het circuit kunt afsnijden), ook ligt het parcours vol met obstakels. Obstakels die voor totale chaos zorgen op het veld. Met chaos bedoel ik echt totaal krankzinnige taferelen, zoals steigers die naar beneden sodemieteren of boerenschuurtjes die uit elkaar gereten worden. En hiervoor speel je FlatOut 2 dan ook. De chaos, de crisis, de mayhem, complete schroothopen die op je beeld verschijnen. Fantastisch toch?’